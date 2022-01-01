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Фильмы про зиму
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Фильмы про зиму

Все 44 Онлайн
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Туннель. Опасно для жизни
Туннель. Опасно для жизни
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7.0
триллер
2020, Норвегия
Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
6.0
комедия, мелодрама
2020, Россия
Оборотень
Оборотень
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6.0
ужасы
2020, США
Ледяной капкан
Ледяной капкан
4.0
триллер, драма
2020, США
Самый Новый год!
Самый Новый год!
6.0
комедия, фантастика
2020, Россия
Рождество на льду
Рождество на льду
6.0
мелодрама
2020, США
Рождество на двоих
Рождество на двоих
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8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Сторожка
Сторожка
6.0
ужасы, триллер, драма
2019, Великобритания / США
Француз
Француз
7.0
драма, исторический, мелодрама
2019, Россия
Новогодний ремонт
Новогодний ремонт
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5.0
комедия
2019, Россия
Ржев
Ржев
7.0
военный, драма
2019, Россия
Как я стал русским
Как я стал русским
6.0
комедия
2018, Россия
Нянька на Рождество
Нянька на Рождество
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6.0
комедия
2018, Австрия / Германия
Между нами горы
Между нами горы
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7.0
мелодрама, драма
2017, США
На глубине шести футов
На глубине шести футов
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, драма
2017, США
Елки новые
Елки новые
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2017, Россия
Ветреная река
Ветреная река
7.0
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
Новогодний переполох
Новогодний переполох
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0.0
комедия, семейный
2017, Россия
Близкие
Близкие
5.0
драма
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Холод пощипывает щеки, морозный воздух пьянит своей свежестью, а в душе так много искренней надежды на чудо. Именно с праздничным предвкушением связан зимний сезон у большинства людей. Но зима может быть и неприветливой, и опасной, ведь сила стихии жестока к неподготовленным или излишне самоуверенным людям.

Пять самых душевных фильмов про зиму

Фильмы об этом времени года могут повеселить зрителей веселыми историями о подготовке к Рождеству – или заставить переживать о судьбе главных героев, которые попадают в разные передряги. Отдельного внимания заслуживают зимние виды спорта, на которые можно смотреть бесконечно.

На глубине шесть футов

В основе киноленты лежит реальная история Эрика Лемарка, чемпиона по хоккею. Эрик был блестящим спортсменом, но бросил любимое занятие, пристрастившись к наркотикам. Теперь он проводит свободное время, беспечно катаясь на сноуборде, регулярно делая это под кайфом. Когда главный герой в очередной раз отправляется бороздить горные склоны, спасатели предупреждают отдыхающих о надвигающейся буре. Лемарк хочет сделать последний спуск, пока трассы не закрыли. У него получается спуститься со склона, но найти дорогу обратно в снежной мгле уже невозможно.

Мужчине нужно собрать все свои силы, чтобы выбраться из белоснежной стихии.

В белом плену

События происходят в 1940 году. Войска Соединенного королевства и вермахта находятся в жестоком противостоянии за контроль над Норвегией. Очередная воздушная схватка плохо завершается для экипажей обеих сторон. Получив непоправимые повреждения, самолеты противоположных сторон садятся в норвежских горах, покрытых снегом, в условиях метели. Три немецких летчика находят заброшенную хижину, а вскоре к их укрытию выходят и британцы. Чарльз и Роберт становятся пленниками, но военные законы бессильны перед силами природы. Чтобы выжить, герои должны позволить человечности стать сильнее принципов.

Как раз под Рождество

Линдси стоит перед сложным выбором, который определит ее дальнейшую судьбу. Она может остаться в родном городке, выйти замуж за Джейсона, своего давнего поклонника, и стать добросовестной домохозяйкой. Или же попробовать использовать единственный шанс на миллион, принять приглашение на работу преподавателя в одном из учебных заведений Лиги плюща в тысяче километров от малой родины. Близится Рождество, и понимающий Санта дает Линдси подсказку.

Он переносит ее на три года в будущее, чтобы помочь определиться, но вскоре становится понятно: иногда лучше не знать, что ждет впереди.

Рождество с неудачниками

Лютер и Нора – супружеская пара, давно уставшая от жизни и не испытывающая праздничного предвкушения перед Рождеством. Тем более сейчас, когда дочка Блэр повзрослела и покинула родительское жилище. Лютер под влиянием меланхоличного настроения хочет изменить многолетнюю традицию и отметить зимний праздник на Карибских островах. Ему удается и жену уговорить на эту авантюру, но все остальные – родственники, соседи, друзья – воспринимают саботаж праздника как оскорбление. Угрюмый и неукрашенный дом семьи портит вид сверкающего квартала, хозяева считают минуты до отъезда, но все неожиданно меняется, когда раздается звонок от Клэр.

Француз

Поль де Руссо – богатый барон из Франции, который через брачное агентство общается с Ириной, парикмахершей из России. На самом деле всю переписку вела подруга Ирины, молодая переводчица из провинции. В канун новогодних праздников Поль едет в российскую глубинку, чтобы наконец встретиться с девушкой своей мечты. Тем временем Анна, окончив университет, возвращается в родную деревню.

Пока де Руссо пытается добраться в место с названием Глухая Потьма, его грабят, весь аристократический лоск теряется, но счастье, которое сулит главному герою эта поездка, стоит любых неприятностей в дороге.

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