Оборотень, 2020

Фильм начинается с жестокого убийства молодой женщины: нечто, похожее на зверя, буквально разорвало ее тело на куски в ночь полнолуния. Прибывшие на место полицейские и заместитель шерифа Джон Маршалл лишь немощно разводят руками, теряясь в догадках о том, кто мог совершить подобное изуверство в столь тихом городке, как Сноу Холлоу.

Среди горожан бродят слухи, что в их местности завелся оборотень, но Маршалла они только злят, и он обещает доказать обратное, поймав настоящего преступника. Тем временем нападения продолжаются, и, как ни странно, все они выпадают на ночь полнолуния, а жертвы имеют те же следы насилия, нанесенные будто животным, что и у первой девушки.

Шериф Хэдли, отец Маршалла, пытается удержать контроль над здравым смыслом хотя бы в участке, в то время как его подчиненные склоняются к мистической версии убийств. Но ему также приходится иметь дело с алкоголизмом Джона, которого всё больше тянет к старой привычке. Из-за выпивки и неразрешенных конфликтов с собственной дочерью Дженной Маршалл становится неуправляем в своих попытках убедить всех, что убийства – это дело рук мужчины, а не зверя, и его основной способ доказать свою правоту – орать на коллег.

Блюстители закона ходят кругами, так как каждая новая улика лишь подтверждает версию, с которой борется Джон, но что, если ему пора допустить ее правдивость, пока не произошло новое убийство?

Балансируя между серьезностью убийств и абсурдом мысли о мифическом монстре, фильм рассказывает эту историю с очевидной шутливостью, которая может напомнить некоторые фильмы братьев Коэн или Джима Джармуша.