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The Wolf of Snow Hollow

Оборотень, 2020

2020 / США
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Жестокий хоррор о монстре-убийце
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм начинается с жестокого убийства молодой женщины: нечто, похожее на зверя, буквально разорвало ее тело на куски в ночь полнолуния. Прибывшие на место полицейские и заместитель шерифа Джон Маршалл лишь немощно разводят руками, теряясь в догадках о том, кто мог совершить подобное изуверство в столь тихом городке, как Сноу Холлоу.

Среди горожан бродят слухи, что в их местности завелся оборотень, но Маршалла они только злят, и он обещает доказать обратное, поймав настоящего преступника. Тем временем нападения продолжаются, и, как ни странно, все они выпадают на ночь полнолуния, а жертвы имеют те же следы насилия, нанесенные будто животным, что и у первой девушки. 

Шериф Хэдли, отец Маршалла, пытается удержать контроль над здравым смыслом хотя бы в участке, в то время как его подчиненные склоняются к мистической версии убийств. Но ему также приходится иметь дело с алкоголизмом Джона, которого всё больше тянет к старой привычке. Из-за выпивки и неразрешенных конфликтов с собственной дочерью Дженной Маршалл становится неуправляем в своих попытках убедить всех, что убийства – это дело рук мужчины, а не зверя, и его основной способ доказать свою правоту – орать на коллег.

Блюстители закона ходят кругами, так как каждая новая улика лишь подтверждает версию, с которой борется Джон, но что, если ему пора допустить ее правдивость, пока не произошло новое убийство? 

Балансируя между серьезностью убийств и абсурдом мысли о мифическом монстре, фильм рассказывает эту историю с очевидной шутливостью, которая может напомнить некоторые фильмы братьев Коэн или Джима Джармуша. 

11 октября 2019 года не стало актара Роберта Форстера. Он сыграл свою последнюю роль в этом фильме. Большинству зрителей он запомнился как шериф Труман в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Здесь Форстер также играет шерифа. 

Режиссер Джим Каммингс говорил в интервью, что следует методу Стивена Содерберга, согласно которому проекты стоит чередовать по принципу «один для них, один для себя» и таким образом успевать реализовывать авторские задумки, не теряя финансирования. 

Присутствие комедийных элементов в хорроре кажутся Каммингсу вполне естественным. Он уверен, что благодаря перескакиванию с веселого на пугающее общая драматургия сохраняет динамику, и что главное, в нужный момент оказаться достаточно серьезным, чтобы страшное оставалось страшным, даже если минуту назад звучал смех. 

Несмотря на то, что больших проблем на съемках фильма не возникало, Каммингс признается, что самым сложным было выдерживать 14-часовые смены на настоящем морозе при риске не уложиться в световой день. По этому поводу он вспоминает любимую цитату Дэвида Финчера, которую впервые услышал в киношколе: «Ты не знаешь, что такое режиссура, пока не попадешь в ситуацию, когда надо снять пять кадров – и вот солнце село, а у тебя снято только два».

Каммингс называет пять картин, вдохновивших его на «Оборотня»: «Зодиак» (2007), «Предместье» (1989), сериал «Царь горы» (1997-2010), «Молчание ягнят» (1990) и «Птица с хрустальным оперением» (1970). 

Ужас охватывает небольшой городок: жестоко растерзанные трупы появляются в каждую полную луну. Потрепанный жизнью офицер Маршал берется за расследование, даже не подозревая, что оно пошатнет его представление о добре и зле.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 18 марта 2021
Премьера онлайн 9 октября 2020
Премьера в мире 9 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джим Каммингс
Джим Каммингс
В ролях
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Рики Линдхоум
Рики Линдхоум
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Джимми Татро
Джимми Татро
Маршалл Оллман
Маршалл Оллман
Все актеры и съемочная группа
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Оборотень
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Завязка «Оборотня» довольно банальна: возлюбленные ПиДжей и Брианна приезжают в арендованный ими на пару дней коттедж в небольшом городке, в местном баре у них возникает конфликт с местными, а спустя пару часов парень находит растерзанное тело своей девушки во дворе дома. Это убийство становится первым в череде столь же жестоких расправ над женщинами в Снежной Лощине, и раскрыть эти преступления пытается офицер полиции Джон Маршалл – алкоголик с проблемами управления гневом,…
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саундтрек фильма Оборотень
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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