Туннель. Опасно для жизни, 2020

“Туннель. Опасно для жизни” вышел в мировой прокат 25 декабря 2019 года, в канун католического Рождества, что перекликается со временем действия фильма. Российская премьера состоялась тремя месяцами позже, 9 апреля 2020 года.

Фильм Пола Ойе основан на реальных трагических историях. Прообразом событий в фильме послужили несколько разных реальных катастроф, но главным стало происшествие 2013 года, когда в 11,5-километровом тоннеле неподалеку от норвежского города Берген фура врезалась в стену и загорелась. Благодаря оперативной работе спасательных служб и счастливому стечению обстоятельств все обошлось без жертв.

Норвегия, известная своими горными массивами, располагает сетью из 1100 туннелей общей протяженностью в 750 километров. 33 из этих туннелей – подводные. Самый длинный норвежский туннель имеет протяженность более 24 км.

С 2011 по 2019 год в Норвегии произошло 8 крупных аварийных ситуаций, связанных с туннелями.

Съемки проходили в действующем туннеле под названием Ospelitunnelen. В фильме говорится, что длина вымышленного туннеля Storfjelltunnelen составляет 9 км, в то время как длина реального Ospelitunnelen – 2,5 км.

В картине Пола Ойе можно заметить отсылки к “Туннелю” корейского режиссера Кима Сон-хуна и голливудскому блокбастеру “Дневной свет” Роба Коэна с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Режиссер Пол Ойе известен в первую очередь своим триллером “Темный лес” 2003 года. Фильм стал участником премии Amanda Awards, кинофестиваля в Люксембурге и Каннского кинофестиваля.

Норвежская кинокомпания TrustNordisk продала “Туннель: Опасно для жизни” в прокат сразу нескольких европейских стран, включая Италию, однако все показы отменились в связи с пандемией коронавируса. В российских кинотеатрах изначально снимать сеансы не стали, но до момента полного локдауна успели состояться только 309 сеансов с участием 1 800 зрителей. Общие сборы фильма в России составили 458 тысяч рублей.

В одной из сцен на экране можно увидеть быстро движущуюся сплошную дымовую стену: по данным исследований настоящих пожаров в туннелях, скорость распространения дыма в таких ситуация – больше 1 метра в секунду, при этом расслоения на дым вверху и чистый воздух внизу в этом случае нет.

При достаточно малом бюджете в 415 637 долларов фильм собрал в прокате 2 646 551 долларов.