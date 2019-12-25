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Туннель. Опасно для жизни Туннель. Опасно для жизни
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Туннель. Опасно для жизни, 2020

2020 / Норвегия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Норвегия, наши дни. В канун рождества норвежцы спешат через всю страну по домам, чтобы встретить праздник в семейном кругу.

По случайности или же по недосмотру уборочных служб в одном из многочисленных горных туннелей происходит авария: на лобовое стекло бензовоза попадает пакет, водитель теряет управление, и машина врезается в стену, блокируя выезд для сотен машин позади.

Положение тысяч людей принимает опасные обороты, когда разлитое топливо бензовоза воспламеняется, превращая каменный мешок в смертельную ловушку. Аварийного выхода в туннеле нет, впереди бушует пожар, а позади – жестокая ледяная буря, преграждающая путь спасательным службам. С этого момента пострадавшим приходится рассчитывать только на себя. Среди них находится и юная Элиза – дочь одного из спасателей, накануне повздорившая с отцом

Фильм-катастрофу “Туннель. Опасно для жизни” поставил известный норвежский режиссер Пол Ойе, знакомый любителям скандинавского кино по хоррор-дилогии «Темный лес» о потаенном зле, живущем в лесной чаще. Главные роли в картине исполнили Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед, Миккель Братт Сильсет, Питер Форде и другие.

“Туннель. Опасно для жизни” вышел в мировой прокат 25 декабря 2019 года, в канун католического Рождества, что перекликается со временем действия фильма. Российская премьера состоялась тремя месяцами позже, 9 апреля 2020 года.

Фильм Пола Ойе основан на реальных трагических историях. Прообразом событий в фильме послужили несколько разных реальных катастроф, но главным стало происшествие 2013 года, когда в 11,5-километровом тоннеле неподалеку от норвежского города Берген фура врезалась в стену и загорелась. Благодаря оперативной работе спасательных служб и счастливому стечению обстоятельств все обошлось без жертв.

Норвегия, известная своими горными массивами, располагает сетью из 1100 туннелей общей протяженностью в 750 километров. 33 из этих туннелей – подводные. Самый длинный норвежский туннель имеет протяженность более 24 км.

С 2011 по 2019 год в Норвегии произошло 8 крупных аварийных ситуаций, связанных с туннелями.

Съемки проходили в действующем туннеле под названием Ospelitunnelen. В фильме говорится, что длина вымышленного туннеля Storfjelltunnelen составляет 9 км, в то время как длина реального Ospelitunnelen – 2,5 км.

В картине Пола Ойе можно заметить отсылки к “Туннелю” корейского режиссера Кима Сон-хуна и голливудскому блокбастеру “Дневной свет” Роба Коэна с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Режиссер Пол Ойе известен в первую очередь своим триллером “Темный лес” 2003 года. Фильм стал участником премии Amanda Awards, кинофестиваля в Люксембурге и Каннского кинофестиваля.

Норвежская кинокомпания TrustNordisk продала “Туннель: Опасно для жизни” в прокат сразу нескольких европейских стран, включая Италию, однако все показы отменились в связи с пандемией коронавируса. В российских кинотеатрах изначально снимать сеансы не стали, но до момента полного локдауна успели состояться только 309 сеансов с участием 1 800 зрителей. Общие сборы фильма в России составили 458 тысяч рублей.

В одной из сцен на экране можно увидеть быстро движущуюся сплошную дымовую стену: по данным исследований настоящих пожаров в туннелях, скорость распространения дыма в таких ситуация – больше 1 метра в секунду, при этом расслоения на дым вверху и чистый воздух внизу в этом случае нет.

При достаточно малом бюджете в 415 637 долларов фильм собрал в прокате 2 646 551 долларов.

Автоцистерна терпит аварию в туннеле в ледяных норвежских горах. Много людей на пути домой на рождественские праздники пойманы в ловушку. Снаружи бушует метель, и первые спасатели пытаются добраться до места аварии. Важна каждая секунда, и когда потерпевший крушение танкер внезапно загорается, ситуация становится совсем другой. В норвежских туннелях действует принцип самосохранения: когда происходит катастрофа, каждый сам за себя.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 26 марта 2020
Премьера онлайн 29 июля 2020
Премьера в мире 25 декабря 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Пол Ойе
Пол Ойе
В ролях
Торбьорн Харр
Торбьорн Харр
Миккель Братт Сильсет
Миккель Братт Сильсет
Ян Гуннар Рёйсе
Ян Гуннар Рёйсе
Хенрик Холм
Хенрик Холм
Все актеры и съемочная группа
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Туннель. Опасно для жизни смотреть онлайн

Туннель. Опасно для жизни
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за 1 рубль
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Заснеженная Норвегия, горная местность, где множество дорог проходит через туннели. Здесь всё движение зависит от чистящей техники и спасателей. Но однажды случается трагедия: после аварии в девятикилометровом туннеле начинается пожар. Техника не может пробиться через снежные преграды, и вся надежда только на небольшую группу спасателей, которые готовы зайти с обратной стороны. Норвежские фильмы — нечастые гости на российских экранах. Но вовсе не из-за их качества. Просто в этой стране…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Во власти пространства: 5 фильмов о том, как люди становятся заложниками своего положения Кажется, тема заточения в кинематографе уже давно попала в категорию вечных. Режиссеры «запирали» своих героев в самых разных пространствах — от номера в отеле до бункера. Или в длинном туннеле, как в вышедшем 26 марта фильме из Норвегии «Туннель: Опасно для жизни». К премьере картины составили список фильмов, где мир персонажей сужается до очень небольших размеров.
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27 марта 2020 12:44
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