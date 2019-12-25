Туннель. Опасно для жизни, 2020

Норвегия, наши дни. В канун рождества норвежцы спешат через всю страну по домам, чтобы встретить праздник в семейном кругу.
По случайности или же по недосмотру уборочных служб в одном из многочисленных горных туннелей происходит авария: на лобовое стекло бензовоза попадает пакет, водитель теряет управление, и машина врезается в стену, блокируя выезд для сотен машин позади.
Положение тысяч людей принимает опасные обороты, когда разлитое топливо бензовоза воспламеняется, превращая каменный мешок в смертельную ловушку. Аварийного выхода в туннеле нет, впереди бушует пожар, а позади – жестокая ледяная буря, преграждающая путь спасательным службам. С этого момента пострадавшим приходится рассчитывать только на себя. Среди них находится и юная Элиза – дочь одного из спасателей, накануне повздорившая с отцом
Фильм-катастрофу “Туннель. Опасно для жизни” поставил известный норвежский режиссер Пол Ойе, знакомый любителям скандинавского кино по хоррор-дилогии «Темный лес» о потаенном зле, живущем в лесной чаще. Главные роли в картине исполнили Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед, Миккель Братт Сильсет, Питер Форде и другие.
“Туннель. Опасно для жизни” вышел в мировой прокат 25 декабря 2019 года, в канун католического Рождества, что перекликается со временем действия фильма. Российская премьера состоялась тремя месяцами позже, 9 апреля 2020 года.
Фильм Пола Ойе основан на реальных трагических историях. Прообразом событий в фильме послужили несколько разных реальных катастроф, но главным стало происшествие 2013 года, когда в 11,5-километровом тоннеле неподалеку от норвежского города Берген фура врезалась в стену и загорелась. Благодаря оперативной работе спасательных служб и счастливому стечению обстоятельств все обошлось без жертв.
Норвегия, известная своими горными массивами, располагает сетью из 1100 туннелей общей протяженностью в 750 километров. 33 из этих туннелей – подводные. Самый длинный норвежский туннель имеет протяженность более 24 км.
С 2011 по 2019 год в Норвегии произошло 8 крупных аварийных ситуаций, связанных с туннелями.
Съемки проходили в действующем туннеле под названием Ospelitunnelen. В фильме говорится, что длина вымышленного туннеля Storfjelltunnelen составляет 9 км, в то время как длина реального Ospelitunnelen – 2,5 км.
В картине Пола Ойе можно заметить отсылки к “Туннелю” корейского режиссера Кима Сон-хуна и голливудскому блокбастеру “Дневной свет” Роба Коэна с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Режиссер Пол Ойе известен в первую очередь своим триллером “Темный лес” 2003 года. Фильм стал участником премии Amanda Awards, кинофестиваля в Люксембурге и Каннского кинофестиваля.
Норвежская кинокомпания TrustNordisk продала “Туннель: Опасно для жизни” в прокат сразу нескольких европейских стран, включая Италию, однако все показы отменились в связи с пандемией коронавируса. В российских кинотеатрах изначально снимать сеансы не стали, но до момента полного локдауна успели состояться только 309 сеансов с участием 1 800 зрителей. Общие сборы фильма в России составили 458 тысяч рублей.
В одной из сцен на экране можно увидеть быстро движущуюся сплошную дымовую стену: по данным исследований настоящих пожаров в туннелях, скорость распространения дыма в таких ситуация – больше 1 метра в секунду, при этом расслоения на дым вверху и чистый воздух внизу в этом случае нет.
При достаточно малом бюджете в 415 637 долларов фильм собрал в прокате 2 646 551 долларов.
Автоцистерна терпит аварию в туннеле в ледяных норвежских горах. Много людей на пути домой на рождественские праздники пойманы в ловушку. Снаружи бушует метель, и первые спасатели пытаются добраться до места аварии. Важна каждая секунда, и когда потерпевший крушение танкер внезапно загорается, ситуация становится совсем другой. В норвежских туннелях действует принцип самосохранения: когда происходит катастрофа, каждый сам за себя.