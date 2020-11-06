Рождество кота Боба, 2020

«Рождество кота Боба» – новейшая кинематографическая сказка о всеми любимом уличном коте. История рыжего питомца стала настоящим хитом с момента выхода в 2016 году фильма «Уличный кот по имени Боб», и поклонники по всему миру ждали продолжения.

Джеймс Боуэн в первой части страдал наркозависимостью и уже долгое время пытался завязать с вредными привычками и восстановить отношения со своей семьей. Внезапно в его жизни появляется рыжий кот. Сначала потерянный и несчастный парень пытался найти хозяина пропавшего животного, но потом понял, что тот не случайно оказался в его доме. Кот привязывается к новому другу так же, как и сам герой к Бобу. Вместе они становятся настоящей командой.

В конце «Уличного кота по имени Боб» парень наконец-то обрел стабильность и жил в безопасности благодаря своему дружелюбному и бесстрашно преданному компаньону, коту Бобу. Фильм заканчивается тем, что герою предлагают книжную сделку. Эти события отражают то, что произошло в реальной истории о Джеймсе и коте. Вторая часть начинается с рождественского праздника на фоне декабрьского Лондона, который является идеальной декорацией для зимней истории. Бывший наркоман раньше не любил Рождество, но теперь благодаря своему любимому питомцу он уверен, что праздник обязательно должен состояться в их доме.

В продолжении истории власти обеспокоены тем, что кот Боб живет и работает на улице, и предпринимают попытки отобрать его у Джеймса. Эти нападки начинаются после того, как герой поругался с владельцем собаки, и отдел защиты животных запускает свое расследование. Но, как всем известно, Джеймс и Боб абсолютно точно неразлучны, и, прежде чем зритель дойдет до финала, мы заново усвоим важные жизненные уроки об истинном значении семьи, верности и любви.