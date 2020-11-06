Рождество кота Боба, 2020

«Рождество кота Боба» – новейшая кинематографическая сказка о всеми любимом уличном коте. История рыжего питомца стала настоящим хитом с момента выхода в 2016 году фильма «Уличный кот по имени Боб», и поклонники по всему миру ждали продолжения.
Джеймс Боуэн в первой части страдал наркозависимостью и уже долгое время пытался завязать с вредными привычками и восстановить отношения со своей семьей. Внезапно в его жизни появляется рыжий кот. Сначала потерянный и несчастный парень пытался найти хозяина пропавшего животного, но потом понял, что тот не случайно оказался в его доме. Кот привязывается к новому другу так же, как и сам герой к Бобу. Вместе они становятся настоящей командой.
В конце «Уличного кота по имени Боб» парень наконец-то обрел стабильность и жил в безопасности благодаря своему дружелюбному и бесстрашно преданному компаньону, коту Бобу. Фильм заканчивается тем, что герою предлагают книжную сделку. Эти события отражают то, что произошло в реальной истории о Джеймсе и коте. Вторая часть начинается с рождественского праздника на фоне декабрьского Лондона, который является идеальной декорацией для зимней истории. Бывший наркоман раньше не любил Рождество, но теперь благодаря своему любимому питомцу он уверен, что праздник обязательно должен состояться в их доме.
В продолжении истории власти обеспокоены тем, что кот Боб живет и работает на улице, и предпринимают попытки отобрать его у Джеймса. Эти нападки начинаются после того, как герой поругался с владельцем собаки, и отдел защиты животных запускает свое расследование. Но, как всем известно, Джеймс и Боб абсолютно точно неразлучны, и, прежде чем зритель дойдет до финала, мы заново усвоим важные жизненные уроки об истинном значении семьи, верности и любви.
«Рождество кота Боба» является продолжением фильма 2016 года «Уличный кот по имени Боб». Картина основана на реальной истории уличного музыканта Джеймса Боуэна и его рыжего кота Боба, который был бездомным до того, как Джеймс его нашел и вылечил. Неразлучный дуэт устраивал представления возле станции метро Angel в северной части Лондона, где Боуэн продавал газету Big Issue. Когда литературный агент предложил парню превратить свою историю в литературное произведение, Боуэн написал книгу об избавлении от героиновой зависимости и поиске нового смысла жизни во время ухода за Бобом.
Джеймс и Боб прослыли местными знаменитостями, и их история стала бестселлером, опубликованным в 2010 году под названием «Уличный кот по имени Боб». Книга была переведена более чем на 30 языков. За ней последовали другие книги: «Мир глазами кота Боба. Новые приключения человека и его рыжего друга» в 2013 году и «Подарок от Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить Рождество» в 2014 году. Фильм во многом основан на этой последней книге, где Джеймс вспоминает прошлый год, когда он жил и выживал на улицах с Бобом.
И в первой, и во второй части истории кот Боб сыграл самого себя. К сожалению, Боб умер летом 2020 года. Фильм посвящен коту Бобу.
Люк Тредэвэй («Несломленный», «Музыка нас связала») повторит свою роль Джеймса Боуэна. После смерти Боба в одном из интервью актер сказал, что у уличного кота был особый дух и что такого рода близкие отношения, как у Джеймса и Боба, встречаются редко.
Рута Гедминтас, которая сыграла Бетти в первом фильме, не вернется в продолжении. В реальной жизни она замужем за Люком Тредэвэйем.
На этот раз режиссером фильма выступит Чарльз Мартин Смит. Он знаменит своими фильмами о животных: в 1997 году он снял культовую картину «Король воздуха», рассказывающую историю собаки, которая играла в баскетбол, и произвел еще больший фурор фильмом «История дельфина». Смит также является актером, и поклонники кино могут знать его по роли в фильме Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые», где он сыграл полицейского.
До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь,сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всём городе отключили свет, праздник должен состояться!