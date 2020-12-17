Самый Новый год!, 2020

В жизни заурядного доктора ветеринарной лечебницы полный кавардак: возлюбленная требует расписаться, а мать с отцом ждут карьерных свершений. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда непутевый фельдшер попадает в прошлое. Этот день парень запомнит надолго.
Канун Нового года. Вся Россия ожидает праздник в кругу самых близких людей. Но молодой сотрудник клиники для питомцев Александр (Роман Курцын) домой не торопится. Его взаимоотношения с девушкой Олей (Елизавета Кононова) зашли в тупик. Утром возлюбленная сообщила о своей беременности. И теперь отделаться от свадьбы нерешительному парню точно не удастся. Ситуация усугубляется тем фактом, что матери Сашки невестка решительно не нравится, а отец настаивает на смене должности. Перспектив для карьерного роста нет, а денег катастрофически не хватает. Доведенный до ручки фельдшер запирается в туалете, искренне мечтая о том, чтобы близкие оставили его в покое хотя бы на один вечер. Заветное желание героя магическим образом исполняется.
Покинув уборную, Александр с удивлением обнаруживает, что на дворе 31 декабря 1992 года. Молодая беременная мать, ошарашенная появлением в квартире незнакомца, прогоняет сына за дверь, не желая выслушивать безумные оправдания. На улице на гостя из будущего тут же нападают гопники, отбирают мобильный телефон и последнюю одежду. Чтобы вернуться в свою эпоху, Саше придется пройти через все круги ада. Предновогодние приключения заставят его взглянуть на свою личную жизнь под иным углом.
— Съемки проходили в январе 2020 года на территории Ярославля.
— «Самый Новый год!» — второй режиссерский проект в карьере Антонины Руже. До этого она ставила комедию «Лови момент» 2019 года.
— Руже не только режиссер, но и исполнительный продюсер фильма.
— Сценарий написал Василий Ровенский. Прежде комедиограф работал над такими хитами, как «Одноклассницы», «Помню — не помню!» и «Привычка расставаться».
— Ровенский известен не только по художественному кино, но и благодаря анимации. На его счету мультфильмы «Принцесса и дракон», «Два хвоста» и «Большое путешествие».
— По словам авторов комедии «Самый Новый год!», они стремились сделать Россию «лихих 90-х» максимально аутентичной. Именно поэтому съемки проходили в глухой провинции, где многие дома и улицы сохранились в прежнем виде. В фильме используются подлинные автомобили, интерьеры и элементы гардероба. Не меньше внимания уделено специфическому лексикону. Для адаптации к непривычным условиям жизни герой Романа Курцына обращается к реальным историческим фактам. Например, в одной из сцен Саша призывает жителей избегать вкладов в МММ, заявляет о скорой смене власти и предсказывает окончание сериала «Санта-Барбара».
— В качестве массовки задействованы обычные граждане. В частности, актер Роман Курцын приглашал подписчиков из Ярославля на съемки через страницу в Instagram. Практически весь реквизит в духе начала 90-х: шапки-ушанки, дубленки, лосины – взят ярославцами из собственных домов.
— Через неделю после премьеры комедии «Самый Новый год!», на экраны вышел еще один фильм с участием Курцына – драма Алексея Нужного «Пожар».
У Саши три проблемы - его девушка Оля хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам; вторая - его родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа (потому что Саша чистит уши собакам) и третья - он не нравится Олиной маме, потому что... да, вы угадали, потому что он чистит уши собакам.
В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома и продолжают давить на его. Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете и думает о том, «чтобы провалиться куда-нибудь отсюда». Но иногда, новогодние желания сбываются и нажав на смыв, Саша оказывается... в квартире своих родителей.
И на дворе 31 декабря 1992 года…