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Самый Новый год!, 2020

2020 / Россия
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6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Новогодняя комедия о путешествии в прошлое с Романом Курцыным
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В жизни заурядного доктора ветеринарной лечебницы полный кавардак: возлюбленная требует расписаться, а мать с отцом ждут карьерных свершений. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда непутевый фельдшер попадает в прошлое. Этот день парень запомнит надолго. 

Канун Нового года. Вся Россия ожидает праздник в кругу самых близких людей. Но молодой сотрудник клиники для питомцев Александр (Роман Курцын) домой не торопится. Его взаимоотношения с девушкой Олей (Елизавета Кононова) зашли в тупик. Утром возлюбленная сообщила о своей беременности. И теперь отделаться от свадьбы нерешительному парню точно не удастся. Ситуация усугубляется тем фактом, что матери Сашки невестка решительно не нравится, а отец настаивает на смене должности. Перспектив для карьерного роста нет, а денег катастрофически не хватает. Доведенный до ручки фельдшер запирается в туалете, искренне мечтая о том, чтобы близкие оставили его в покое хотя бы на один вечер. Заветное желание героя магическим образом исполняется.

Покинув уборную, Александр с удивлением обнаруживает, что на дворе 31 декабря 1992 года. Молодая беременная мать, ошарашенная появлением в квартире незнакомца, прогоняет сына за дверь, не желая выслушивать безумные оправдания. На улице на гостя из будущего тут же нападают гопники, отбирают мобильный телефон и последнюю одежду. Чтобы вернуться в свою эпоху, Саше придется пройти через все круги ада. Предновогодние приключения заставят его взглянуть на свою личную жизнь под иным углом. 

 

— Съемки проходили в январе 2020 года на территории Ярославля.

— «Самый Новый год!» — второй режиссерский проект в карьере Антонины Руже. До этого она ставила комедию «Лови момент» 2019 года.

— Руже не только режиссер, но и исполнительный продюсер фильма.

— Сценарий написал Василий Ровенский. Прежде комедиограф работал над такими хитами, как «Одноклассницы», «Помню — не помню!» и «Привычка расставаться».

— Ровенский известен не только по художественному кино, но и благодаря анимации. На его счету мультфильмы «Принцесса и дракон», «Два хвоста» и «Большое путешествие».

— По словам авторов комедии «Самый Новый год!», они стремились сделать Россию «лихих 90-х» максимально аутентичной. Именно поэтому съемки проходили в глухой провинции, где многие дома и улицы сохранились в прежнем виде. В фильме используются подлинные автомобили, интерьеры и элементы гардероба. Не меньше внимания уделено специфическому лексикону. Для адаптации к непривычным условиям жизни герой Романа Курцына обращается к реальным историческим фактам. Например, в одной из сцен Саша призывает жителей избегать вкладов в МММ, заявляет о скорой смене власти и предсказывает окончание сериала «Санта-Барбара».
— В качестве массовки задействованы обычные граждане. В частности, актер Роман Курцын приглашал подписчиков из Ярославля на съемки через страницу в Instagram.  Практически весь реквизит в духе начала 90-х: шапки-ушанки, дубленки, лосины – взят ярославцами из собственных домов.

— Через неделю после премьеры комедии «Самый Новый год!», на экраны вышел еще один фильм с участием Курцына – драма Алексея Нужного «Пожар».

У Саши три проблемы - его девушка Оля хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам; вторая - его родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа (потому что Саша чистит уши собакам) и третья - он не нравится Олиной маме, потому что... да, вы угадали, потому что он чистит уши собакам.
В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома и продолжают давить на его. Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете и думает о том, «чтобы провалиться куда-нибудь отсюда». Но иногда, новогодние желания сбываются и нажав на смыв, Саша оказывается... в квартире своих родителей.
И на дворе 31 декабря 1992 года…

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера в мире 17 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Антонина Руже
Антонина Руже
В ролях
Роман Курцын
Роман Курцын
Алина Алексеева
Алина Алексеева
Елизавета Кононова
Елизавета Кононова
Ксения Радченко
Ксения Радченко
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Все актеры и съемочная группа
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Самый Новый год!
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У Саши (Роман Курцын) проблемы на всех жизненных фронтах. Он работает всего лишь фельдшером в ветеринарной клинике, чем недовольны и его родители, и его девушка. Оля (Елизавета Кононова) всё склоняет его к женитьбе, а он как-то не очень. Олей, кстати, родители Саши не очень довольны. Вся эта компания собирается вместе, чтобы встретить Новый год и день рождения Саши заодно (он родился 1 января), но парню не до веселья. Оля, оказывается, ещё и беременна. Пытаясь хоть на минуту уединиться от…
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ElizavetaPersonal 29 декабря 2020, 07:47
Очередной говнофильм.
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