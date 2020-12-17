Самый Новый год!, 2020

В жизни заурядного доктора ветеринарной лечебницы полный кавардак: возлюбленная требует расписаться, а мать с отцом ждут карьерных свершений. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда непутевый фельдшер попадает в прошлое. Этот день парень запомнит надолго.

Канун Нового года. Вся Россия ожидает праздник в кругу самых близких людей. Но молодой сотрудник клиники для питомцев Александр (Роман Курцын) домой не торопится. Его взаимоотношения с девушкой Олей (Елизавета Кононова) зашли в тупик. Утром возлюбленная сообщила о своей беременности. И теперь отделаться от свадьбы нерешительному парню точно не удастся. Ситуация усугубляется тем фактом, что матери Сашки невестка решительно не нравится, а отец настаивает на смене должности. Перспектив для карьерного роста нет, а денег катастрофически не хватает. Доведенный до ручки фельдшер запирается в туалете, искренне мечтая о том, чтобы близкие оставили его в покое хотя бы на один вечер. Заветное желание героя магическим образом исполняется.

Покинув уборную, Александр с удивлением обнаруживает, что на дворе 31 декабря 1992 года. Молодая беременная мать, ошарашенная появлением в квартире незнакомца, прогоняет сына за дверь, не желая выслушивать безумные оправдания. На улице на гостя из будущего тут же нападают гопники, отбирают мобильный телефон и последнюю одежду. Чтобы вернуться в свою эпоху, Саше придется пройти через все круги ада. Предновогодние приключения заставят его взглянуть на свою личную жизнь под иным углом.