Иван Денисович, 2021

Сюжет фильма, основанного на рассказе Александра Солженицына, повествует о жизни Ивана Шухова (Филипп Янковский). Когда-то он был обычным крестьянином, которого призвали на фронт. Он становится рядовым солдатом и доблестно защищает свою Родину, однако позже жизнь его складывается таким образом, что он становится советским заключенным. Законы послевоенного времени были суровы и несправедливы, а сбежавший из плена фашистского врага Иван, вернувшись домой, оказывается здесь вне закона. У себя на родине его обвиняют в шпионаже. Теперь ему вместе с другими заключенными предстоит отправиться в лагерь, где они будут строить огромный завод, который будет снабжать быстро развивающуюся космическую промышленность.

В жизни Ивана Шухова ждет немало несправедливости, холодных и голодных ночей, тяжелой работы, постоянное унижение и животный страх перед неизвестным. Однако, даже находясь на пределе человеческих возможностей, Иван Денисович не перестанет надеяться на лучшее и верить, что однажды его жизнь станет прежней – он сможет еще раз увидеть своих близких, сохранит в себе открытость к миру и в очередной раз покажет настоящую силу русского характера. Это история об обычном работящем мужчине, который ради своих дочерей готов выжить в нечеловеческих условиях. Вот он находится в лагере уже последние дни своего десятилетнего заключения. Все, о чем он мечтал все это время, кажется ближе, чем когда-либо. Однако удастся ли ему обрести свободу и вновь стать обычным гражданином? Насколько сильно его изменила жизнь за колючей проволокой, и что ждет его в стране, которая несправедливо осудила его?