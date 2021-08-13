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Иван Денисович Иван Денисович
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Иван Денисович, 2021

2021 / Россия
6.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Экранизация романа Солженицына об одном днем политзаключенного
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет фильма, основанного на рассказе Александра Солженицына, повествует о жизни Ивана Шухова (Филипп Янковский). Когда-то он был обычным крестьянином, которого призвали на фронт. Он становится рядовым солдатом и доблестно защищает свою Родину, однако позже жизнь его складывается таким образом, что он становится советским заключенным. Законы послевоенного времени были суровы и несправедливы, а сбежавший из плена фашистского врага Иван, вернувшись домой, оказывается здесь вне закона. У себя на родине его обвиняют в шпионаже. Теперь ему вместе с другими заключенными предстоит отправиться в лагерь, где они будут строить огромный завод, который будет снабжать быстро развивающуюся космическую промышленность.

В жизни Ивана Шухова ждет немало несправедливости, холодных и голодных ночей, тяжелой работы, постоянное унижение и животный страх перед неизвестным. Однако, даже находясь на пределе человеческих возможностей, Иван Денисович не перестанет надеяться на лучшее и верить, что однажды его жизнь станет прежней – он сможет еще раз увидеть своих близких, сохранит в себе открытость к миру и в очередной раз покажет настоящую силу русского характера. Это история об обычном работящем мужчине, который ради своих дочерей готов выжить в нечеловеческих условиях. Вот он находится в лагере уже последние дни своего десятилетнего заключения. Все, о чем он мечтал все это время, кажется ближе, чем когда-либо. Однако удастся ли ему обрести свободу и вновь стать обычным гражданином? Насколько сильно его изменила жизнь за колючей проволокой, и что ждет его в стране, которая несправедливо осудила его?

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Локарно.

Съемки начались еще в 2017 году, однако завершились лишь в 2019 году.

Сначала для сюжета было необходимо отснять зимнее время и боевые сцены, которые показаны в самых первых эпизодах. Для этого съемочная группа выезжала в подмосковный город Ступино, в котором когда-то во время Великой Отечественной войны действительно шли ожесточенные бои. Зима 2018 года удивила всех сильными морозами, из-за чего режиссеру даже не пришлось воссоздавать холодную атмосферу 1941 года. Историческая техника, арендованная для съемок, замерзала, поэтому ее приходилось отогревать и перемещать при помощи экскаватора. Таким образом в 2018 году завершилась съемка военных сцен, а сцены из ГУЛАГа снимали в 2019 году в Подмосковье, где были построены декорации лагеря, внешний вид которых был вдохновлен реальным лагерем под Колымой.

Для воссоздания точной атмосферы и деталей того времени создатели фильма консультировались со специалистами из Музея истории ГУЛАГа. Художники-постановщики занимались изучением архивных фотографий, документов, а также использовали в своей работе задокументированные воспоминания тех, кто прошел через лагеря.

Одними из последних снимались сцены допроса Ивана Шухова, попавшего в немецкий плен. Для этого съемочная группа приехала в музей-заповедник Мелихово, где нашли идеальное помещение для этой сцены в виде старой школы.

Режиссер фильма Глеб Панфилов и оператор Михаил Агранович уже сотрудничали ранее.

В массовке были задействованы около двухсот актеров.

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…

6.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера в мире 13 августа 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
В ролях
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
Денис Карасев
Денис Карасев
Степан Абрамов
Степан Абрамов
Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
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Иван Денисович смотреть онлайн

Иван Денисович
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Иван Денисович Шухов прошёл войну, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, но вернуться домой с победой не смог. Спасшийся благодаря Чуду (именно так, с большой буквы) из вражеских земель, он был заподозрен в шпионаже и без всяких заморочек отправлен в трудовой лагерь, где должен был строить будущее отечественной космонавтики. Но десятилетний срок подходит к концу – скоро герой встретит своих повзрослевших дочек. Только бы ничего не нарушить: порядки в лагере строгие, а любой…
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Андрей Илюшин 24 апреля 2022, 11:49
Ужасно снят, всё наигранно, фальшиво. Если досмотрел.
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