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Новогодний переполох Новогодний переполох
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Новогодний переполох, 2017

2017 / Россия
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Новогоднее приключение семейства Морозовых
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Режиссером фильма «Новогодний переполох» стал Кирилл Папакуль, ранее работавший с телевизионными проектами «Даешь молодежь» и «Папины дочки». В ролях появятся одни из самых знаменитых российских актеров: Владимир Меньшов («Москва слезам не верит», «Легенда №17»), Константин Крюков («Спасти Пушкина», «9 рота»), Анастасия Макеева («Дом, милый дом») и другие.

Сюжет новогодней комедии расскажет о противостоянии членов семьи Морозовых за отцовское наследство. Действие развернется в загородной усадьбе семьи, где каждый из ее членов умудриться показать свое истинное лицо в попытке обойти своих родственников. И только глава семьи, отставной генерал Георгий Иванович Морозов, понятия не имеет, что происходит вокруг него в канун Нового Года.

Перед Новым годом большое и во всех отношениях разноплановое семейство Морозовых собирается в загородном доме папаши — отставного генерала Георгия Ивановича. Семейный ведь праздник, а глава клана известен приверженностью традиционным ценностям. Но в реальности семейка налетела с визитом не из любви к «Голубому огоньку», салату оливье и папочке. Взрослые генеральские дети явились, чтобы выяснить, кому он намерен оставить роскошное наследство! Папа закономерно не доверяет энтузиазму отпрысков, и на то имеются веские причины: одного пинками (или каблуком?) пригнала суровая супружница, второй приволок фейковую семью (своей-то нет!), третья притащила какого-то малахольного чудика из этих, современных… И брутальный батя решает начать испытания своих наследничков на прочность!

  • Рабочим названием фильма можно было развеселить не хуже, чем им самим: «Дед Морозов или Королевство кривых родственников».
  • Проект снимался в мае, и актерам приходилось мучиться в слишком зимней для весенней погоды одежде.
  • Съемки проходили в одном из подмосковных особняков.
  • Режиссер Кирилл Папакуль — бывший КВН-щик родом из Кривого Рога. У него есть и сценарный опыт (сериал «Туристы») и собственно режиссерский — он участвовал в работе над телесериалами «Папины дочки», «Однажды в милиции», «Даешь, молодежь!». Единственной его полнометражной лентой на тот момент была комедия под названием «Очень русский детектив».
  • Продюсеры Бинке Анисимов и Ибрагим Магомедов известны совместной работой над кинокомедией «Пятница», где снялся Данила Козловский.
  • История, изложенная в сценарии, немного напомнила Яну Цапнику «Короля Лира»: неожиданно! О съемках: «Сценарий и подбор актеров — просто две бомбы в одну воронку… Если ты веришь режиссеру и продюсеру, ты соглашаешься. А если нет — то и не надо соглашаться. Принципиальных противоречий у нас нет, идет рабочий процесс. Они что-то разрешают, ты нечто пытаешься понять… в общем, творчество на площадке присутствует.».
  • Мнение Анастасии Макеевой: «Кино, культивирующее сегодня семейные ценности — наш спасательный круг».
  • Константин Крюков назвал два фактора, заставившие его согласиться на участие в картине: он любит легкое кино, поднимающее настроение (особенно перед праздниками) — и его согласие стало окончательным, когда он узнал состав участников проекта. Постановщика он охарактеризовал так: «Кирилл — реактивная бомба! Мне с ним комфортно работать. Он дает сразу 248 указаний — и он сам это проигрывает, и ты вместе с ним.».
  • Оператор Андрей Дебабов назвал команду актеров «искрометной» и отметил, что каждый персонаж — потрясающий. Особенно отметил он присутствие такой «глыбы», как Владимир Меньшов — «он может и подсказать, и научить — он многому учит, и это очень интересно.». О Папакуле: «Я впервые сталкиваюсь с таким напором и энтузиазмом. Человек знает, чего он хочет и как это сделать. И я ему, конечно, помогаю, когда он спрашивает меня, просит помощи.»
  • Сам почтенный патриарх отечественного кинематографа сказал, что работает с «Костиком» (Крюковым) впервые, но ему симпатичны его предыдущие киноработы, а на картине «Зависть богов» у актера сложились замечательные отношения с бабушкой Крюкова Ириной Константиновной Скобцевой. О режиссере: «Он не уходит с площадки. У актеров бывают передышки, когда снимают другую сторону — тут этого нет. Я даже с завистью смотрю на него — такой молодой, сильный парень. Это внушает мне надежду, что кино может получиться.».
  • Это вторая роль в кино российского видеоблогера Маши Вэй — первой был «Дизлайк» (2016) Павла Руминова.

В центре истории – новогодние приключения семьи своенравного отставного генерала Георгия Ивановича Морозова. Казалось бы, дети и внуки приезжают в его усадьбу, чтобы вместе душевно и весело провести праздники (хотя, учитывая характер Морозова-старшего, это ох как непросто!). Но не тут-то было: далеко не любовь к старым семейным традициям привела в дом членов семьи, а... борьба за наследство! Однако, все планы перевернет новогоднее волшебство!

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 декабря 2017
Премьера в мире 14 декабря 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кирилл Папакуль
Кирилл Папакуль
В ролях
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Константин Крюков
Константин Крюков
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Ян Цапник
Ян Цапник
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новогодний переполох 1 постер
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Новогодний переполох
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Генерал Морозов (Владимир Меньшов) очень редко видится с детьми. Они живут в городе, он – в нескольких километрах от МКАД. Каждый из его отпрысков занят своими делами. Младшая дочка (Екатерина Гордиенко) пытается наладить личную жизнь. Ее парень (Иван Пышненко) поставил перед возлюбленной непростое условие. Сначала он хочет спасти дельфинов, а все остальное откладывает на потом. Сын Михаил (Ян Цапник) вот уже полгода не пьет. Особую роль в этом играет беспрестанный надзор за владельцем…
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23 декабря 2017 01:46
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