Новогодний переполох, 2017

Режиссером фильма «Новогодний переполох» стал Кирилл Папакуль, ранее работавший с телевизионными проектами «Даешь молодежь» и «Папины дочки». В ролях появятся одни из самых знаменитых российских актеров: Владимир Меньшов («Москва слезам не верит», «Легенда №17»), Константин Крюков («Спасти Пушкина», «9 рота»), Анастасия Макеева («Дом, милый дом») и другие.

Сюжет новогодней комедии расскажет о противостоянии членов семьи Морозовых за отцовское наследство. Действие развернется в загородной усадьбе семьи, где каждый из ее членов умудриться показать свое истинное лицо в попытке обойти своих родственников. И только глава семьи, отставной генерал Георгий Иванович Морозов, понятия не имеет, что происходит вокруг него в канун Нового Года.

Перед Новым годом большое и во всех отношениях разноплановое семейство Морозовых собирается в загородном доме папаши — отставного генерала Георгия Ивановича. Семейный ведь праздник, а глава клана известен приверженностью традиционным ценностям. Но в реальности семейка налетела с визитом не из любви к «Голубому огоньку», салату оливье и папочке. Взрослые генеральские дети явились, чтобы выяснить, кому он намерен оставить роскошное наследство! Папа закономерно не доверяет энтузиазму отпрысков, и на то имеются веские причины: одного пинками (или каблуком?) пригнала суровая супружница, второй приволок фейковую семью (своей-то нет!), третья притащила какого-то малахольного чудика из этих, современных… И брутальный батя решает начать испытания своих наследничков на прочность!