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Ледяной капкан Ледяной капкан
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Centigrade

Ледяной капкан, 2020

2020 / США
4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Клаустрофобный триллер о выживании
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время долгого путешествия через всю Америку Мэтт и его беременная жена Наоми решают остановить свой автомобиль прямо на обочине и поспать несколько часов, а проснувшись обнаруживают себя погребенными заживо под тяжелым покровом снега. До мотеля оставалась всего пара десятков миль, но теперь их разделяет снежный буран.

Снаружи доносится свист неугомонного ветра, а слой наледи на окнах практически не впускает в салон свет. Аккумулятор ещё ночью приказал долго жить, продукты и вода были рассчитаны на короткий срок и только чудом у них при себе нашлись хотя бы свечи. 

Чтобы в разгар метели не оказаться на лютом морозе, супруги решают оставаться в машине так долго, сколько это возможно, и рассчитывают, кажется, только на чудо. Припасы стремительно кончаются, ценное тепло покидает салон автомобиля день ото дня, а вместе с этим холод пробирается и в отношения супругов. 

Надежда на спасение растворяется в непроглядной белизне, посреди которой силуэт машины уже практически неразличим, и непонятно, стоит ли вообще ждать чего-то в этом капкане, кроме смерти. 

Буквально леденящий душу клаустрофобный триллер рассказывает историю, в которой два человека вынуждены сражаться не со стихией – ей они проиграли заранее – а с тревогами друг друга. Почти сартровский ад картины, в котором есть только двое и незримая смерть, отяжеляется приближением родов, исход которых уже невозможно предсказать. 

В открывающем титре говорится, что картина основана на реальных событиях. Однако большинству критиков так и не удалось найти информацию о похожих случаях. В одном из интервью режиссер Брендан Уолш признался, что сценарий картины был написан путем компиляции множества историй о людях, попавших в ловушку снежной бури.

Действие картины происходит в 2002 году. 

Оригинальное название фильма «Centigrade» можно перевести как «Стоградусный». 

Для съёмок использовали две одинаковые машины. В одной были демонтированы все элементы салона, а затем установлены заново так, чтобы в любой момент можно было убрать деталь, мешающую камере. Со второго автомобиля по той же причине срезали верхнюю часть кузова.

Большая часть съемок прошла в условиях искусственно созданного на площадке холода. Пар, выходящий из ртов актёров, – это настоящий пар. Брендан Уолш и продюсеры намеренно отказались от визуальных эффектов при создании ощущения холода.

Съемки заняли 24 дня и велись последовательно сценам фильма. Таким образом Брендан Уолш хотел создать настоящее напряжение между актерами, а также избежать фальши в изображении внешнего вида артистов. Например, щетина на лице актёра Винсента Пьяцци перерастала в бороду естественным образом.

Для промокампании был отснят материал, в котором некоторые известные актеры играют простых людей, реагирующих на известия о пропаже семейной пары из фильма. В конце концов эти кадры посчитали слишком похожими на промо картины «Ведьма из Блэр» и отказались от идеи. Однако материал был показан на премьерном сеансе в виде 4-минутного ролика. 

Супруги попадают в снежную бурю и оказываются в ледяной ловушке – машина погребена под толстым и плотным слоем снега, температура быстро падает, а в машине атмосфера между двумя людьми обостряется.

4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 28 августа 2020
Премьера в мире 28 августа 2020
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Брендан Уолш
Брендан Уолш
В ролях
Мевис Симпсон-Эрнст
Мевис Симпсон-Эрнст
Винсент Пьяцца
Винсент Пьяцца
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Все актеры и съемочная группа
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Писательница Наоми и ее муж Мэтью по дороге из отеля попадают в снежную бурю. Решая не испытывать судьбу на узкой дороге с плохим обзором, они хотят переждать метель на обочине, но случайно засыпают. Утроим их ожидает неприятный сюрприз: машину заметает снегом и пара оказывается заперта. На многие километры холодная глушь, в которой найти помощь так же просто, как увидеть божественное чудо. Надеясь, что их все-таки ищут, Наоми и Мэтью решают дождаться спасения. Теперь им придется выживать в…
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