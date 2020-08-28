Ледяной капкан, 2020

Во время долгого путешествия через всю Америку Мэтт и его беременная жена Наоми решают остановить свой автомобиль прямо на обочине и поспать несколько часов, а проснувшись обнаруживают себя погребенными заживо под тяжелым покровом снега. До мотеля оставалась всего пара десятков миль, но теперь их разделяет снежный буран.

Снаружи доносится свист неугомонного ветра, а слой наледи на окнах практически не впускает в салон свет. Аккумулятор ещё ночью приказал долго жить, продукты и вода были рассчитаны на короткий срок и только чудом у них при себе нашлись хотя бы свечи.

Чтобы в разгар метели не оказаться на лютом морозе, супруги решают оставаться в машине так долго, сколько это возможно, и рассчитывают, кажется, только на чудо. Припасы стремительно кончаются, ценное тепло покидает салон автомобиля день ото дня, а вместе с этим холод пробирается и в отношения супругов.

Надежда на спасение растворяется в непроглядной белизне, посреди которой силуэт машины уже практически неразличим, и непонятно, стоит ли вообще ждать чего-то в этом капкане, кроме смерти.

Буквально леденящий душу клаустрофобный триллер рассказывает историю, в которой два человека вынуждены сражаться не со стихией – ей они проиграли заранее – а с тревогами друг друга. Почти сартровский ад картины, в котором есть только двое и незримая смерть, отяжеляется приближением родов, исход которых уже невозможно предсказать.