Ледяной капкан, 2020

Во время долгого путешествия через всю Америку Мэтт и его беременная жена Наоми решают остановить свой автомобиль прямо на обочине и поспать несколько часов, а проснувшись обнаруживают себя погребенными заживо под тяжелым покровом снега. До мотеля оставалась всего пара десятков миль, но теперь их разделяет снежный буран.
Снаружи доносится свист неугомонного ветра, а слой наледи на окнах практически не впускает в салон свет. Аккумулятор ещё ночью приказал долго жить, продукты и вода были рассчитаны на короткий срок и только чудом у них при себе нашлись хотя бы свечи.
Чтобы в разгар метели не оказаться на лютом морозе, супруги решают оставаться в машине так долго, сколько это возможно, и рассчитывают, кажется, только на чудо. Припасы стремительно кончаются, ценное тепло покидает салон автомобиля день ото дня, а вместе с этим холод пробирается и в отношения супругов.
Надежда на спасение растворяется в непроглядной белизне, посреди которой силуэт машины уже практически неразличим, и непонятно, стоит ли вообще ждать чего-то в этом капкане, кроме смерти.
Буквально леденящий душу клаустрофобный триллер рассказывает историю, в которой два человека вынуждены сражаться не со стихией – ей они проиграли заранее – а с тревогами друг друга. Почти сартровский ад картины, в котором есть только двое и незримая смерть, отяжеляется приближением родов, исход которых уже невозможно предсказать.
В открывающем титре говорится, что картина основана на реальных событиях. Однако большинству критиков так и не удалось найти информацию о похожих случаях. В одном из интервью режиссер Брендан Уолш признался, что сценарий картины был написан путем компиляции множества историй о людях, попавших в ловушку снежной бури.
Действие картины происходит в 2002 году.
Оригинальное название фильма «Centigrade» можно перевести как «Стоградусный».
Для съёмок использовали две одинаковые машины. В одной были демонтированы все элементы салона, а затем установлены заново так, чтобы в любой момент можно было убрать деталь, мешающую камере. Со второго автомобиля по той же причине срезали верхнюю часть кузова.
Большая часть съемок прошла в условиях искусственно созданного на площадке холода. Пар, выходящий из ртов актёров, – это настоящий пар. Брендан Уолш и продюсеры намеренно отказались от визуальных эффектов при создании ощущения холода.
Съемки заняли 24 дня и велись последовательно сценам фильма. Таким образом Брендан Уолш хотел создать настоящее напряжение между актерами, а также избежать фальши в изображении внешнего вида артистов. Например, щетина на лице актёра Винсента Пьяцци перерастала в бороду естественным образом.
Для промокампании был отснят материал, в котором некоторые известные актеры играют простых людей, реагирующих на известия о пропаже семейной пары из фильма. В конце концов эти кадры посчитали слишком похожими на промо картины «Ведьма из Блэр» и отказались от идеи. Однако материал был показан на премьерном сеансе в виде 4-минутного ролика.
Супруги попадают в снежную бурю и оказываются в ледяной ловушке – машина погребена под толстым и плотным слоем снега, температура быстро падает, а в машине атмосфера между двумя людьми обостряется.