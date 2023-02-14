Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля

Вот и наступил самый романтичный праздник в году, а значит, время провести незабываемый вечер вместе со своей второй половинкой. Прогулки, рестораны и яркие впечатления – это лишь часть праздничной программы. Но едва ли идеальное свидание будет полным без совместного кинопросмотра! К 14-му февраля режиссеры, как обычно, постарались на славу: в прокат вышло сразу несколько романтических комедий на любой вкус. Посмеяться, поволноваться, умилиться или пофилософствовать – выбирайте то, что подойдет именно вам!

По случаю Дня всех влюбленных в прокат выходит свежий немецкий ромком о знаменитости «под прикрытием». Главный герой истории – сказочно популярный актер Марвин Бош, лицо которого улыбается со всех афиш и реклам зубной пасты. Но, как известно, слава не прощает ошибок. Опозорившись на всю страну, Марвин вынужден залечь на дно и пережидать скандал, устроившись в труппу провинциального театра. Он даже не представляет, что мир «простых смертных» подарит ему друзей, любимую женщину и нового себя. Легкая и незамысловатая романтическая сказка для тех, кто по-прежнему верит, что любовь может преодолеть любые препятствия.

Любовные штучки

Это кино точно придется по вкусу не только прекрасным зрительницам, но и их избранникам. Ведь это не просто романтическая комедия, а по совместительству еще и остросюжетный боевик! Джей Ло, Джош Дюамель, райский остров, свадьба и много оружия – что еще нужно для идеального совместного похода в кинотеатр? По сюжету, молодая пара Дарси и Том готовится к долгожданному бракосочетанию на курорте. Но пока на праздник съезжаются друзья и родные, влюбленные начинают сомневаться в своем желании провести остаток жизни вместе. К счастью, им не позволяют совершить роковую ошибку, ведь на свадьбу заявляются бандиты и берут всех в заложники…

«Моя пиратская свадьба» – уже в кино!

Моя пиратская свадьба

Надоел однотипный семейный быт? Хочется попробовать что-нибудь новенькое? Не спешите с опрометчивыми решениями, а сперва посмотрите вместе со своей второй половинкой эту новую российскую комедию! Герои фильма оказываются в типичной ловушке нежеланных отношений: случайная встреча в баре, проведенная вместе ночь, беременность и несколько лет кабалы в браке. Персонажи Аглаи Тарасовой и Бориса Дергачева решают сохранить семью нетрадиционным способом: сделать свой брак «открытым». Вот только эксперимент приводит к неожиданным для всех последствиям…

Свободные отношения

Мелодрама, объединяющая традиционную для этого жанра форму и актуальную повестку. Джун – успешный ресторанный критик, которой нужно переждать где-то пандемию. На время коронавирусных ограничений девушка снимает коттедж в пригороде Чикаго. Вот только выясняется, что в этом доме уже живет другой арендатор – молодой мужчина Чарли. Пока ситуация не разрешится, двух незнакомцам придется самоизолироваться на пару. Думаете, между ними немедленно вспыхнет страсть? Все не так-то просто! Смотрите и наслаждайтесь развитием отношений двух совершенно не похожих друг на друга людей.

Одиноки вместе

Отвязная и непредсказуемая комедия с Эммой Робертс и Ричардом Гиром. Молодая пара решает пожениться, но остается лишь одно препятствие на пути их совместного счастья: родители жениха и невесты до сих пор не знакомы друг с другом. Разумеется, первый же семейный ужин выявляет уйму проблем между родственниками, а на поверхность поднимаются давно зарытые на дне тайны. Кто с кем переспал, кто что скрыл, кто в чем ошибся? Влюбленным придется нелегко под напором пикантных секретов старшего поколения! Любите неожиданные повороты и откровенный юмор? Тогда этот фильм идеально подойдет для вашего романтического вечера!

Тест: когда и как ты встретишь свою любовь?

Знакомство родителей

Наверняка предыдущие фильмы «Квартета И» не прошли мимо вашего внимания. К счастью, у Леши, Славы, Саши и Камиля никогда не иссякают темы для обсуждения! Вот и этой зимой они снова решили пофилософствовать о дружбе, женщинах, бытовых проблемах, изменах, музыке, карьере, путешествиях и, конечно, о любви. Одного из парней ждут серьезные перемены на личном фронте, поэтому друзья решают обойти пешком Садовое кольцо, чтобы помочь ему «вышагать» верное решение. Ярко выраженной романтической линии вы здесь не найдете, но вот вдоволь посмеяться и глубоко задуматься над типичными аспектами отношений точно получится.

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

Еще один ромком на извечную тему конфликта поколений, только с восточным колоритом. Американец Эзра и экстравагантная темнокожая красавица Амира решают пожениться, несмотря на разницу религий и культур. Но старейшины обеих семей держат ухо востро. Родители юноши хотят свести его с добропорядочной еврейкой, а семейство девушки надеется на зятя-мусульманина. Разумеется, родственнички делают все возможное, чтобы помешать свадьбе. Что же окажется сильнее – многолетние традиции или истинная любовь? Фильм учит идти на компромиссы и жертвовать 6чем-то ради отношений, а также радует нетипичным и неожиданным юмором.

Что за люди

Милая встреча (2022)

И, наконец, забавная фантастическая мелодрама о путешествиях во времени. Что может быть важнее в отношениях, чем удачное первое свидание? К сожалению, Шейле не удается произвести достойного впечатления на парня своей мечты Гэри. Так что, внезапно обнаружив в маникюрном салоне машину времени, девушка раз за разом отправляется в тот первый вечер, чтобы исправить абсолютно все неудачные детали встречи. Но возможно ли создать идеальный роман искусственно? Фильм вышел еще в сентябре 2022, но не был по достоинству отмечен зрителями. Так что, если вы до сих пор его не видели, советуем исправить эту оплошность в День всех влюбленных.