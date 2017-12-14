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Девушка с косой Девушка с косой
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Девушка с косой, 2017

2017 / Россия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Одинокая девушка с косой ходит по Москве. Новогодняя комедия
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«Девушка с косой» – полнометражный дебют актрисы Ольги Поповой, снимавшейся в фильмах «Мой парень – ангел», «Скоро весна» и «Последняя сказка Риты». В ее картине приняли участие известные российские актеры: Александра Урсуляк («Время первых», сериалы «Нераскрытый талант» и «Как я стал русским»), Виктор Добронравов («Сваты», «Жили-Были»), Ирина Чериченко («Завтра была война»), Марк Богатырев («Кухня») и другие.

Канун Нового года, однако тень на праздничное настроение отбрасывает странная женская фигура, напоминающая саму смерть. Блуждая с косой на перевес по стличным улицам и подземным переходам, она ищет некий адрес. И каждое ее появление меняет ход событий и даже судьбы москвичей…

- Первый короткий метр «В теме» получил Премию программы по обмену деятелей искусства (DAAD) за лучший короткометражный фильм на Берлинском кинофестивале в 2008 году

Успеют ли жители дома №48 по улице Заморенова, судьба которых переплетается 31 декабря, сделать праздник идеальным и не сыграть в ящик? И за кем по красивой новогодней Москве идет одинокая Девушка с косой?

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 декабря 2017
Премьера в мире 14 декабря 2017
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ольга Попова
Ольга Попова
В ролях
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Все актеры и съемочная группа
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В канун рождества в Москву приезжает Смерть с косой и идет по записанному у нее адресу. В этом доме проживает несколько семей, в каждой из которых есть так называемые «жертвы». Девушка ждет своего молодого человека – он, застряв в лифте и оказавшись без связи, не отвечает ей. Героиня решает свести счеты с жизнью, но ей постоянно что-то мешает. В этом же доме разные поколения одной семьи делят внука и не хотят уступать друг другу. А замороченный на декоре и внутреннем релаксе…
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morozova-vodoley 17 декабря 2017, 13:11
Фильм хороший во всех отношениях. Добрый, веселый, семейный, новогодний!
О нас и про нас. Актёры играют супер! всем рекомендую!
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