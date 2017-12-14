Девушка с косой, 2017

«Девушка с косой» – полнометражный дебют актрисы Ольги Поповой, снимавшейся в фильмах «Мой парень – ангел», «Скоро весна» и «Последняя сказка Риты». В ее картине приняли участие известные российские актеры: Александра Урсуляк («Время первых», сериалы «Нераскрытый талант» и «Как я стал русским»), Виктор Добронравов («Сваты», «Жили-Были»), Ирина Чериченко («Завтра была война»), Марк Богатырев («Кухня») и другие.

Канун Нового года, однако тень на праздничное настроение отбрасывает странная женская фигура, напоминающая саму смерть. Блуждая с косой на перевес по стличным улицам и подземным переходам, она ищет некий адрес. И каждое ее появление меняет ход событий и даже судьбы москвичей…