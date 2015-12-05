Как раз под Рождество, 2015

Линдси – успешная девушка, у которой есть прекрасная работа университетского преподавателя и любящий бойфренд. В канун Рождества он приглашает ее в дорогой ресторан, чтобы сделать предложение, но незадолго до свидания героине звонит начальник и сообщает о возможности поехать в Йельс. Работа в престижном заведении открывает перед ней невероятные перспективы. Героиня становится перед сложным выбором, ведь, согласившись на новую должность, она будет вынуждена бросить жениха. Мучаясь между карьерой и любовью, Линдси встречает странного старика, который отправляет ее в будущее…