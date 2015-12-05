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Как раз под Рождество Как раз под Рождество
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Как раз под Рождество, 2015

2015 / США / Канада
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Линдси – успешная девушка, у которой есть прекрасная работа университетского преподавателя и любящий бойфренд. В канун Рождества он приглашает ее в дорогой ресторан, чтобы сделать предложение, но незадолго до свидания героине звонит начальник и сообщает о возможности поехать в Йельс. Работа в престижном заведении открывает перед ней невероятные перспективы. Героиня становится перед сложным выбором, ведь, согласившись на новую должность, она будет вынуждена бросить жениха. Мучаясь между карьерой и любовью, Линдси встречает странного старика, который отправляет ее в будущее…

  • Персонаж Кристофера Ллойда в одном из эпизодов спрашивает: «Она что, попала в машину времени?». Реплика является отсылкой к киноленте «Назад в Будущее». Ллойд играл в нем Дока Брауна, гениального владельца ДеЛориана.
  • Машина, на которой перемещался дедушка Боб - Chrysler New Yorker, выпущеный в 1949 году. Он принадлежит семье местных жителей неподалеку от Ванкувера в Британской Колумбии, где проводилась основная часть съемок фильма.
  • Актеры, исполнившие роли декана и водителя лимузина - брат и сестра.
  • Подарки в Швеции распаковывают не утром, как показано в фильме, а накануне Рождества.

Молодая женщина, профессор психологии, должна сделать выбор - пересечь страну ради работы своей мечты или остаться в родном городе и выйти замуж за мужчину своей мечты. Туманной декабрьской ночью ей помогает Извозчик, переносящий её на три года вперед, чтобы она увидела, какой станет её жизнь.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 5 декабря 2015
Возраст 12+
Режиссер
Шон МакНамара
Шон МакНамара
В ролях
Элоиза Мамфорд
Майкл Сталь-Дэвид
Майкл Сталь-Дэвид
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Люсия Уолтерс
Люсия Уолтерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как раз под Рождество 2 постера
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Как раз под Рождество
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