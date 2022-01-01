Редакция Киноафиши собрала для вас романтические фильмы про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

Все романтики с нетерпением ждут наступления декабря, чтобы окунуться в новогодние мелодрамы. Не секрет, что всем нам хочется найти вторую половинку, которая разделит с нами самые знаменательные моменты жизни, которая осчастливит нас на долгие годы. Неважно, нашли вы ее или пока нет, просмотр романтических фильмов в предновогодний период – лучший способ напомнить себе, каким прекрасным может быть чувство любви. Приглашайте своих возлюбленных или просто хороших друзей и погружайтесь в мир любви с праздничными огоньками и запахами корицы. А с нашей подборкой сделать выбор будет намного проще!