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Новогодние мелодрамы
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Новогодние мелодрамы

Редакция Киноафиши собрала для вас романтические фильмы про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

Все романтики с нетерпением ждут наступления декабря, чтобы окунуться в новогодние мелодрамы. Не секрет, что всем нам хочется найти вторую половинку, которая разделит с нами самые знаменательные моменты жизни, которая осчастливит нас на долгие годы. Неважно, нашли вы ее или пока нет, просмотр романтических фильмов в предновогодний период – лучший способ напомнить себе, каким прекрасным может быть чувство любви. Приглашайте своих возлюбленных или просто хороших друзей и погружайтесь в мир любви с праздничными огоньками и запахами корицы. А с нашей подборкой сделать выбор будет намного проще!

Все 22 Онлайн
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Рождество на льду
Рождество на льду
6.0
мелодрама
2020, США
Рождество в шоколаде
Рождество в шоколаде
5.0
мелодрама
2020, США
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
2019, США
До Нового года осталось…
До Нового года осталось…
Смотреть за 1 рубль
4.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Рождественская трансляция
Рождественская трансляция
6.0
комедия, драма, семейный
2016, США
Рождественская ночь в Барселоне
Рождественская ночь в Барселоне
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама, комедия
2015, Испания
Рождественское обещание
Рождественское обещание
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, мелодрама
2015, США
Рождественская мелодия
Рождественская мелодия
6.0
комедия, музыка, мелодрама
2015, США
Как раз под Рождество
Как раз под Рождество
6.0
комедия, мелодрама
2015, США / Канада
"Старый" новый год
7.0
мелодрама, комедия
2011, США
История любви, или Новогодний розыгрыш
История любви, или Новогодний розыгрыш
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2009, Россия
Четыре Рождества
Четыре Рождества
7.0
комедия, мелодрама
2008, США
Откройте, Дед Мороз!
Откройте, Дед Мороз!
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, мелодрама
2007, Россия
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Бойфренд на Рождество
Бойфренд на Рождество
6.0
комедия, драма, мелодрама
2004, США
Реальная любовь
Реальная любовь
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Рождественский гость
Рождественский гость
6.0
драма
2002, США
Приходи на меня посмотреть
Приходи на меня посмотреть
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
2000, Россия
Вам письмо
Вам письмо
7.0
мелодрама
1998, США
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром!
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
1975, СССР
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