5 лучших российских новогодних комедий

Не только в США принято пересматривать рождественские фильмы в канун праздников. В России традиционной новогодней комедией считается «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но это не единственный стоящий фильм отечественного производства. Тем более, большинство зрителей пересматривали его не один раз, и даже не два. Но даже если просмотр этой комедии в Новый Год – такая же традиция, как для Лукашина поход в баню с друзьями, всегда можно найти время для других стоящих фильмов.

«Елки»

Первая часть новогодней франшизы положила начало целому циклу российских фильмов-новелл. В первых «Елках» принял участие Дмитрий Медведев, который на тот момент был действующим президентом. Он записал фразу, которая звучит в финале ленты: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».

Комедия рассказывает нам историю нескольких персонажей. Действие новелл происходит в разных городах, и герой каждой из них надеется на новогоднее чудо. Маленькая Вера хочет воплотить в жизнь свою мечту, и услышать поздравление от президента, которое тот произнесет только для нее. Осуществить ее Вере поможет друг Вова, который верит в теорию шести рукопожатий.

«О чем еще говорят мужчины»

Это продолжение культовой российской комедии вышло на экраны в канун Нового Года, когда и происходит действие. В отличие от первой части, которая была адаптацией спектакля «Квартета И», этот фильм сняли по оригинальному сценарию.

В домах главных героев царит предпраздничная суета. Все готовятся к встрече Нового Года. Но пока женщины режут салаты, мужчины впутываются в очередную неприятную ситуацию. Саша поспорил с женой влиятельного сотрудника силовых структур, и теперь боится выйти из офиса. Друзья спешат ему на помощь. Но как быть, если у двери дежурят громилы, а дома ждут близкие люди?

«Новогодний ремонт»

Эта комедия стала режиссерским дебютом для Артура Пинхасова, который писал сценарий для одной из новелл «Елок новых». Создатели картины признавались, что снимали ее в лучших традициях комедий Эльдара Рязанова.

До Нового Года остается один день. За эти сутки главной героине Маргарите нужно сделать невозможное – полностью отремонтировать квартиру. Ведь праздник она собирается провести в кругу близких людей, которые вот-вот приедут. В панике девушка отправляет сообщение с просьбой о помощи всем контактам в телефоне. Она и предположить не может, что откликнется так много людей.

«Француз»

Поль – настоящий аристократ, который вращается в высшем обществе Парижа. У него есть деньги и статус, но молодой человек мечтает об искреннем чувстве. В его окружении нет той, в кого барон мог бы искренне влюбиться. Ведь все девушки мечтают только о его богатстве.

Но Ирина не такая. По крайней мере, Поль в этом уверен. Письма девушки из российской глубинки настолько поразили его, что он решает отправиться за возлюбленной на край света. Правда, он еще не догадывается, что переписку с ним вела не Ирина, а ее скромная подруга Анна. Встреча в канун Нового Года полностью изменит жизни молодых людей.

«Кушать подано»

Эта история перекочевала на большие экраны со сцены. Комедия является экранизацией пьесы. Возможно, поэтому запутанная на первый взгляд комедия напоминает живую театральную постановку. Главные герои фильма сами создают непростые ситуации, из которых не могут выбраться.

Жена отправляется праздновать Новый Год к маме. Муж решает воспользоваться этим и приглашает в загородный дом любовницу. Однако супруга неожиданно узнает о его планах и решает проверить благоверного. Мужчине приходится импровизировать на ходу и приглашать старого друга, который должен подтвердить алиби. Но ночь еще только начинается…

Другие новогодние подборки фильмов

Обратите внимание на другие наши новогодние подборки: