Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Русские комедии про Новый год
Киноафиша Подборки Русские комедии про Новый год

Русские комедии про Новый год

Редакция Киноафиши собрала для вас русские комедии про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

В канун Нового Года хочется почувствовать атмосферу праздника. И новогодние комедии в этом помогут. Все любителям русского юмора срочно нужно бросать все дела, закутываться в теплое одеяло и включать классные отечественные комедии. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 32 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Новогодний ремонт
Новогодний ремонт
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2019, Россия
До Нового года осталось…
До Нового года осталось…
Смотреть за 1 рубль
4.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Елки Последние
Елки Последние
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2018, Россия
Елки новые
Елки новые
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2017, Россия
Новогодний переполох
Новогодний переполох
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, семейный
2017, Россия
Девушка с косой
Девушка с косой
5.0
комедия
2017, Россия
Ёлки 5
Ёлки 5
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, мелодрама
2016, Россия
Страна чудес
Страна чудес
5.0
комедия
2015, Россия
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
5.0
комедия, семейный
2015, Россия
Новогодний папа
Новогодний папа
6.0
комедия
2015, Россия
Невидимки
Невидимки
6.0
комедия
2014, Россия
Друзья друзей
Друзья друзей
5.0
комедия
2014, Россия
Ёлки 1914
Ёлки 1914
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2014, Россия
Ёлки лохматые
Ёлки лохматые
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2014, Россия
Мамы 3
Мамы 3
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный
2014, Россия
Ёлки 3
Ёлки 3
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2013, Россия
Тетушки
Тетушки
Смотреть за 1 рубль
4.0
семейный, комедия
2013, Россия / Латвия
Золотые ножницы
Золотые ножницы
0.0
мелодрама, комедия
2013, Россия
Джентльмены, удачи!
Джентльмены, удачи!
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, криминал, комедия
2012, Россия
Новогодний брак
Новогодний брак
Смотреть за 1 рубль
5.0
мелодрама
2012, Россия
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Мелодрама Комедия Семейный Драма Криминал
Страна
Все Россия Латвия Украина
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

5 лучших российских новогодних комедий

Не только в США принято пересматривать рождественские фильмы в канун праздников. В России традиционной новогодней комедией считается «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но это не единственный стоящий фильм отечественного производства. Тем более, большинство зрителей пересматривали его не один раз, и даже не два. Но даже если просмотр этой комедии в Новый Год – такая же традиция, как для Лукашина поход в баню с друзьями, всегда можно найти время для других стоящих фильмов.

«Елки»

Первая часть новогодней франшизы положила начало целому циклу российских фильмов-новелл. В первых «Елках» принял участие Дмитрий Медведев, который на тот момент был действующим президентом. Он записал фразу, которая звучит в финале ленты: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».

Комедия рассказывает нам историю нескольких персонажей. Действие новелл происходит в разных городах, и герой каждой из них надеется на новогоднее чудо. Маленькая Вера хочет воплотить в жизнь свою мечту, и услышать поздравление от президента, которое тот произнесет только для нее. Осуществить ее Вере поможет друг Вова, который верит в теорию шести рукопожатий.

«О чем еще говорят мужчины»

Это продолжение культовой российской комедии вышло на экраны в канун Нового Года, когда и происходит действие. В отличие от первой части, которая была адаптацией спектакля «Квартета И», этот фильм сняли по оригинальному сценарию.

В домах главных героев царит предпраздничная суета. Все готовятся к встрече Нового Года. Но пока женщины режут салаты, мужчины впутываются в очередную неприятную ситуацию. Саша поспорил с женой влиятельного сотрудника силовых структур, и теперь боится выйти из офиса. Друзья спешат ему на помощь. Но как быть, если у двери дежурят громилы, а дома ждут близкие люди?

«Новогодний ремонт»

Эта комедия стала режиссерским дебютом для Артура Пинхасова, который писал сценарий для одной из новелл «Елок новых». Создатели картины признавались, что снимали ее в лучших традициях комедий Эльдара Рязанова.

До Нового Года остается один день. За эти сутки главной героине Маргарите нужно сделать невозможное – полностью отремонтировать квартиру. Ведь праздник она собирается провести в кругу близких людей, которые вот-вот приедут. В панике девушка отправляет сообщение с просьбой о помощи всем контактам в телефоне. Она и предположить не может, что откликнется так много людей.

«Француз»

Поль – настоящий аристократ, который вращается в высшем обществе Парижа. У него есть деньги и статус, но молодой человек мечтает об искреннем чувстве. В его окружении нет той, в кого барон мог бы искренне влюбиться. Ведь все девушки мечтают только о его богатстве.

Но Ирина не такая. По крайней мере, Поль в этом уверен. Письма девушки из российской глубинки настолько поразили его, что он решает отправиться за возлюбленной на край света. Правда, он еще не догадывается, что переписку с ним вела не Ирина, а ее скромная подруга Анна. Встреча в канун Нового Года полностью изменит жизни молодых людей.

«Кушать подано»

Эта история перекочевала на большие экраны со сцены. Комедия является экранизацией пьесы. Возможно, поэтому запутанная на первый взгляд комедия напоминает живую театральную постановку. Главные герои фильма сами создают непростые ситуации, из которых не могут выбраться.

Жена отправляется праздновать Новый Год к маме. Муж решает воспользоваться этим и приглашает в загородный дом любовницу. Однако супруга неожиданно узнает о его планах и решает проверить благоверного. Мужчине приходится импровизировать на ходу и приглашать старого друга, который должен подтвердить алиби. Но ночь еще только начинается…

Другие новогодние подборки фильмов

Обратите внимание на другие наши новогодние подборки:

Выбор редакции
10 фильмов для просмотра с мамой на 8 марта
10 фильмов для просмотра с мамой на 8 марта
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
Happy ending: 5 душевных фильмов, где точно будет счастливый конец
Happy ending: 5 душевных фильмов, где точно будет счастливый конец
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши