Охота на Санту, 2020

Наёмник по кличке Снеговик (Уолтон Гоггинс) получает заказ на убийство Санты (Мэл Гибсон). Однако толстяк не так прост, как думают окружающие. Новый взгляд на рождественскую легенду в чёрной комедии братьев Нелмс.
Крис — седовласый старик из канадского захолустья. Продолжительная депрессия оборачивается для него запоем. Большую часть времени мужчина проводит в баре, опустошая одну рюмку за другой. Никому и в голову не могло прийти, что под маской маргинала скрывается волшебник, придумавший Рождество. Имя ему — Санта Клаус.
Алкоголик с невыносимым характером когда-то дарил счастье миллионам детей по всему миру. Ещё недавно он стоял во главе команды эльфов, готовых выполнять любые приказы. Но от былого величия мага не осталось и следа. Герой легенд влачит жалкое существование, подумывая о том, чтобы уйти на покой. Монотонную жизнь старика рушит появление вооружённого до зубов убийцы.
Преступник нанят богатеньким мальчиком Билли (Чэнс Херстфилд). У подростка с Сантой личные счёты: в последний сочельник Крис вручил ему не тот подарок. Используя связи, мстительный ребёнок вычисляет секретное логово заклятого врага и наносит решающий удар.
Убийца с говорящим прозвищем Снеговик рассчитывал на лёгкие деньги. Но Санта не раз сталкивался с покушениями прежде. Его пытались устранить самые опасные люди планеты. И каждый раз житель Северного полюса выходил из схватки победителем. Взяв в руки оружие, он бесстрашно принимает бой. Провинциальный городок превращается в зону военных действий.
— В оригинале фильм называется Fatman, что в переводе означает «Толстяк».
— Чэнсу Херстфилду, сыгравшему Билли, на момент съёмок было всего 14 лет. Несмотря на юный возраст, актёр не дебютант. В его копилке фильмы «Хорошие мальчики» и «Дарк», а также телесериал «Миллион мелочей».
— Помимо актёрской карьеры Херстфилд занимается озвучиванием мультфильмов. Его голос принадлежит персонажу Гарольду Хамдингеру из анимационного сериала «Щенячий патруль».
— Роль жены Криса сыграла Марианн Жан-Батист, известная по фильмам «Маленькое красное платье», «Тайны и ложь», «Шпионские игры» и «Клетка».
— Авторы проекта Эшом и Йен Нелмсы стремились создать предельно реалистичную историю о герое рождественских легенд. Санта Клаус предстает в неожиданном образе спившегося грубияна на грани банкротства.
— Идея кинокартины родилась в далёком 2006 году, когда братья Нелмс только начинали карьеру в кинематографе. С тех пор они сняли «Преступление в маленьком городе» и «Вафельную улицу».
— Изначально предполагалось, что исполнительными продюсерами выступят Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин Убивает», «Ананасовый экспресс: Сижу, курю») и Дэнни Макбрайд («Чужой: Завет», «Горе-творец»).
— Съёмки проходили в Оттаве, Канада. На постановку сцены перестрелки Санты и Снеговика ушло четыре дня, при этом температура на улице опустилась ниже 36 градусов по Цельсию.
— Несмотря на тематику, характерную для семейного кино, фильм «Охота на Санту» получил рейтинг R. Причина — сцены насилия, ненормативная лексика и распитие алкоголя в кадре.
Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков...