Охота на Санту, 2020

Наёмник по кличке Снеговик (Уолтон Гоггинс) получает заказ на убийство Санты (Мэл Гибсон). Однако толстяк не так прост, как думают окружающие. Новый взгляд на рождественскую легенду в чёрной комедии братьев Нелмс.

Крис — седовласый старик из канадского захолустья. Продолжительная депрессия оборачивается для него запоем. Большую часть времени мужчина проводит в баре, опустошая одну рюмку за другой. Никому и в голову не могло прийти, что под маской маргинала скрывается волшебник, придумавший Рождество. Имя ему — Санта Клаус.

Алкоголик с невыносимым характером когда-то дарил счастье миллионам детей по всему миру. Ещё недавно он стоял во главе команды эльфов, готовых выполнять любые приказы. Но от былого величия мага не осталось и следа. Герой легенд влачит жалкое существование, подумывая о том, чтобы уйти на покой. Монотонную жизнь старика рушит появление вооружённого до зубов убийцы.

Преступник нанят богатеньким мальчиком Билли (Чэнс Херстфилд). У подростка с Сантой личные счёты: в последний сочельник Крис вручил ему не тот подарок. Используя связи, мстительный ребёнок вычисляет секретное логово заклятого врага и наносит решающий удар.

Убийца с говорящим прозвищем Снеговик рассчитывал на лёгкие деньги. Но Санта не раз сталкивался с покушениями прежде. Его пытались устранить самые опасные люди планеты. И каждый раз житель Северного полюса выходил из схватки победителем. Взяв в руки оружие, он бесстрашно принимает бой. Провинциальный городок превращается в зону военных действий.