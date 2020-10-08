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Охота на Санту Охота на Санту
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Fatman

Охота на Санту, 2020

2020 / Великобритания / США / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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«Черная» комедия об убийстве Санта-Клауса с Мелом Гибсоном
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Наёмник по кличке Снеговик (Уолтон Гоггинс) получает заказ на убийство Санты (Мэл Гибсон). Однако толстяк не так прост, как думают окружающие. Новый взгляд на рождественскую легенду в чёрной комедии братьев Нелмс.

Крис — седовласый старик из канадского захолустья. Продолжительная депрессия оборачивается для него запоем. Большую часть времени мужчина проводит в баре, опустошая одну рюмку за другой. Никому и в голову не могло прийти, что под маской маргинала скрывается волшебник, придумавший Рождество. Имя ему — Санта Клаус.

Алкоголик с невыносимым характером когда-то дарил счастье миллионам детей по всему миру. Ещё недавно он стоял во главе команды эльфов, готовых выполнять любые приказы. Но от былого величия мага не осталось и следа. Герой легенд влачит жалкое существование, подумывая о том, чтобы уйти на покой. Монотонную жизнь старика рушит появление вооружённого до зубов убийцы.

Преступник нанят богатеньким мальчиком Билли (Чэнс Херстфилд). У подростка с Сантой личные счёты: в последний сочельник Крис вручил ему не тот подарок. Используя связи, мстительный ребёнок вычисляет секретное логово заклятого врага и наносит решающий удар.

Убийца с говорящим прозвищем Снеговик рассчитывал на лёгкие деньги. Но Санта не раз сталкивался с покушениями прежде. Его пытались устранить самые опасные люди планеты. И каждый раз житель Северного полюса выходил из схватки победителем. Взяв в руки оружие, он бесстрашно принимает бой. Провинциальный городок превращается в зону военных действий.

— В оригинале фильм называется Fatman, что в переводе означает «Толстяк».

— Чэнсу Херстфилду, сыгравшему Билли, на момент съёмок было всего 14 лет. Несмотря на юный возраст, актёр не дебютант. В его копилке фильмы «Хорошие мальчики» и «Дарк», а также телесериал «Миллион мелочей».

— Помимо актёрской карьеры Херстфилд занимается озвучиванием мультфильмов. Его голос принадлежит персонажу Гарольду Хамдингеру из анимационного сериала «Щенячий патруль».

— Роль жены Криса сыграла Марианн Жан-Батист, известная по фильмам «Маленькое красное платье», «Тайны и ложь», «Шпионские игры» и «Клетка».

— Авторы проекта Эшом и Йен Нелмсы стремились создать предельно реалистичную историю о герое рождественских легенд. Санта Клаус предстает в неожиданном образе спившегося грубияна на грани банкротства.

— Идея кинокартины родилась в далёком 2006 году, когда братья Нелмс только начинали карьеру в кинематографе.  С тех пор они сняли «Преступление в маленьком городе» и «Вафельную улицу».

— Изначально предполагалось, что исполнительными продюсерами выступят Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин Убивает», «Ананасовый экспресс: Сижу, курю») и Дэнни Макбрайд («Чужой: Завет», «Горе-творец»).

— Съёмки проходили в Оттаве, Канада. На постановку сцены перестрелки Санты и Снеговика ушло четыре дня, при этом температура на улице опустилась ниже 36 градусов по Цельсию.

— Несмотря на тематику, характерную для семейного кино, фильм «Охота на Санту» получил рейтинг R. Причина — сцены насилия, ненормативная лексика и распитие алкоголя в кадре.

Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков...

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 31 декабря 2020
Премьера онлайн 8 октября 2020
Премьера в мире 8 октября 2020
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Эшом Нелмс
Эшом Нелмс
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Марианн Жан-Батист
Марианн Жан-Батист
Шон Бенсон
Шон Бенсон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Однажды очень умный и богатый, но самолюбивый и жестокий мальчик получил на Рождество совсем не то, что ожидал. Он плохо себя вёл, и Санта решил наказать ребёнка за проступки. Мальчик сильно обиделся, позвонил своему штатному киллеру и поручил тому убить знаменитого толстяка. Причём у наёмника со стариком есть свои давние счёты. Вот только жизнь Санты не так проста, как её представляют. И взять его будет непросто. По трейлеру и завязке истории (и даже по первой трети фильма) может…
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Фарангис Хомидова 2 января 2021, 00:49
Не очень ожидала большего от скуки спала не советую (!!!!
290572 1 января 2021, 08:59
Обычно в Индии такое снимают.
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