Редакция Киноафиши собрала для вас комедии про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

Для идеального праздничного настроения просто необходимы новогодние комедии! Они заряжают нас позитивом, предлагают посмотреть со стороны на вечную суету и частый беспорядок предновогодних будней. Неважно, грустно вам или радостно, просмотр хорошей комедии никогда не бывает лишним. Зимние праздники станут вдвойне ярче и веселее с классной компанией друзей или родных и смешным развлекательным фильмом под рукой. С помощью нашей специальной подборки вам даже не придется тратить время на поиски фильмов с хорошим качеством. Выбирайте любой и не пожалеете!