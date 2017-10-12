На глубине шести футов, 2017

Режиссёр фильма «Need for speed: Жажда скорости» Скотт Во снимает новый биографический фильм «На глубине шести футов». Главная роль в картине досталась Джошу Хартнетту («Одержимость», «Перл Харбор»). Также в фильме сыграли: Мира Сорвино («Ленинград», «Великая Афродита»), Сара Дюмон («Скауты против зомби»), Нэйтан Стивенс («Любовь, сбивающая с ног») и другие.
Лента «На глубине шести футов» расскажет историю, которая случилась с бывшим олимпийским чемпионом Эриком Лемарком в 2004 году. Самонадеянный и одурманенный наркотиками молодой человек отправился покорять горнолыжную трассу. Однако из-за тумана он выехал за её пределы, в результате чего не смог отыскать дорогу обратно. Почти неделю он шёл сквозь снег наугад, не чувствуя ног. Это история об удивительном спасении человеческой души, которая случилась на самом деле.
- Фильм «На глубине шести футов» основан на реальной истории Эрика Лемарка, который употребив метамфетамин, отправился покорять заснеженные горы и в итоге провёл семь суток в снегах
- Когда-то Эрик Лемарк был олимпийским чемпионом по хоккею. После того, как он ушёл из большого спорта, он пристрастился к метамфетамину и скейтбордингу. Эти его увлечения в итоге привели к ампутации обеих ног после трагичного случая
- События, рассказанные в фильме, описаны в книге Лемарка «Кристально ясно»
- Производством фильма «На глубине шести футов» занимается кинокомпания Tooley Productions. Ее основатель Такер Тули работал с режиссером Скоттом Во в фильме «Закон доблести» 2012 года
После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос закрыл все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решил сделать последний спуск. Восемь дней среди льдов и отчаяния, восемь суток борьбы за жизнь.
но буду рассуждать, как о художественном фильме: некоторые вещи,… Читать дальше…