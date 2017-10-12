На глубине шести футов, 2017

Режиссёр фильма «Need for speed: Жажда скорости» Скотт Во снимает новый биографический фильм «На глубине шести футов». Главная роль в картине досталась Джошу Хартнетту («Одержимость», «Перл Харбор»). Также в фильме сыграли: Мира Сорвино («Ленинград», «Великая Афродита»), Сара Дюмон («Скауты против зомби»), Нэйтан Стивенс («Любовь, сбивающая с ног») и другие.

Лента «На глубине шести футов» расскажет историю, которая случилась с бывшим олимпийским чемпионом Эриком Лемарком в 2004 году. Самонадеянный и одурманенный наркотиками молодой человек отправился покорять горнолыжную трассу. Однако из-за тумана он выехал за её пределы, в результате чего не смог отыскать дорогу обратно. Почти неделю он шёл сквозь снег наугад, не чувствуя ног. Это история об удивительном спасении человеческой души, которая случилась на самом деле.