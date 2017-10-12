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На глубине шести футов На глубине шести футов
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6 Below: Miracle on the Mountain

На глубине шести футов, 2017

2017 / США
6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Борьба за выживание в заснеженных горах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильма «Need for speed: Жажда скорости» Скотт Во снимает новый биографический фильм «На глубине шести футов». Главная роль в картине досталась Джошу Хартнетту («Одержимость», «Перл Харбор»). Также в фильме сыграли: Мира Сорвино («Ленинград», «Великая Афродита»), Сара Дюмон («Скауты против зомби»), Нэйтан Стивенс («Любовь, сбивающая с ног») и другие.

Лента «На глубине шести футов» расскажет историю, которая случилась с бывшим олимпийским чемпионом Эриком Лемарком в 2004 году. Самонадеянный и одурманенный наркотиками молодой человек отправился покорять горнолыжную трассу. Однако из-за тумана он выехал за её пределы, в результате чего не смог отыскать дорогу обратно. Почти неделю он шёл сквозь снег наугад, не чувствуя ног. Это история об удивительном спасении человеческой души, которая случилась на самом деле.

- Фильм «На глубине шести футов» основан на реальной истории Эрика Лемарка, который употребив метамфетамин, отправился покорять заснеженные горы и в итоге провёл семь суток в снегах

- Когда-то Эрик Лемарк был олимпийским чемпионом по хоккею. После того, как он ушёл из большого спорта, он пристрастился к метамфетамину и скейтбордингу. Эти его увлечения в итоге привели к ампутации обеих ног после трагичного случая

- События, рассказанные в фильме, описаны в книге Лемарка «Кристально ясно»

- Производством фильма «На глубине шести футов» занимается кинокомпания Tooley Productions. Ее основатель Такер Тули работал с режиссером Скоттом Во в фильме «Закон доблести» 2012 года

После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос закрыл все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решил сделать последний спуск. Восемь дней среди льдов и отчаяния, восемь суток борьбы за жизнь.

6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера онлайн 5 января 2018
Премьера в мире 12 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Скотт Во
Скотт Во
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Сара Дюмон
Сара Дюмон
Нэйтан Стивенс
Джейсон Коттл
Джейсон Коттл
Все актеры и съемочная группа
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На глубине шести футов
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за 1 рубль
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Известный и примелькавшийся хоккеист в прошлом и продавец-консультант спортивного инвентаря, наркоман и лишний человек в настоящем - Эрик Лемарк все никак не может привыкнуть к серым будням. Подсев на адреналин за время своей карьеры профессионального спортсмена, в обыденности Лемарк пытается компенсировать недостаток эмоций опасными видами спорта и наркотиками. В частности – метамфетамин и сноубординг, которые и сыграли с ним злую шутку. Отправившись на поиски приключений на гору…
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Андрей 29 августа 2018, 10:57
фильм трагической и героической судьбы, основанный на реальных событиях...
но буду рассуждать, как о художественном фильме: некоторые вещи,… Читать дальше…
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