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Русские фильмы про Новый год и Рождество
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Русские фильмы про Новый год и Рождество

Редакция Киноафиши собрала для вас российские фильмы про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

В декабре в России начинается веселая пора приготовлений к очень важному празднику, а с ним мы вспоминаем и про русские новогодние фильмы. Как бы вы не относились к отечественному кинематографу, как бы вы всем сердцем не любили американскую рождественскую классику – у русских фильмов про Новый год определенно есть особенный шарм, и именно в них можно найти отражение наших специфических праздничных традиций. Эти картины пропитаны духом волшебства и искренним теплом. Что еще важнее, теперь вы можете посмотреть лучшие из них онлайн в хорошем качестве! Собирайте всех близких и наслаждайтесь просмотром.

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Елки Последние
Елки Последние
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2018, Россия
Елки новые
Елки новые
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2017, Россия
Новогодний переполох
Новогодний переполох
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, семейный
2017, Россия
Ёлки 5
Ёлки 5
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, мелодрама
2016, Россия
Страна чудес
Страна чудес
5.0
комедия
2015, Россия
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
5.0
комедия, семейный
2015, Россия
Ёлки 1914
Ёлки 1914
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2014, Россия
Ёлки лохматые
Ёлки лохматые
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2014, Россия
Мамы 3
Мамы 3
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный
2014, Россия
Ёлки 3
Ёлки 3
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2013, Россия
Тетушки
Тетушки
Смотреть за 1 рубль
4.0
семейный, комедия
2013, Россия / Латвия
Со мною вот что происходит
Со мною вот что происходит
5.0
мелодрама, комедия
2012, Россия
Новогодний брак
Новогодний брак
Смотреть за 1 рубль
5.0
мелодрама
2012, Россия
Новогодняя жена
Новогодняя жена
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2012, Россия
Ёлки 2
Ёлки 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2011, Россия
О чем еще говорят мужчины
О чем еще говорят мужчины
7.0
комедия
2011, Россия
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
5.0
комедия
2011, Россия
Ёлки
Ёлки
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2010, Россия
Мужчина в моей голове
Мужчина в моей голове
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2010, Россия
Откройте, Дед Мороз!
Откройте, Дед Мороз!
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, мелодрама
2007, Россия
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