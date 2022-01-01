Редакция Киноафиши собрала для вас российские фильмы про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

В декабре в России начинается веселая пора приготовлений к очень важному празднику, а с ним мы вспоминаем и про русские новогодние фильмы. Как бы вы не относились к отечественному кинематографу, как бы вы всем сердцем не любили американскую рождественскую классику – у русских фильмов про Новый год определенно есть особенный шарм, и именно в них можно найти отражение наших специфических праздничных традиций. Эти картины пропитаны духом волшебства и искренним теплом. Что еще важнее, теперь вы можете посмотреть лучшие из них онлайн в хорошем качестве! Собирайте всех близких и наслаждайтесь просмотром.