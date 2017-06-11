Драматическую ленту «Близкие» сняла дебютантка в режиссуре Ксения Зуева. В основном, в картине снялись малоизвестные актёры: Елена Чекмазова (сериал «Краплёный»), Андрей Стоянов («Глухарь. Продолжение»), Надежда Иванова («Ласточкино гнездо»), Данил Стеклов («Любовь в большом городе 3») и другие.

Фильм «Близкие» расскажет об одной неделе из жизни самой обычной семьи. В картине исследуется тема непростых взаимоотношений между близкими людьми. Каждый из членов семейства ежедневно попадает в ловушку из бытовых проблем, в результате чего обрушивает свои негативные эмоции на окружающих. Такая жизнь больше похожа на холодную войну, где каждый выступает сам за себя. Однако внезапно происходит нечто, заставящее героев посмотреть на всё другими глазами.