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Постер фильма Близкие
Постер фильма Близкие
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5.6 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Близкие

Близкие

Blizkie 18+
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О фильме

Драматическую ленту «Близкие» сняла дебютантка в режиссуре Ксения Зуева. В основном, в картине снялись малоизвестные актёры: Елена Чекмазова (сериал «Краплёный»), Андрей Стоянов («Глухарь. Продолжение»), Надежда Иванова («Ласточкино гнездо»), Данил Стеклов («Любовь в большом городе 3») и другие.

Фильм «Близкие» расскажет об одной неделе из жизни самой обычной семьи. В картине исследуется тема непростых взаимоотношений между близкими людьми. Каждый из членов семейства ежедневно попадает в ловушку из бытовых проблем, в результате чего обрушивает свои негативные эмоции на окружающих. Такая жизнь больше похожа на холодную войну, где каждый выступает сам за себя. Однако внезапно происходит нечто, заставящее героев посмотреть на всё другими глазами.

- Фильм «Близкие» снят без государственной поддержки

- Картина вошла в основной конкурс фестивал «Кинотавр»

- «Близкие» - это режиссёрский дебют Ксении Зуевой и продюсерский дебют Катерины Михайловой

- Фильм «Близкие» стал единственным в конкурсе «Кинотавра» проектом, созданным женщиной-режиссёром

Неделя из жизни одной семьи. Суета, бытовые проблемы, давящая атмосфера серых будней заставляет членов семьи обрушивать негативные эмоции друг на друга, жить внутри семьи в глухоте, в одиночестве , в войне . Внезапно произошедшее событие заставляет их очнуться и посмотреть на реальность другими глазами.

Близкие - трейлер
Близкие  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 июня 2017
Дата выхода
14 декабря 2017 Беларусь
14 декабря 2017 Казахстан
Сборы в мире $2 043
Производство Vega Film, OvalGrid, Vega Film
Другие названия
Blizkie, Nearest and Dearest, Closest, Близкие
Режиссер
Ксения Зуева
Ксения Зуева
В ролях
Андрей Стоянов
Андрей Стоянов
Елена Чекмазова
Елена Чекмазова
Надежда Иванова
Надежда Иванова
Данил Стеклов
Данил Стеклов
Даниил Можаев
Даниил Можаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
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Близкие

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Этот пугающий топот приближающегося насилия… Такой четкий и глухой, будто вбивающий в пол здравый смысл. Сначала он неясно доносится на кухне, затем стремительно проносится по коридору, а после на секунду замирает у порога комнаты. Мама пришла. В «Близких» это значит гневные крики, рычание, слезы и рукоприкладство − все от отчаяния, болезненного чувства ненужности и, как бы сказал Звягинцев, нелюбви. Такие сценарии − печальная данность в семье главных…
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