Драматическую ленту «Близкие» сняла дебютантка в режиссуре Ксения Зуева. В основном, в картине снялись малоизвестные актёры: Елена Чекмазова (сериал «Краплёный»), Андрей Стоянов («Глухарь. Продолжение»), Надежда Иванова («Ласточкино гнездо»), Данил Стеклов («Любовь в большом городе 3») и другие.
Фильм «Близкие» расскажет об одной неделе из жизни самой обычной семьи. В картине исследуется тема непростых взаимоотношений между близкими людьми. Каждый из членов семейства ежедневно попадает в ловушку из бытовых проблем, в результате чего обрушивает свои негативные эмоции на окружающих. Такая жизнь больше похожа на холодную войну, где каждый выступает сам за себя. Однако внезапно происходит нечто, заставящее героев посмотреть на всё другими глазами.
- Фильм «Близкие» снят без государственной поддержки
- Картина вошла в основной конкурс фестивал «Кинотавр»
- «Близкие» - это режиссёрский дебют Ксении Зуевой и продюсерский дебют Катерины Михайловой
- Фильм «Близкие» стал единственным в конкурсе «Кинотавра» проектом, созданным женщиной-режиссёром
Неделя из жизни одной семьи. Суета, бытовые проблемы, давящая атмосфера серых будней заставляет членов семьи обрушивать негативные эмоции друг на друга, жить внутри семьи в глухоте, в одиночестве , в войне . Внезапно произошедшее событие заставляет их очнуться и посмотреть на реальность другими глазами.
|14 декабря 2017
|Беларусь
|14 декабря 2017
|Казахстан