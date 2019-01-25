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The Lodge

Сторожка, 2019

2019 / Великобритания / США
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эйдан и Миа — брат и сестра, которым предстоит жить с мачехой. Их отец Ричард женится на Грейс, но дети не могут забыть свою родную мать Лору, которая покончила с собой после развода. Детям известно, что Грейс — дочь основателя секты, члены которой несколько лет назад совершили массовое самоубийство. Чтобы дети подружились с новой мамой, накануне Рождества Ричард организует совместную поездку в уединенный домик в лесу. 

  • Лидера культа Аарона Маршалла, отца Грейс Маршалл, играет отец актрисы Райли Киф, Дэнни Киф.
  • Картина Марии, показанная в первой сцене и появляющаяся на протяжении всего фильма, является репродукцией картины “Мария Аннунциата” итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессина.
  • Прототипом культа из прошлого Грейс является секта “Врата рая”, 39 последователей которой покончили жизнь самоубийством. Они считали, что покинув свои земные тела они отправятся в путешествие на космическом корабле.
  • Фильмы, который смотрят Грейс и дети, — это картина Джона Карпентера “Нечто” и фильм Троя Миллера “Джек Фрост”.
  • За исключением Грейс, чье имя имеет религиозный подтекст, имена героев фильма аналогичны или схожи с именами актеров, которые их играют: Ричарда играет Ричард Армитидж, Эйдена играет Джейден Мартелл, а Мию играет Лия МакХью.

Молодая женщина Грейс выходит замуж за журналиста Ричарда, и теперь ей предстоит стать мачехой двоим детям. Чему сами Мия и Эйден не очень-то рады: в отличие от влюбчивого отца они ещё не забыли мать, из-за развода покончившую с собой. К тому же Грейс — дочь основателя секты, 12 лет назад совершившей массовое самоубийство, поэтому дети считают, что отец променял мать на психопатку. Чтобы Мия и Эйден ближе познакомились с Грейс, Ричард отправляет семейство провести пару дней перед Рождеством в отдаленном от цивилизации доме.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 мая 2020
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Северин Фиала
В ролях
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Райли Кио
Райли Кио
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Джейден Мартелл
Джейден Мартелл
Лия МакХью
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сторожка 2 постера
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27 января 2020 10:28
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