Сторожка, 2019

Молодая женщина Грейс выходит замуж за журналиста Ричарда, и теперь ей предстоит стать мачехой двоим детям. Чему сами Мия и Эйден не очень-то рады: в отличие от влюбчивого отца они ещё не забыли мать, из-за развода покончившую с собой. К тому же Грейс — дочь основателя секты, 12 лет назад совершившей массовое самоубийство, поэтому дети считают, что отец променял мать на психопатку. Чтобы Мия и Эйден ближе познакомились с Грейс, Ричард отправляет семейство провести пару дней перед Рождеством в отдаленном от цивилизации доме.