ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом, 2020

Прозаическая суета в жизни героев картины прекратится, когда посреди шутовского торжества объявится самый странный человек среди них, и всё это за один день до Нового года…

Вечер шутов — событие для избранных. Странная вечеринка, на которой собираются выборочно приглашённые статусные персоны, чтобы как следует развлечься. Главной потехой бомонда традиционно становятся найденные гостями шуты, над которыми публика сможет вдоволь посмеяться. Бизнесмен и убеждённый циник Апполинарий Жеребцов приглашён на вечеринку по праву статуса, но ещё не успел найти себе «шута». Апполинарий, для друзей просто Пол, эгоистичен и полностью сосредоточен на рабочей суете, а несчастья других, даже собственной жены, уходят для него на дальний план. На поиски шута подписывается старый приятель Пола, Нетопырёв (Кирилл Кяро), которому тоже открыты двери в круг самых влиятельных жителей города. Случайно Нетопырёву попадается идеальный, как ему кажется, кандидат на роль всеобщего посмешища — скромный учитель детских курсов и первоклассный «чудак» по фамилии Кошкин.

Чудаковатость Кошкина кроется в его искренней простоте и бескорыстии — качествах, которые безусловно развеселят меркантильную светскую тусовку. Бесславный праздник мог бы пройти, как и прежде, в угаре недоброго веселья, но для некоторых гостей он станет вечером глубоких перемен, когда они встретятся с аномалией в лице Кошкина. И в свете новогодних огней им выпадет шанс осознать истинную ценность жизни, пересмотреть свои поступки и даже поверить в настоящее чудо.