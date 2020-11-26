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ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
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ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом, 2020

2020 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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В этот волшебный вечер даже циничные бизнесмены поверят в чудо.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прозаическая суета в жизни героев картины прекратится, когда посреди шутовского торжества объявится самый странный человек среди них, и всё это за один день до Нового года…

Вечер шутов — событие для избранных. Странная вечеринка, на которой собираются выборочно приглашённые статусные персоны, чтобы как следует развлечься. Главной потехой бомонда традиционно становятся найденные гостями шуты, над которыми публика сможет вдоволь посмеяться. Бизнесмен и убеждённый циник Апполинарий Жеребцов приглашён на вечеринку по праву статуса, но ещё не успел найти себе «шута». Апполинарий, для друзей просто Пол, эгоистичен и полностью сосредоточен на рабочей суете, а несчастья других, даже собственной жены, уходят для него на дальний план. На поиски шута подписывается старый приятель Пола, Нетопырёв (Кирилл Кяро), которому тоже открыты двери в круг самых влиятельных жителей города. Случайно Нетопырёву попадается идеальный, как ему кажется, кандидат на роль всеобщего посмешища — скромный учитель детских курсов и первоклассный «чудак» по фамилии Кошкин. 

Чудаковатость Кошкина кроется в его искренней простоте и бескорыстии — качествах, которые безусловно развеселят меркантильную светскую тусовку. Бесславный праздник мог бы пройти, как и прежде, в угаре недоброго веселья, но для некоторых гостей он станет вечером глубоких перемен, когда они встретятся с аномалией в лице Кошкина. И в свете новогодних огней им выпадет шанс осознать истинную ценность жизни, пересмотреть свои поступки и даже поверить в настоящее чудо. 

Сергей Колешня, исполнивший роль «чудака» Кошкина, является и продюсером фильма. 

Персонаж Доктора в картине ходит при помощи костылей. Дело в том, что за полтора месяца до начала съёмок актёр Григорий Сиятвинда получил травму, работая над другим проектом. Вместо того чтобы заменить артиста, съёмочный коллектив принял решение вписать травму в образ персонажа. 

Изначально в планах режиссёра Юлии Рязановой было адаптировать французскую пьесу под сценарий фильма, но в процессе работы над текстом от концепции литературного источника практически ничего не осталось. 

Так вышло, что съёмки картины велись при отсутствии снега, несмотря на то, что события фильма происходят в декабре, а снимался он непосредственно зимой. 

Дизайнером одежды стала почётный деятель искусств России Юлия Франк. Все вещи героев сделаны ею вручную из ткани, привезённой по заказу. 

Бизнесмен и домохозяйка; таксист и мужененавистница; секретарша и барбершопер; режиссер и простой воспитатель — у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других — ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Однако в этот раз смеяться будут другие…

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 26 ноября 2020
Премьера в мире 26 ноября 2020
Возраст 6+
Прокатчик LOONAFILM
Режиссер
Лилия Трофимова
Лилия Трофимова
В ролях
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Сергей Колешня
Сергей Колешня
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Георгий Витязев
Георгий Витязев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом 1 постер
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В конце каждого года компания друзей устраивает посиделки, которые прозвали «вечером шутов». Их идея проста и не очень гуманна. Эти успешные люди выбирают себе дурачка и планируют глумиться над ним до самого утра, упиваясь собственным превосходством. Но грандиозной встрече так и не суждено состояться, ведь день перевернет жизни всех. Главный заводила вынужден остаться дома вместе со своим выбранным шутом, его жену с подругой ждет судьбоносный шопинг, а надоедливая секретарша…
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