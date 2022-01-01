Редакция Киноафиши собрала для вас новогодние и рождественские фильмы, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

В период замечательных зимних праздников самое время с головой окунуться в новогодние и рождественские фильмы. Эти картины способны согреть в самые холодные вечера, подарить улыбку в трудные времена и, конечно, обеспечить незабываемым чувством волшебства на весь следующий год! Еще более чудесно то, что все эти фильмы вы можете посмотреть в хорошем качестве онлайн. Здесь есть не только проверенная временем зарубежная и советская классика, но и совсем недавние новинки ярких семейных рождественских фильмов. Осталось только выбрать тех счастливчиков, которые придутся вам и ваших близким по душе.