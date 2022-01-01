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Фильмы про Новый год и Рождество
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Фильмы про Новый год и Рождество

Редакция Киноафиши собрала для вас новогодние и рождественские фильмы, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

В период замечательных зимних праздников самое время с головой окунуться в новогодние и рождественские фильмы. Эти картины способны согреть в самые холодные вечера, подарить улыбку в трудные времена и, конечно, обеспечить незабываемым чувством волшебства на весь следующий год! Еще более чудесно то, что все эти фильмы вы можете посмотреть в хорошем качестве онлайн. Здесь есть не только проверенная временем зарубежная и советская классика, но и совсем недавние новинки ярких семейных рождественских фильмов. Осталось только выбрать тех счастливчиков, которые придутся вам и ваших близким по душе.

Все 43 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
Гринч
Гринч
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2018, США
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Елки Последние
Елки Последние
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2018, Россия
Елки новые
Елки новые
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2017, Россия
Эллиот
Эллиот
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный
2017, Канада
Новогодний переполох
Новогодний переполох
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, семейный
2017, Россия
Крошечное Рождество
Крошечное Рождество
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный, фэнтези
2017, Канада
Рождественская трансляция
Рождественская трансляция
6.0
комедия, драма, семейный
2016, США
Рождественское обещание
Рождественское обещание
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, мелодрама
2015, США
Рождественская подмена
Рождественская подмена
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный
2015, США
Ёлки лохматые
Ёлки лохматые
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2014, Россия
Мамы 3
Мамы 3
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный
2014, Россия
Ёлки 3
Ёлки 3
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2013, Россия
Тетушки
Тетушки
Смотреть за 1 рубль
4.0
семейный, комедия
2013, Россия / Латвия
Путешествие к Рождественской звезде
Путешествие к Рождественской звезде
6.0
сказка, семейный, приключения
2012, Норвегия
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, криминал, семейный
2012, США / Канада
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Ёлки 2
Ёлки 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2011, Россия
Когда Санта упал на Землю
Когда Санта упал на Землю
6.0
комедия, семейный, фэнтези
2011, Германия
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