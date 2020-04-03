Наша рецензия
Полицейский Джим Кофи (Эд Хэлмс) затаился неподалеку от жилого дома. Дождавшись, пока в школьный автобус заберется юный Карим, мужчина суетливо спешит к задней двери и поднимается в спальню его матери Ванессы (Тараджи П. Хенсон). У них продолжительный и серьезный роман, но будущий отчим пока не знаком с ее сыном, потому встречается парочка тайком. Джим неуклюж и, в общем-то, вполне метит на статус ходячей катастрофы. Он только залечил свои травмы после развода с женой. Неловко…
