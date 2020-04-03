Меню
Постер фильма Кофе и Карим
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
Кофе и Карим

Кофе и Карим

Coffee & Kareem 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

12-летняя девочка вместе с бойфрендом своей мамы - офицером полиции, берется за расследование наркопреступлений в Детройте.

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 3 апреля 2020
Премьера в мире 3 апреля 2020
Производство Pacific Electric Picture Company
Другие названия
Coffee & Kareem, Coffee y Kareem, Cha Ghẻ, Coffee és Kareem, Coffee et Kareem, Coffee i Kareem, Κόφι και Καρίμ, Коффи и Карим, コフィー&カリーム, 考菲與克林姆
Режиссер
Майкл Даус
В ролях
Эд Хелмс
Терренс Литтл Гарденхайт
Тараджи П. Хенсон
Бетти Гилпин
Джесси Хатч
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Рейтинг фильма

5.1
14 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме

Наша рецензия

Полицейский Джим Кофи (Эд Хэлмс) затаился неподалеку от жилого дома. Дождавшись, пока в школьный автобус заберется юный Карим, мужчина суетливо спешит к задней двери и  поднимается в спальню его матери Ванессы (Тараджи П. Хенсон). У них продолжительный и серьезный роман, но будущий отчим пока не знаком с ее сыном, потому встречается парочка тайком. Джим неуклюж и, в общем-то, вполне метит на статус ходячей катастрофы. Он только залечил свои травмы после развода с женой. Неловко…
Читать
Алекс Анжуйский 16 октября 2025, 10:00
Абсурдный и очень чернушный фильм, про очень невоспитанного ребенка, немного бесячего, но смешного за счет вышесказанного абсурда. (Кстати в описании ошибка, не девочка, а мальчик в сюжете).
Отзывы
Цитаты
Kareem Если ты трахнешь мою маму, я трахну твою жизнь.
