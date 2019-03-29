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I See You

В тихом омуте, 2019

2019 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Таинственная кинолента Адама Рэндолла рассказывает о детективном расследовании Грега Харпера, проживающего в небольшом американском городке. Сотрудник полиции, пытающийся разгадать причину бесследного исчезновения двенадцатилетнего мальчика, переживает не лучшие времена в отношениях с женой и сыном-подростком. Параллельно семью Грега преследуют странные вещи.

  • Съемки фильма проходили на территории Огайо. К примеру, река и водопад находятся в центре деревушки Чагрин-Фолс близ Кливленда, в котором тоже были сняты некоторые эпизоды.
  • Кинокартина частично снималась в Бентливилле. Это маленький город округа Вашингтон, штат Пенсильвания.
  • В оригинале название фильма звучит иначе – «I See You», что дословно переводится как «Я вижу тебя».
  • Кинематографическое детище Рэндолла относится сразу к нескольким жанровым ответвлениям. Это отчасти хоррор, а также мистический триллер и криминальная драма.
  • Согласно сюжету, детектив Харпер сначала стреляет, а затем вкладывает револьвер в ладонь Мэнди, чтобы создать видимость самозащиты. Возможно, план полицейского сработает. Однако криминалисты однозначно заметят отсутствие следов пороха на руках убитой.

В центре сюжета находится полицейский по имени Грег Харпер, который занимается расследованием дела о похищении ребенка. Одновременно с этим в его семье начинается разлад: он узнаёт об измене супруги Джеки. Правда смертельная опасность уже грозит и его сыну…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 декабря 2019
Премьера в мире 29 марта 2019
Возраст 16+
Режиссер
Адам Рэндолл
В ролях
Хелен Хант
Хелен Хант
Джон Тенни
Джон Тенни
Джуда Льюис
Джуда Льюис
Оуэн Тиг
Оуэн Тиг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В тихом омуте 2 постера
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В тихом омуте
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:36
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