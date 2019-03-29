В тихом омуте, 2019

Таинственная кинолента Адама Рэндолла рассказывает о детективном расследовании Грега Харпера, проживающего в небольшом американском городке. Сотрудник полиции, пытающийся разгадать причину бесследного исчезновения двенадцатилетнего мальчика, переживает не лучшие времена в отношениях с женой и сыном-подростком. Параллельно семью Грега преследуют странные вещи.
В центре сюжета находится полицейский по имени Грег Харпер, который занимается расследованием дела о похищении ребенка. Одновременно с этим в его семье начинается разлад: он узнаёт об измене супруги Джеки. Правда смертельная опасность уже грозит и его сыну…