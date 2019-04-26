Полицейский седан, 2019

Для проката за пределами США, где заднеприводный седан Ford Crown Victoria, давший название фильму, широко применялся правоохранительными органами, продюсеры решили дать фильму другие названия, понятные зарубежному зрителю. В Австралии лента шла под названием «Защити и служи», в Германии — «В сети насилия», в Великобритании — «Пуленепробиваемый».

Автомобиль-перехватчик для полиции Ford Crown Victoria производился в течение двух десятилетий. Последней стала модель, выпущенная в 2011 году, после чего седан сняли с производства. В полиции ему на замену пришли Ford Taurus и Dodge Charger и, в меньшей степени, Chevrolet Caprice Impala. Компания Ford также создала версию своего внедорожника Explorer для полиции, и она стала очень популярна среди полицейских.

Несмотря на ярко выраженную в фильме атмосферу Западного Голливуда, абсолютно все эпизоды снимались в городе Буффало, штат Нью-Йорк.

Джош Хопкинс, исполнивший роль сбрендившего офицера Джека ВанЗандта, уже не раз играл полицейских — в сериале «Закон и порядок», в короткометражке «Покажи и расскажи», в фильме «Цыплячья вечеринка».

В 1:20:20 в фильме приходит радиосообщение о перестрелке в районе Холленбека и Северного Китриджа. Это та же локация, в какой 28 февраля 1997 года случился известный инцидент, называемый перестрелкой в Северном Голливуде, случившейся между двумя грабителями, сумевшими обнести Bank of America, и полицейскими. Но обмен множеством выстрелов в Голливуде произошел в другое время — в 09:25.

В фильме в автомобиле неправильно установлен видеорегистратор. Даже на сильно подержанных моделях Crown Vic он всегда устанавливался на крышке лобового стекла. Зрители же видят его установленным на приборной панели. В таком случае он будет снимать лишь впечатляющие пейзажи капота машины.

Со временем тоже происходят чудеса, словно мы видим не полицейский автомобиль «Краун Вик», а DeLorean DMC-12, переделанный в машину времени из «Назад в будущее». А все отображение времени на экране! Мэндел садится в свою машину в 21:57. Через несколько минут полицейские производят первый арест, и происходит он… в 21:27, то есть на полчаса раньше, чем Рэй сел в седан!

В гараже в начале в начале фильма стоит внедорожник Buffalo Police. И что он здесь делает, если действие фильма происходит в Лос-Анджелесе? Копы из Буффало прислали коллегам гуманитарную помощь?

Позывной у героев фильма некорректен: 20-L-14. Базовые патрульные машины с обозначением Lincoln (L) — это автомобили, где находится единственный офицер. Правильным позывным был бы 20-А-14, обозначение Adam (A) соответствует машине с двумя полицейскими.

В 1: 28.20 Мэндел вырубает в машине рацию, и его молодой напарник интересуется, зачем они отключаются от сети. Даже при выключенной двусторонней связи устройство под названием Telogis будет сообщать диспетчеру о местонахождении полицейских подразделений в реальном времени.