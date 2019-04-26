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Crown Vic

Полицейский седан, 2019

2019 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

 «Ты должен помнить одну вещь, чувак. Ты в патруле, в этой патрульной машине — целый мир, а за его пределами — все остальное. Единственное, что охраняет тебя от того, что снаружи — это пара тонких кусочков металла и стекла». Так седовласый полицейский с 25-летним стажем Рэй Мэндел наставляет своего напарника — амбициозного новичка Ника Холланда. Для парня это ночное патрулирование — первое, и он пока убежден, что действовать необходимо по правилам и инструкциям. Но ночной район живет собственной жизнью, и в реальной жизни написанные на бумажках пункты работают плохо. Труп в пылающем автомобиле, грабитель, покидающий ограбленный магазинчик, возбужденная дамочка, убежденная, что за ней следят — это еще цветочки. А что делать с коллегой-копом, бродящим по району — ветераном боевых действий с поехавшей крышей?

Для проката за пределами США, где заднеприводный седан Ford Crown Victoria, давший название фильму, широко применялся правоохранительными органами, продюсеры решили дать фильму другие названия, понятные зарубежному зрителю. В Австралии лента шла под названием «Защити и служи», в Германии — «В сети насилия», в Великобритании — «Пуленепробиваемый».

Автомобиль-перехватчик для полиции Ford Crown Victoria производился в течение двух десятилетий. Последней стала модель, выпущенная в 2011 году, после чего седан сняли с производства. В полиции ему на замену пришли Ford Taurus и Dodge Charger и, в меньшей степени, Chevrolet Caprice Impala. Компания Ford также создала версию своего внедорожника Explorer для полиции, и она стала очень популярна среди полицейских.

Несмотря на ярко выраженную в фильме атмосферу Западного Голливуда, абсолютно все эпизоды снимались в городе Буффало, штат Нью-Йорк.

Джош Хопкинс, исполнивший роль сбрендившего офицера Джека ВанЗандта, уже не раз играл полицейских — в сериале «Закон и порядок», в короткометражке «Покажи и расскажи», в фильме «Цыплячья вечеринка».

В 1:20:20 в фильме приходит радиосообщение о перестрелке в районе Холленбека и Северного Китриджа. Это та же локация, в какой 28 февраля 1997 года случился известный инцидент, называемый перестрелкой в Северном Голливуде, случившейся между двумя грабителями, сумевшими обнести Bank of America, и полицейскими. Но обмен множеством выстрелов в Голливуде произошел в другое время — в 09:25.

В фильме в автомобиле неправильно установлен видеорегистратор. Даже на сильно подержанных моделях Crown Vic он всегда устанавливался на крышке лобового стекла. Зрители же видят его установленным на приборной панели. В таком случае он будет снимать лишь впечатляющие пейзажи капота машины.

Со временем тоже происходят чудеса, словно мы видим не полицейский автомобиль «Краун Вик», а DeLorean DMC-12, переделанный в машину времени из «Назад в будущее». А все отображение времени на экране! Мэндел садится в свою машину в 21:57. Через несколько минут полицейские производят первый арест, и происходит он… в 21:27, то есть на полчаса раньше, чем Рэй сел в седан!

В гараже в начале в начале фильма стоит внедорожник Buffalo Police. И что он здесь делает, если действие фильма происходит в Лос-Анджелесе? Копы из Буффало прислали коллегам гуманитарную помощь?

Позывной у героев фильма некорректен: 20-L-14. Базовые патрульные машины с обозначением Lincoln (L) — это автомобили, где находится единственный офицер. Правильным позывным был бы 20-А-14, обозначение Adam (A) соответствует машине с двумя полицейскими.

В 1: 28.20 Мэндел вырубает в машине рацию, и его молодой напарник интересуется, зачем они отключаются от сети. Даже при выключенной двусторонней связи устройство под названием Telogis будет сообщать диспетчеру о местонахождении полицейских подразделений в реальном времени.

Об одной незабываемой ночи в жизни офицера полиции Лос-Анджелеса Рэя Манделя во время охоты на двух убийц полицейских.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 26 июня 2020
Премьера в мире 26 апреля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Джоэл Соуса
В ролях
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Томас Джейн
Томас Джейн
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Скотти Томпсон
Скотти Томпсон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:40
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