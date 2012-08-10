Фрилансеры, 2012

Вместе со своими двумя лучшими друзьями Джонас Мальдонадо, сын убитого офицера полиции Нью-Йорка, поступает в полицейскую академию. После окончания учебы его берет под опеку бывший партнер отца, капитан Джо Сарконе, который предлагает ему присоединиться к оперативной группе Street Vice Crime. Под опекой Сарконе Джонас становится частью спецгруппы, состоящей из грязных полицейских. После того, как он узнает из окружного прокурора, что его отец был убит самим Сарконе после передачи свидетельских показаний государства, Мальдонадо решает отомстить. Для этого он обвиняет Сарконе в краже у могущественного босса мафии Габриэля Баэза…