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Фрилансеры, 2012

2012 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вместе со своими двумя лучшими друзьями Джонас Мальдонадо, сын убитого офицера полиции Нью-Йорка, поступает в полицейскую академию. После окончания учебы его берет под опеку бывший партнер отца, капитан Джо Сарконе, который предлагает ему присоединиться к оперативной группе Street Vice Crime. Под опекой Сарконе Джонас становится частью спецгруппы, состоящей из грязных полицейских. После того, как он узнает из окружного прокурора, что его отец был убит самим Сарконе после передачи свидетельских показаний государства, Мальдонадо решает отомстить. Для этого он обвиняет Сарконе в краже у могущественного босса мафии Габриэля Баэза…

  • Поначалу 50 Cent был взволнован, готовясь работать с Робертом Де Ниро, который считается одним из лучших американских актеров современности. Но в первых же совместных сценах рэпер почувствовал дружелюбие Де Ниро и готовность помочь ему, поэтому всякая неловкость между ними скоро исчезла. 
  • По словам самого Джексона, его герой не хороший и не плохой, а «где-то посередине», что и составляет центральный конфликт сценария. Именно эта серая мораль и другие аспекты, которые он мог идентифицировать с собственным опытом, привлекли его. 
  • После слабых прокатных заказов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в августе 2012 года фильм был быстро снят с кинопроката и отправлен на DVD-издание.

Сын убитого нью-йоркского копа вместе с двумя лучшими друзьями поступает в полицейскую академию, а после ее окончания парня берет под крыло бывший напарник его отца капитан Вик Сарконе, командующий оперативным отрядом по борьбе с уличной преступностью.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 10 августа 2012
Премьера онлайн 15 апреля 2015
Премьера в мире 10 августа 2012
Возраст 16+
Режиссер
Джесси Терреро
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Бо Гарретт
Бо Гарретт
Фифти Сент
Фифти Сент
Райан О’Нан
Райан О’Нан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фрилансеры 2 постера
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