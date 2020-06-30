Сила стихии, 2020

Мэл Гибсон, Эмиль Хирш и Кейт Босворт невольно встают на пути у жестоких бандитов, пытающихся провернуть ограбление во время разрушительного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико.

Режиссер Майкл Полиш в свое время приобрел известность благодаря фильму «Только для влюбленных» — мелодраме о вновь встретившихся спустя долгое время бывших любовниках, которую он снял вместе со своим братом Марком. Затем он снял драму о битнике Джеке Керуаке и его попытках сбежать от самого себя — «Биг-Сюр». От былого романтизма двух самых успешных его картин за предшествующие «Силе стихии» 15 лет почти не осталось следа. На смену ему пришли брутальный Мэл Гибсон и уставшие от жизни копы, и только увлеченность злодея прекрасным проходит через эти три фильма тонкой, едва заметной нитью.

Когда на Пуэрто-Рико надвигается ураган, грозящий разрушить половину острова, офицер полиции Кардийо (Эмиль Хирш) и его напарница Джесс (Стефан Кайо) должны эвакуировать население. Первый устал от своей работы, и любое задание для него в тягость, а вот Джесс свято верит в то, что делает. Наткнувшись на не желающего покидать свое уютное кресло Рэя (Мэл Гибсон), Кардийо с легкостью готов позволить ему умереть в урагане, ведь насильно мил не будешь. Но Джесс и дочь Рэя, Трой (Кейт Босворт), не могут оставить его позади. Ситуация осложняется, когда в доме появляется группа вооруженных бандитов, цель которой — сейф в подвале здания. Тогда Рэю, бывшему копу, все-таки приходится покинуть мягкое кресло и вспомнить былые времена.