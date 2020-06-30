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Сила стихии Сила стихии
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Force of Nature

Сила стихии, 2020

2020 / США
4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Мэл Гибсон, Эмиль Хирш и Кейт Босворт невольно встают на пути у жестоких бандитов, пытающихся провернуть ограбление во время разрушительного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико.

Режиссер Майкл Полиш в свое время приобрел известность благодаря фильму «Только для влюбленных» — мелодраме о вновь встретившихся спустя долгое время бывших любовниках, которую он снял вместе со своим братом Марком. Затем он снял драму о битнике Джеке Керуаке и его попытках сбежать от самого себя — «Биг-Сюр». От былого романтизма двух самых успешных его картин за предшествующие «Силе стихии» 15 лет почти не осталось следа. На смену ему пришли брутальный Мэл Гибсон и уставшие от жизни копы, и только увлеченность злодея прекрасным проходит через эти три фильма тонкой, едва заметной нитью.

Когда на Пуэрто-Рико надвигается ураган, грозящий разрушить половину острова, офицер полиции Кардийо (Эмиль Хирш) и его напарница Джесс (Стефан Кайо) должны эвакуировать население. Первый устал от своей работы, и любое задание для него в тягость, а вот Джесс свято верит в то, что делает. Наткнувшись на не желающего покидать свое уютное кресло Рэя (Мэл Гибсон), Кардийо с легкостью готов позволить ему умереть в урагане, ведь насильно мил не будешь. Но Джесс и дочь Рэя, Трой (Кейт Босворт), не могут оставить его позади. Ситуация осложняется, когда в доме появляется группа вооруженных бандитов, цель которой — сейф в подвале здания. Тогда Рэю, бывшему копу, все-таки приходится покинуть мягкое кресло и вспомнить былые времена.

 

Первоначально роль Рэя предназначалась Брюсу Уиллису, но позже его заменил Мэл Гибсон.

Режиссер Майкл Полиш и актриса Кейт Босворт являются супругами. Это не первый раз, когда они работают вместе.

Для актрисы Стефани Кайо, исполнившей роль Джесс, фильм стал первой англоязычной работой в кино.

И Мэл Гибсон, и Дэвид Зайас играли в серии фильмов «Неудержимые». Первый исполнил роль злодея в третьей части, а второй — в первом фильме франшизы.

Актриса Стефани Кайо выполняла все трюки самостоятельно.

Съемки фильма проходили в Пуэрто-Рико только потому, что режиссер Майкл Полиш работал там над другим проектом — Axis Sally, когда студия предложила ему взяться за «Силу стихии». Он согласился с условием, что ему не придется ехать в новое место и он сможет работать со своей текущей командой.

Актер Дэвид Зайас служил в полиции Нью-Йорка почти 15 лет, а попав в киноиндустрию, использовал свой опыт, преимущественно исполняя роли служителей закона. Однако в «Силе стихии» ему досталась роль преступника.

 

На Пуэрто-Рико надвигается сильнейший ураган, поэтому к полицейскому Кардийо приставлена новая напарница Джесс и выдано задание эвакуировать население. Вызов на конфликт в продуктовом магазине приводит копов в почти пустой жилой дом, где обнаруживается нежелающий покидать уютное кресло бывший полицейский Рэй, а теперь - просто упрямый пенсионер. Пока Кардийо с его дочерью-врачом уговаривает эвакуироваться другого жильца, в дом проникает хорошо вооружённая банда грабителей. Настало время Джесс пройти боевое крещение, а Рэю - тряхнуть стариной.

4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 августа 2020
Премьера онлайн 30 июня 2020
Премьера в мире 30 июня 2020
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Майкл Полиш
Майкл Полиш
В ролях
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Стефани Кайо
Стефани Кайо
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас
Все актеры и съемочная группа
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Жители Пуэрто-Рико взволнованы: на подходе разрушительной силы ураган. В магазинах толкучка, кого-то уже успели увезти в убежище, кто-то основательно закупается, чтобы переждать стихийное бедствие. В результате одного из таких эпизодов, когда двое мужчин не поделили запасы мяса в супермаркете, в дело вмешиваются опытный полицейский Кардийо (Эмиль Хирш), недавно переживший тяжелую потерю на рядовом задании, и его новая напарница Джесс (Стефани Кайо). Вместе с одним из участников потасовки они…
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