За гранью жизни, 2021

По признанию режиссера Майка Бернса, изначально планировалось, что Брюс Уиллис снимется во всех своих сценах в течение нескольких дней. Однако из-за пандемии актер смог присутствовать на съемочной площадке всего один день. Поэтому Майку Бернсу пришлось снять все сцены с ним за один день.

Из-за сложностей, связанных с COVID-19, весь фильм был снят всего за девять дней.

Актеры Брюс Уиллис и Лорин Кент вместе снялись в четырех фильмах в течение двух лет: «Ночь в осаде», «10 минут спустя», «Приказано уничтожить» и «За гранью жизни».