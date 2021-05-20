За гранью жизни, 2021

Все еще оплакивая безвременную смерть своего отца, фотокорреспондент Шеннон Мазерс (Джейми Кинг) высыпает его прах в лесу, когда случайно становится свидетелем того, как полицейский (Лорин Кент) стреляет и убивает безоружного человека во время передачи наркотиков. Шеннон снимает всю сцену на свою камеру, прежде чем ее обнаруживают люди в форме. Стражам порядка удается ее ранить, однако Шеннон пускается в бега и теперь, напуганная и беспомощная, она мчится по лесу, не задумываясь о своем местоположении. Тем временем недавно вышедший на пенсию полицейский Джек Харрис (Брюс Уиллис) отдыхает в каюте и слышит шум перестрелки, из-за чего ему удается вовремя спасти Шеннон. Двое чудом сбегают в лес. И хотя девушка теперь не уверена в том, кому она действительно может доверять, поскольку в ее жизни появляется все больше и больше грязных полицейских, которые пытаются ее выследить, в том числе жестокий шериф Хэнк Риверс (Майкл Сироу), она все же решает положиться на Джека. Теперь вместе им предстоит выйти из этой ловушки и помочь наказать настоящих преступников.
По признанию режиссера Майка Бернса, изначально планировалось, что Брюс Уиллис снимется во всех своих сценах в течение нескольких дней. Однако из-за пандемии актер смог присутствовать на съемочной площадке всего один день. Поэтому Майку Бернсу пришлось снять все сцены с ним за один день.
Из-за сложностей, связанных с COVID-19, весь фильм был снят всего за девять дней.
Актеры Брюс Уиллис и Лорин Кент вместе снялись в четырех фильмах в течение двух лет: «Ночь в осаде», «10 минут спустя», «Приказано уничтожить» и «За гранью жизни».
Фотограф Шеннон Мэтерс невольно становится свидетелем сделки с наркотиками, во время которой полицейские убивают неизвестного. Она успевает сделать несколько снимков, но ее засекают. Шеннон удается бежать, но преступные копы идут за ней по пятам. Егерь Джек Харрис, офицер полиции в отставке, помогает ей укрыться от преследования, но можно ли доверять ему?..