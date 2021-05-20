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За гранью жизни За гранью жизни
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Out of Death

За гранью жизни, 2021

2021 / США
2.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Криминальный триллер с Брюсом Уиллисом о продажных полицейских
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Все еще оплакивая безвременную смерть своего отца, фотокорреспондент Шеннон Мазерс (Джейми Кинг) высыпает его прах в лесу, когда случайно становится свидетелем того, как полицейский (Лорин Кент) стреляет и убивает безоружного человека во время передачи наркотиков. Шеннон снимает всю сцену на свою камеру, прежде чем ее обнаруживают люди в форме. Стражам порядка удается ее ранить, однако Шеннон пускается в бега и теперь, напуганная и беспомощная, она мчится по лесу, не задумываясь о своем местоположении. Тем временем недавно вышедший на пенсию полицейский Джек Харрис (Брюс Уиллис) отдыхает в каюте и слышит шум перестрелки, из-за чего ему удается вовремя спасти Шеннон. Двое чудом сбегают в лес. И хотя девушка теперь не уверена в том, кому она действительно может доверять, поскольку в ее жизни появляется все больше и больше грязных полицейских, которые пытаются ее выследить, в том числе жестокий шериф Хэнк Риверс (Майкл Сироу), она все же решает положиться на Джека. Теперь вместе им предстоит выйти из этой ловушки и помочь наказать настоящих преступников.

По признанию режиссера Майка Бернса, изначально планировалось, что Брюс Уиллис снимется во всех своих сценах в течение нескольких дней. Однако из-за пандемии актер смог присутствовать на съемочной площадке всего один день. Поэтому Майку Бернсу пришлось снять все сцены с ним за один день.

Из-за сложностей, связанных с COVID-19, весь фильм был снят всего за девять дней.

Актеры Брюс Уиллис и Лорин Кент вместе снялись в четырех фильмах в течение двух лет: «Ночь в осаде», «10 минут спустя», «Приказано уничтожить» и «За гранью жизни».

Фотограф Шеннон Мэтерс невольно становится свидетелем сделки с наркотиками, во время которой полицейские убивают неизвестного. Она успевает сделать несколько снимков, но ее засекают. Шеннон удается бежать, но преступные копы идут за ней по пятам. Егерь Джек Харрис, офицер полиции в отставке, помогает ей укрыться от преследования, но можно ли доверять ему?.. 

2.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 29 июля 2021
Премьера онлайн 20 мая 2021
Премьера в мире 20 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майк Бёрнс
Майк Бёрнс
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Джейми Кинг
Джейми Кинг
Келли Грейсон
Келли Грейсон
Лорин Кент
Лорин Кент
Майкл Сироу
Майкл Сироу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За гранью жизни 2 постера
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За гранью жизни смотреть онлайн

За гранью жизни
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Шеннон (Джейми Кинг) приезжает в лесную глушь на юге страны с целью развеять здесь прах своего недавно скончавшегося отца. Однако она становится невольной свидетельницей тайной встречи полицейского и наркодилера, в результате которой последний был застрелен. Из-за этого за девушкой начинает охотиться местный коррумпированный шериф, а спасать ее предстоит Джеку Харрису (Брюс Уиллис) – полицейскому на пенсии, который приехал в эти живописные леса, надеясь отдохнуть и оправиться от смерти…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссеры, сотрудничавшие в последнее время с Брюсом Уиллисом, были обеспокоены состоянием актера Очевидно, проблемы со здоровьем у актера начались еще более двух лет назад.
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1 апреля 2022 13:48
Брюс Уиллис противостоит продажным копам в трейлере боевика «За гранью жизни» Звезда «Крепкого орешка» играет рейнджера, которому приходится защищать свидетельницу преступления.
Написать
23 июня 2021 12:01
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