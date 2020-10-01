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Полицейский из Беверли-Хиллз 4
Beverly Hills Cop IV
Полицейский из Беверли-Хиллз 4,
США
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Жанр:
боевик
триллер
комедия
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Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Марк Моллой
В ролях
Эдди Мерфи
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме
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Anton Dorohov
1 октября 2020, 19:48
нет такого фильма снятого в 2019, удалите отсюда, дизлайк за обман!
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«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» оказался в числе фильмов, съемки которых пройдут в ближайшее время в Калифорнии
Новая часть франшизы с Эдди Мерфи получила солидную налоговую льготу.
Написать
25 августа 2021 14:18
Эдди Мерфи поделился новостями о возрождении «Полицейского из Беверли-Хиллз»
Четвертым фильмом занимается Netflix.
Написать
22 марта 2021 14:40
Netflix снимет «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мерфи
Если задержавшийся сиквел станет успешным, то свет может увидеть и пятая часть.
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15 ноября 2019 12:26
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