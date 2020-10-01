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Полицейский из Беверли-Хиллз 4
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Beverly Hills Cop IV

Полицейский из Беверли-Хиллз 4,

США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Марк Моллой
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Все актеры и съемочная группа
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7.5
Постер фильма Полицейский из Беверли-Хиллз 4 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Anton Dorohov 1 октября 2020, 19:48
нет такого фильма снятого в 2019, удалите отсюда, дизлайк за обман!
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«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» оказался в числе фильмов, съемки которых пройдут в ближайшее время в Калифорнии Новая часть франшизы с Эдди Мерфи получила солидную налоговую льготу. 
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25 августа 2021 14:18
Эдди Мерфи поделился новостями о возрождении «Полицейского из Беверли-Хиллз» Четвертым фильмом занимается Netflix.
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22 марта 2021 14:40
Netflix снимет «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мерфи Если задержавшийся сиквел станет успешным, то свет может увидеть и пятая часть.
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15 ноября 2019 12:26
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