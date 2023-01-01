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Кровь полицейского Кровь полицейского
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Gyeong-gwan-ui pi

Кровь полицейского, 2022

2022 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Криминальная драма о двух совершенно разных полицейских, которые вместе расследуют большое дело, которые потрясло всю полицейскую организацию. Мин Чжэ - офицер из семьи полицейских - получил приказ тайно расследовать дело Кан Юна, который является лучшим руководителем следственной группы. Мин Чжэ убежден: "Если полицейский делает что-то незаконное, даже если это произошло в процессе расследования, он тоже преступник". Но пока Мин Чжэ расследует дело Кан Юна, он и сам начинает походить на Кан Юна, который считает, что "Преследование преступника оправдано, даже если это незаконно". Сможет ли Мин Чжэ выполнить свою миссию и арестовать Кан Юна, которому он доверяет и которым восхищается?

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Кю-маан Ли
В ролях
Чо Джин-вун
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Парк Хи Сун
Квон Юль
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
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