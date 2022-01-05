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Постер фильма Кровь полицейского
6.1
Киноафиша Фильмы Кровь полицейского
6.1

Кровь полицейского

, 2022
Gyeong-gwan-ui pi
Южная Корея / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Кровь полицейского
6.1

О фильме

Криминальная драма о двух совершенно разных полицейских, которые вместе расследуют большое дело, которые потрясло всю полицейскую организацию. Мин Чжэ - офицер из семьи полицейских - получил приказ тайно расследовать дело Кан Юна, который является лучшим руководителем следственной группы. Мин Чжэ убежден: "Если полицейский делает что-то незаконное, даже если это произошло в процессе расследования, он тоже преступник". Но пока Мин Чжэ расследует дело Кан Юна, он и сам начинает походить на Кан Юна, который считает, что "Преследование преступника оправдано, даже если это незаконно". Сможет ли Мин Чжэ выполнить свою миссию и арестовать Кан Юна, которому он доверяет и которым восхищается?

В ролях

Чхве У-щик
Чхве У-щик
Choi Min-jae
Чо Джин-ун
Park Gang-yoon
Пак Хи-сун
Пак Хи-сун
Hwang In-ho
Квон Се Ин
Na Young-bin
Лим Чхоль-хён
High Level 1
Jang Eui-don
Investor #3
Kim Geu-rim
Sergeant Yoon
Пэк Хён-джин
Kwon Ki-an
Вон Хён-джун
Jeon Yong-bae
Ли Хён-ук
CEO Kim
Ли Оль
Seo Joong Ho
Режиссер Кю-маан Ли
Сценарист Jô Sasaki, Bae Young-Ik
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 июня 2022
Премьера в мире 5 января 2022
Дата выхода
6 января 2022 Сингапур NC16
5 января 2022 Южная Корея 15
Сборы в мире $5 869 939
Производство Leeyang Film
Другие названия
Gyeong-gwan-ui pi, The Policeman's Lineage, 無間對決, A Linhagem do Policial, Dòng Máu Đặc Cảnh, Gyeonggwanui pi, Honor gliny, Kyeong-gwan-eui pi, Кровь полицейского, 警官の血

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 13 июня 2024

Отзывы о фильме

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