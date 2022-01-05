Кровь полицейского, 2022

Криминальная драма о двух совершенно разных полицейских, которые вместе расследуют большое дело, которые потрясло всю полицейскую организацию. Мин Чжэ - офицер из семьи полицейских - получил приказ тайно расследовать дело Кан Юна, который является лучшим руководителем следственной группы. Мин Чжэ убежден: "Если полицейский делает что-то незаконное, даже если это произошло в процессе расследования, он тоже преступник". Но пока Мин Чжэ расследует дело Кан Юна, он и сам начинает походить на Кан Юна, который считает, что "Преследование преступника оправдано, даже если это незаконно". Сможет ли Мин Чжэ выполнить свою миссию и арестовать Кан Юна, которому он доверяет и которым восхищается?