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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай Боевик

Рейтинг китайских фильмов в жанре боевик

Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
1 Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.8
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Игра теней
2 Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.7
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Отпетые напарники
3 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Кунг-фу Панда 3
4 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Мулан
5 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Превосходство
6 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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На гребне волны
7 На гребне волны
боевик 2015, США / Германия / Китай
7.1
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Планета зверей
8 Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика 2018, Китай
6.6
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Код 355
9 Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.5
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Падение Луны
10 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Ассасин. Битва миров
11 Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.2
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
12 Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.8
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Холодный расчет
13 Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.5
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