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Blonde

Блондинка, 2022

2022 / США
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О фильме

О жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей самой известной блондинкой в истории Голливуда, — Мэрилин Монро.

Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 сентября 2022
Премьера в мире 23 сентября 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Эндрю Доминик
В ролях
Ана де Армас
Ана де Армас
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Ивэн Уильямс
Ивэн Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Блондинка 1 постер
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Приступая к съемкам «Достать ножи», Джейми Ли Кертис предвзято отнеслась к Ане де Армас Кертис посчитала, что перед ней «неопытная» и «наивная» иммигрантка.
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14 июля 2022 13:35
Брэд Питт утверждает, что его актерская карьера находится на заключительном этапе В этом году выйдут две картины во главе с именитым исполнителем.
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23 июня 2022 10:06
Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро в первом тизере байопика «Блондинка» По словам режиссера и сценариста Эндрю Доминика, это драма о том, как «нежеланный ребенок становится самой желанной женщиной в мире».
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16 июня 2022 16:59
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