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Блондинка
Blonde
Блондинка, 2022
2022 / США
Трейлер
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Жанр:
биография
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о выходе в прокат
О фильме
О жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей самой известной блондинкой в истории Голливуда, — Мэрилин Монро.
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Год выпуска
2022
Премьера онлайн
23 сентября 2022
Премьера в мире
23 сентября 2022
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Эндрю Доминик
В ролях
Ана де Армас
Бобби Каннавале
Эдриан Броуди
Джулианна Николсон
Ивэн Уильямс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Приступая к съемкам «Достать ножи», Джейми Ли Кертис предвзято отнеслась к Ане де Армас
Кертис посчитала, что перед ней «неопытная» и «наивная» иммигрантка.
Написать
14 июля 2022 13:35
Брэд Питт утверждает, что его актерская карьера находится на заключительном этапе
В этом году выйдут две картины во главе с именитым исполнителем.
Написать
23 июня 2022 10:06
Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро в первом тизере байопика «Блондинка»
По словам режиссера и сценариста Эндрю Доминика, это драма о том, как «нежеланный ребенок становится самой желанной женщиной в мире».
Написать
16 июня 2022 16:59
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