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Данила Козловский

Danila Kozlovsky
Данила Козловский
Данила Козловский Danila Kozlovsky
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Дата рождения
3 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
184 см
Личные связи
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
были в отношениях в 2013
Биография Данилы Козловского

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве в семье Валерия Козловского и Надежды Звенигородской. Отец Данилы – заслуженный работник культуры РФ, доктор философских наук, профессор МГИК (бывший МГУКИ). Мать — актриса по образованию. Родители Козловского развелись, когда он был еще ребенком. Данилу и двух его братьев, Егора и Ивана, воспитывала мать, которая позже вышла замуж во второй раз. В школьные годы он был проблемным подростком ­– его часто выгоняли из школ, в которых он учился. С детства Данила увлекался искусством: играл на саксофоне и альте, занимался танцами и вокалом. Он также посещал театральную студию. После школы он поступил в Кронштадский морской кадетский корпус, который окончил в 2002 году. В 2007 году актер окончил Санкт-Петербургскую театральную академию по актерско-режиссерскому курсу. Театральным дебютом для Данилы Козловского стала роль Эдгара в спектакле «Король Лир».

 Фильмы с Данилой Козловским

Свою первую роль Данила Козловский сыграл в телесериале «Простые истины», который выходил на телеканале РТР и рассказывал историю обычной московской школы и трудностях жизни ее учеников. В этом сериале Козловский сыграл мальчика-хулигана по имени Денис Селиверстов. Именно после этой роли Данила твердо решил стать актером.

Следующие роли случились лишь в 2003 году. Козловский снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Я всё решу сама: Танцующая на волнах». После небольших ролей в сериалах, он стал получать предложения о съемках в полнометражных картинах. Первым фильмом стал «На верхей Масловке» с Алисой Фрейндлих в главной роли. В нем Данила сыграл второстепенную роль.

В 2006 году Козловский был удостоен звания Лауреата премии российской кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за роль в драме Алексея Германа младшего «Гарпастум».

В 2008 году на экраны вышел фильм «Мы из будущего» с Данилой в главной роли. Помимо Козловского в фантастическом фильме о путешествиях во времени снялись Владимир Яглыч, Андрей Терентьев и Дмитрий Волкострелов. Критики отнеслись к картине одобрительно, что позволило создателям фильма снять вторую часть. В 2010 вышел фильм «Мы из будущего 2», но он не получил столь положительные отзывы.

«Духless» и «Легенда №17»

Знаковыми фильмами в карьере актера стали «Духless» и «Легенда №17». В фильме «Духless», снятом по книге Сергея Минаева, Данила сыграл топ-менеджера по имени Макс, который  устает от гламурной и бессмысленной жизни и начинает задумываться о ее смысле. Картина была представлена в рамках Московского кинофестиваля и получила положительные отзывы критиков и зрителей.

В фильме «Легенда №17» Козловский сыграл легендарного хоккеиста Валерия Харламова, и эта роль принесла ему любовь многомиллионной публики. Картина Николая Лебедева была удостоена нескольких премий, в том числе и Государственной премии Российской Федерации.

После этого фильма Данила Козловский стал одним из самых востребованных и популярных российских актеров. Он снялся в таких фильма как «Дубровский», «Статус: Свободен», «Хардкор», «Пятница» и «Экипаж». В 2016 году он объявил о своем первом проекте в качестве режиссера. Козловский начал работу над фильмом «Тренер».

Данилу Козловского также можно увидеть в рекламе духов Chanel, где он снялся вместе с Кирой Найтли.

Личная жизнь Данилы Козловского

О личной жизни Данилы Козловского говорят очень много, однако сам актер предпочитает в этом вопросе скрытность. Известно, что он был женат на актрисе польского происхождения Уршуле Магдалене Малке, однако их брак продлился лишь три года. В 2011 году они развелись.

В 2013 году Данила встречался с Юлией Снигирь, коллегой по съемкам в фильме «Распутин». Еще в юности у Данилы был роман с Елизаветой Боярской.

В 2015 году актер начал встречаться с моделью Ольгой Зуевой.

Интересные факты о Даниле Козловском

- Рост - 184 см

- Любимый писатель – Захар Прилепин

- Козловский стал «Человеком 2013 года» по версии журнала GQ

- Свой первый заработок Данила потратил на покупку саксофона

- Актер нелестно отзывается о большей половине фильмов, в которых исполнял различные роли.

- В начале своей карьеры исполнял большинство трюков самостоятельно, что нередко приводило к производственным травмам. В последних фильмов Данила все таки доверился опытным каскадерам.

- В 14 лет Козловский получил свой первый кинодебют в роли проблемного шестиклассника в сериале «Простые истины».

Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Данилы Козловского
Декоратор
драма, детектив, триллер 2023, Россия
0.0
Молодой человек
Молодой человек
комедия 2022, Россия
7.0
Карамора
триллер 2021, Россия
6.0
Чернобыль
Чернобыль
драма, исторический 2020, Россия
6.0
Тигровая сопка
мелодрама 2019, Россия
0.0
Дитя успеха
мелодрама 2018, Россия
0.0
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь
спектакль 2018, Россия
0.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
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Фотографии Данилы Козловского Все фотографии
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Связи
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
были в отношениях в 2013
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