Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве в семье Валерия Козловского и Надежды Звенигородской. Отец Данилы – заслуженный работник культуры РФ, доктор философских наук, профессор МГИК (бывший МГУКИ). Мать — актриса по образованию. Родители Козловского развелись, когда он был еще ребенком. Данилу и двух его братьев, Егора и Ивана, воспитывала мать, которая позже вышла замуж во второй раз. В школьные годы он был проблемным подростком ­– его часто выгоняли из школ, в которых он учился. С детства Данила увлекался искусством: играл на саксофоне и альте, занимался танцами и вокалом. Он также посещал театральную студию. После школы он поступил в Кронштадский морской кадетский корпус, который окончил в 2002 году. В 2007 году актер окончил Санкт-Петербургскую театральную академию по актерско-режиссерскому курсу. Театральным дебютом для Данилы Козловского стала роль Эдгара в спектакле «Король Лир».

Фильмы с Данилой Козловским

Свою первую роль Данила Козловский сыграл в телесериале «Простые истины», который выходил на телеканале РТР и рассказывал историю обычной московской школы и трудностях жизни ее учеников. В этом сериале Козловский сыграл мальчика-хулигана по имени Денис Селиверстов. Именно после этой роли Данила твердо решил стать актером.

Следующие роли случились лишь в 2003 году. Козловский снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Я всё решу сама: Танцующая на волнах». После небольших ролей в сериалах, он стал получать предложения о съемках в полнометражных картинах. Первым фильмом стал «На верхей Масловке» с Алисой Фрейндлих в главной роли. В нем Данила сыграл второстепенную роль.

В 2006 году Козловский был удостоен звания Лауреата премии российской кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за роль в драме Алексея Германа младшего «Гарпастум».

В 2008 году на экраны вышел фильм «Мы из будущего» с Данилой в главной роли. Помимо Козловского в фантастическом фильме о путешествиях во времени снялись Владимир Яглыч, Андрей Терентьев и Дмитрий Волкострелов. Критики отнеслись к картине одобрительно, что позволило создателям фильма снять вторую часть. В 2010 вышел фильм «Мы из будущего 2», но он не получил столь положительные отзывы.

«Духless» и «Легенда №17»

Знаковыми фильмами в карьере актера стали «Духless» и «Легенда №17». В фильме «Духless», снятом по книге Сергея Минаева, Данила сыграл топ-менеджера по имени Макс, который устает от гламурной и бессмысленной жизни и начинает задумываться о ее смысле. Картина была представлена в рамках Московского кинофестиваля и получила положительные отзывы критиков и зрителей.

В фильме «Легенда №17» Козловский сыграл легендарного хоккеиста Валерия Харламова, и эта роль принесла ему любовь многомиллионной публики. Картина Николая Лебедева была удостоена нескольких премий, в том числе и Государственной премии Российской Федерации.

После этого фильма Данила Козловский стал одним из самых востребованных и популярных российских актеров. Он снялся в таких фильма как «Дубровский», «Статус: Свободен», «Хардкор», «Пятница» и «Экипаж». В 2016 году он объявил о своем первом проекте в качестве режиссера. Козловский начал работу над фильмом «Тренер».

Данилу Козловского также можно увидеть в рекламе духов Chanel, где он снялся вместе с Кирой Найтли.

Личная жизнь Данилы Козловского

О личной жизни Данилы Козловского говорят очень много, однако сам актер предпочитает в этом вопросе скрытность. Известно, что он был женат на актрисе польского происхождения Уршуле Магдалене Малке, однако их брак продлился лишь три года. В 2011 году они развелись.

В 2013 году Данила встречался с Юлией Снигирь, коллегой по съемкам в фильме «Распутин». Еще в юности у Данилы был роман с Елизаветой Боярской.

В 2015 году актер начал встречаться с моделью Ольгой Зуевой.