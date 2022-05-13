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Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
Martin Campbell
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Мартин Кэмпбелл
Martin Campbell
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Дата рождения
24 октября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Мартин Кэмпбелл
Родился 24 октября 1940 года. Новая Зеландия.
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Фильмография Мартин Кэмпбелл
Флешбэк
боевик, триллер
2022, США
7.0
Кодекс киллера
боевик, триллер, криминал
2021, США
7.0
Иностранец
триллер, боевик
2016, США
7.0
Зеленый Фонарь
боевик, фэнтези, приключения
2011, США
6.0
Возмездие
триллер, драма
2010, США
5.0
Казино Рояль
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.0
Легенда Зорро
драма, приключения, вестерн, боевик
2005, США
6.0
За гранью
драма, военный, мелодрама
2003, США / Германия
7.0
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«Лиам идеален для этой роли»: интервью с режиссером «Флешбэка» Мартином Кэмпбеллом
12 мая на большие экраны вышел захватывающий боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном в главной роли. Перед премьерой Киноафише удалось узнать у режиссера Мартина Кэмпбелла о методе работы с актерами большого масштаба, истории адаптации фильма и решении вплести в сюжет иммиграционные задержания в США и секс-торговлю детьми.
Написать
13 мая 2022 11:52
Киллер Лиам Нисон противостоит плохим парням и старению в трейлере боевика «Флешбэк»
Также в фильме сыграли Гай Пирс и Моника Беллуччи.
Написать
16 марта 2022 15:48
Боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Гаем Пирсом выйдет весной 2022 года
За проект отвечают режиссер «Казино Рояль» и сценарист сериала «Каратель».
Написать
15 декабря 2021 14:33
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