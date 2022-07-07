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Зои Кравиц

Zoe Kravitz
Зои Кравиц
Зои Кравиц Zoe Kravitz
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Дата рождения
1 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Крис Пайн
Крис Пайн
были в отношениях с 20014 по 2015 Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
были в отношениях с 2010 по 2011 Ленни Кравиц
Ленни Кравиц
отец и дочь
Биография Зои Кравиц

Зои Кравиц -  американская актриса, певица и модель, родилась 1 декабря 1988 в Лос-Анджелесе, в семье музыканта Ленни Кравица и модели Лизы Боне. В семье Зои много творческих людей: по линии отца ее бабушка была известной чернокожей актрисой, дедушка – продюсером научно-популярных фильмов, а по линии матери дедушка был оперным певцом. Когда актрисе было всего 5 лет, ее родители развелись, после чего она жила с матерью в городе Топанга Каньон, а когда та снова вышла замуж, переехала к отцу в Майами. Именно там Зои окончила среднюю школу, а в старших классах училась уже в Нью-Йорке. Кравиц поступила в Нью-Йоркскую консерваторию на актерское отделение, однако уже начала к тому времени сниматься, поэтому проучилась всего год.

Музыкальная карьера Зои Кравиц

С миром шоу-бизнеса Зои познакомилась в 16 лет, когда создала свою электропоп-группу «LolaWolf». Музыканты отказывались от контрактов с музыкальными лейблами, шли своим путем и, в конце концов, выпустили дебютную пластинку «CalmDown», которая имела немалый успех. В записи некоторых песен принимали участие Майли Сайрус и рэпер A$AP Rocky.

Модельная карьера Зои Кравиц

После школы Зои также решила попробовать себя в качестве модели. Ее первая фотосессия состоялась в 18 лет, а снимки публиковались в журнале «ELLE». После этого девушка засветилась в таких изданиях, как «Teen Vogue» и «Vanity Fair». На самом деле, Кравиц снималась уже в 16 лет, однако так как на тех фотографиях она была с алкоголем и сигаретами, цензура их не пропустила. В 2009 году девушка представляла парфюм «Princess» Веры Вонг и приняла участие в рекламной кампании дизайнера Александра Вонга.

Фильмы с Зои Кравиц

Кинодебют Кравиц состоялся в 2007 году в фильме «Вкус жизни». В том же году Зои вместе с Джоди Фостер появилась в криминальном триллере «Отважная». В 2008 году актриса сыграла с Беном Фостером в комедии «Птицы Америки» и с Брюсом Уиллисом в фильме «Убийство школьного президента». В 2009 году Кравиц исполнила второстепенную роль в драме «Самый лучший», с  Пирсом Броснаном в главной роли.

Зои Кравиц - «Люди Икс: Первый класс»

Всемирная известность пришла к актрисе благодаря роли в боевике «Люди Икс: Первый класс» (2011), экранизации одноименного комикса Marvel. В фильме Зои предстала в образе Ангела – девушки.

В очередной экранизации нашумевшего комикса «Люди Икс: Первый класс» актриса исполнила роль мутантки Энджел Сальвадор, которая наделена способностями летать за счет крыльев как у насекомого и плеваться едкой кислотой.

В 2013 году Кравиц появилась в главной роли в драме «Мальчик, который пахнет как рыба» и в том же году исполнила роль второго плана в фильме-катастрофе «После нашей эры», где также снимались Уилл Смитт и его сын Джейден.

Зои Кравиц - «Дивергент»

В следующем году Зои снялась в популярном фильме-антиутопии «Дивергент», снятом по мотивам одноименного произведения Вероники Рот. Девушке досталась роль подруги главной героини, Кристины. Фильм стал успешным в прокате, собрав около 289 миллионов долларов при бюджете в 85 миллионов. Кравиц вернулась к своему персонажу в трех продолжениях ленты: «Дивергент, глава 2: Инсургент» (2015), «Дивергент, глава 3: За стеной» (2016) и «Дивергент, глава 4» (2017).

Зои Кравиц - «Безумный Макс: Дорога ярости»

В 2015 году Зои Кравиц появилась в постапокалиптическом боевике австралийского режиссера Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». Центрального персонажа картины сыграл Том Харди, также в фильме можно увидеть Шарлиз Терон, Николаса Холта и Хью Кис-Берна. Зои досталась роль Тост, супруги главного антагониста фильма, тирана Бессмертного Джо.

Также Зои Кравиц можно увидеть в проектах «Тронутые» (2014), «Наркотик» (2015), «Большая маленькая ложь» (2017) и «Очень плохие девчонки».

Личная жизнь Зои Кравиц

В 2008 году девушка встречалась с актером Беном Фостером. Спустя год в «Нью-Йорк пост» вышла публикация на тему того, что у Зои завязались отношения с фронтменом группы «MGMT» Эндрю Ванвингарденом. В 2010 году у Кравиц был непродолжительный роман с коллегой по съемкам «Помни о Гонзо» Эзрой Миллером. Годом позже актриса увлеклась звездой сериала «Сплетницы» Пенном Бэджли, но их отношения закончились в 2013. С 2015 года девушка состоит в отношениях с музыкантом Джорджем Льюисом-младшим, известным как Twin Shadow.

Интересные факты о Зои Кравиц

- В подростковом возрасте девушка боролась с булимией и анорексией.

- 2015 году Зои Кравиц начала встречаться с музыкантом Джорджем Льюисом-младшим, известным под псевдонимом Twin Shadow.

- В 2009 году Зои основала музыкальную группу «Elevator Fight», которая выступала на фестивале «South by Southwest».

- В 2011 году Зои сыграла в шести эпизодах сериала «Блудливая Калифорния», исполнив роль раскованной Перл.

Фильмография Зои Кравиц
Бэтмен
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.0
Кими
Кими
криминал, драма, триллер 2022, США
5.0
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.0
Кин
Кин
фантастика, боевик 2018, США
5.0
Близнецы
Близнецы
детектив, триллер 2017, США
5.0
Очень плохие девчонки
Очень плохие девчонки
комедия 2017, США
5.0
Вьена и призраки
Вьена и призраки
мюзикл, мелодрама, драма 2017, США
4.0
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Зои Кравиц Зои Кравиц Зои Кравиц Зои Кравиц
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8 апреля 2022 18:59
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7 января 2019 00:22
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Связи
Крис Пайн
Крис Пайн Chris Pine
были в отношениях с 20014 по 2015 Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер Michael Fassbender
были в отношениях с 2010 по 2011 Ленни Кравиц
Ленни Кравиц Lenny Kravitz
отец и дочь
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