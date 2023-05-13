Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Анастасия Красовская (24 года)
Где увидеть в ближайшее время: детективный сериал «Внутри убийцы», снятый режиссером сериала «Топи».
Анастасия Красовская не планировала становиться актрисой. Девушка работала в модельном бизнесе, а в 2019 году снялась в клипе своего соотечественника Тимы Белорусских «Витаминка». После этого режиссер Наталья Кудряшова пригласила талантливую девушку на главную роль в свой фильм «Герда» — за эту работу Красовская удостоилась приза на Международном кинофестивале в Локарно. После громкого дебюта Красовская снялась в сериалах «Трудные подростки», «Стая», «Черная весна», а прямо сейчас ее можно увидеть в нашумевшем проекте Федора Бондарчука «Актрисы».
Петр Натаров (16 лет)
Где увидеть в ближайшее время: драматический триллер «Треугольник», сериал Юрия Мороз «Я дождусь».
В отличие от своих коллег, Петр Натаров, можно сказать, вырос на съемочной площадке. С раннего детства мальчик снимался в рекламных роликах, а в десятилетнем возрасте снялся в небольшой роли в комедийном сериале «Мамочки». Широкую известность ему принесла главная роль в сериале «Пищеблок», снятом по одноименному роману Алексея Иванова. Вскоре Натаров появился в еще одной главной роли — на этот раз в драме «Дыхание мертвого леса».
Артем Кошман (19 лет)
Где увидеть в ближайшее время: сериал «Наследники».
Артем Кошман с детства снимается в кино, но первой по-настоящему заметной ролью можно назвать роль в сериале «Содержанки». В это же время актер получил и первую главную роль — в комедии «Приключения экспоната», а затем сыграл сына главной героини в драмеди «Я не шучу». В 2021 году Кошман поступил в Щукинское училище, параллельно продолжая активно сниматься. В числе его недавних работ — фантастическая комедия «Хэдшот» и сериал «Черная весна», где он снялся вместе с Глебом Калюжным.
Валентина Ляпина (20 лет)
Где увидеть в ближайшее время: комедийный сериал «Юность».
Несмотря на юный возраст (Валентине Ляпиной всего 20 лет!), за плечами актрисы уже несколько десятков работ. В 9 лет она сыграла небольшую роль в 4-м сезоне сериала «Закрытая школа», а с 2014 года девушка начала играть на сцене театра Эрмитаж. Настоящую популярность актрисе принесла роль Жени в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», а вскоре Ляпина сыграла главную роль в приключенческой драме о детдомовцах «ЖИЗА».
Денис Власенко (25 лет)
Где увидеть в ближайшее время: основанная на реальных событиях комедийная драма «Юра дворник».
Свою первую роль Денис Власенко получил еще во время учебы во ВГИКе — он появился в небольшом эпизоде в драмеди «Квнщики». Однако вскоре актер вернулся на большие экраны уже в главной роли — в 2018 году он сыграл в социальной драме Ивана И. Твердовского «Подбросы», получив за эту роль награду на Фестивале русского кино в Марбелье. Широкую популярность Власенко получил благодаря главной роли в нашумевшем сериале о вебкам-индустрии «Happy End», где его партнершей по площадке стала Лена Тронина. Сразу же после сериала последовало несколько комедийных проектов: «Закрыть гештальт», «И снова здравствуйте!» и «Стрим».
Марк Эйдельштейн (21 год)
Где увидеть в ближайшее время: экранизация одноименной фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед».
Студент Школы-студии МХАТ Марк Эйдельштейн снимается в кино недавно — с 2021 года, но уже успел появиться в нескольких громких проектах. В их числе — полнометражный дебют дочери Андрея Кончаловского Наталии Кончаловской «Первый снег», драматический сериал о талантливом скрипаче, ввязавшемся в криминальный бизнес, «Смычок», нашумевший сериал с Анастасией Ивлеевой «Монастырь» и нежная мелодрама о первой любви «Страна Саша».
Ангелина Стречина (27 лет)
Где увидеть в ближайшее время: историческая драма «Любовь Советского Союза», комедийный сериал «Секс. До и после».
Творчеством Ангелина Стречина занималась с детства: танцевала в балетной студии, училась в музыкальной школе, рисовала. Еще во время учебы в Щепкинском театральном училище актриса получила первую главную роль — в сериале «Балерина», где пригодилась ее танцевальная подготовка. Далее последовали роли в фильме ужасов «Пиковая дама: Зазеркалье», сериалах «Молодежка» и «Мир! Дружба! Жвачка!», драмеди «Волшебник», но широкую известность Стречиной принесла роль вожатой в сериале Святослава Подгаевского «Пищеблок» (в котором также снимался ранее упомянутый Петр Натаров). Сейчас Стречина — одна из самых востребованных молодых актрис в российском кино. В числе ее недавних работ — комедийные сериалы «Сестры» и «Модный синдикат» и спортивная драма «Мистер Нокаут».
Полина Гухман (17 лет)
Где увидеть в ближайшее время: «14+: Продолжение», криминальный сериал «Талисман», детектив «Лада Голд».
Как и Ангелина Стречина, Полина Гухман занималась балетом и едва ли планировала связать свою жизнь с актерской профессией. По счастливой случайности в 2015 году она сыграла небольшую роль в криминальном сериале «Погоня за прошлым», а спустя год уже получила главную роль в драме «Иван». Широкую известность ей принесли главные роли в сериале «Сама дура» и драме про 90-е «Маша». Сейчас Гухман можно увидеть в детективном сериале «Мерзлая земля», третьем сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!» и мелодраме «14+: Продолжение».
Мария Мацель (22 года)
Где увидеть в ближайшее время: драматический сериал «Почему ты такая злая?».
Как и Анастасия Красовская, Мария Мацель переехала в Москву из Минска. Сыграв эпизодические роли в нескольких сериалах и телевизионных фильмах, актриса поступила во ВГИК. Популярность пришла к Мацель после сериала «Перевал Дятлова», где она сыграла роль студентки Зинаиды Колмогоровой, после чего актриса сыграла главную женскую роль в криминальном сериале «ЮЗЗЗ» и уже упомянутой мелодраме с Марком Эйдельштейном «Страна Саша».
Вероника Мохирева (24 года)
Где увидеть в ближайшее время: детективный сериал «Внутри убийцы», комедия «Короче, план такой».
Вероника Мохирева с детства занималась музыкой и интересовалась кино и театром. Поступив в ГИТИС, девушка начала сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах, а в 2019 году стала участницей шоу перевоплощений «Один в один!». Известность ей принесла роль ведьмы Арины в мистическом сериале «Топи», после чего Мохирева появилась в сериалах «Зеленый мэр», «Стая», «Пансион» и «Семья». Параллельно с актерской карьерой Мохирева продолжает и музыкальную деятельность: в течение нескольких лет девушка была участницей музыкального коллектива Spokane’s Girls, а сейчас она развивает сольный проект ERONIKA.
Кузьма Котрелев (25 лет)
Где увидеть в ближайшее время: комедия «За Палыча», детективный сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь».
Выходец из многодетной семьи, Кузьма Котрелев с детства занимался музыкой и подрабатывал в детском театре. Еще во время учебы в Московском театральном колледже Олега Табакова актер присоединился к труппе МХТ имени А. П. Чехова. Первую главную роль Котрелев сыграл в 2015 году — в сериале «Красные браслеты» (где также снялся Глеб Калюжный). Еще большую известность ему принесла главная роль в сериале «ЮЗЗЗ». Также актер занимается музыкой: у него есть своя неофолк-группа «Еще никак».
Варвара Володина (19 лет)
Где увидеть в ближайшее время: комедийная драма «Голова-жестянка».
В детстве Варвара Володина занималась в музыкальной и театральной школе, а сейчас девушка учится в Театральной школе Олега Табакова. Пока в фильмографии актрисы не так много проектов, но среди них уже появились громкие названия: сериалы «Конец света» и «Черная весна». Сейчас Володину можно увидеть в роли дочери главной героини в драме Клима Шипенко «Вызов».
Глеб Калюжный (24 года)
Где увидеть в ближайшее время: мелодрама «14+: Продолжение», исторический сериал «Челюскин. Первые», криминальная комедия «Макс и Гусь».
В актерскую профессию Глеб Калюжный попал по счастливой случайности. В 2013 году ему написали продюсеры мелодрамы «14+» с приглашением прийти на кастинг, который Калюжный успешно прошел. Впрочем, его случай не был исключением: создатели фильма, желая добиться максимальной правдоподобности, пригласили на все подростковые роли непрофессиональных актеров. Но именно Калюжный сумел грамотно распорядиться выпавшим ему шансом. Начиная с 2015 года, когда и состоялась премьера фильма, актер продолжает активно сниматься. В копилке его работ — адаптация одноименного испанского сериала «Красные браслеты», драмеди «Трудные подростки», мистический сериал «Территория» и недавний хит стриминговой платформы START «Вампиры средней полосы». Также Калюжный активно занимается музыкой: на его счету уже 6 альбомов, последний из которых — JUN1OR — вышел в 2021 году.