Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными

Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.

Где увидеть в ближайшее время: детективный сериал « Внутри убийцы », снятый режиссером сериала « Топи ».

Анастасия Красовская не планировала становиться актрисой. Девушка работала в модельном бизнесе, а в 2019 году снялась в клипе своего соотечественника Тимы Белорусских «Витаминка». После этого режиссер Наталья Кудряшова пригласила талантливую девушку на главную роль в свой фильм « Герда » — за эту работу Красовская удостоилась приза на Международном кинофестивале в Локарно. После громкого дебюта Красовская снялась в сериалах «Трудные подростки», « Стая », « Черная весна », а прямо сейчас ее можно увидеть в нашумевшем проекте Федора Бондарчука « Актрисы ».

Стая

Где увидеть в ближайшее время: драматический триллер «Треугольник», сериал Юрия Мороз «Я дождусь».

В отличие от своих коллег, Петр Натаров, можно сказать, вырос на съемочной площадке. С раннего детства мальчик снимался в рекламных роликах, а в десятилетнем возрасте снялся в небольшой роли в комедийном сериале « Мамочки ». Широкую известность ему принесла главная роль в сериале « Пищеблок », снятом по одноименному роману Алексея Иванова. Вскоре Натаров появился в еще одной главной роли — на этот раз в драме « Дыхание мертвого леса ».

Пищеблок

Где увидеть в ближайшее время: сериал «Наследники».

Артем Кошман с детства снимается в кино, но первой по-настоящему заметной ролью можно назвать роль в сериале «Содержанки». В это же время актер получил и первую главную роль — в комедии « Приключения экспоната », а затем сыграл сына главной героини в драмеди « Я не шучу ». В 2021 году Кошман поступил в Щукинское училище, параллельно продолжая активно сниматься. В числе его недавних работ — фантастическая комедия « Хэдшот » и сериал «Черная весна», где он снялся вместе с Глебом Калюжным.

Хэдшот

Где увидеть в ближайшее время: комедийный сериал « Юность ».

Несмотря на юный возраст (Валентине Ляпиной всего 20 лет!), за плечами актрисы уже несколько десятков работ. В 9 лет она сыграла небольшую роль в 4-м сезоне сериала « Закрытая школа », а с 2014 года девушка начала играть на сцене театра Эрмитаж. Настоящую популярность актрисе принесла роль Жени в сериале « Мир! Дружба! Жвачка! », а вскоре Ляпина сыграла главную роль в приключенческой драме о детдомовцах « ЖИЗА ».

Мир! Дружба! Жвачка!

Где увидеть в ближайшее время: основанная на реальных событиях комедийная драма « Юра дворник ».

Свою первую роль Денис Власенко получил еще во время учебы во ВГИКе — он появился в небольшом эпизоде в драмеди « Квнщики ». Однако вскоре актер вернулся на большие экраны уже в главной роли — в 2018 году он сыграл в социальной драме Ивана И. Твердовского « Подбросы », получив за эту роль награду на Фестивале русского кино в Марбелье. Широкую популярность Власенко получил благодаря главной роли в нашумевшем сериале о вебкам-индустрии « Happy End », где его партнершей по площадке стала Лена Тронина . Сразу же после сериала последовало несколько комедийных проектов: « Закрыть гештальт », « И снова здравствуйте! » и « Стрим ».

Стрим

Где увидеть в ближайшее время: экранизация одноименной фантастической повести Кира Булычева « Сто лет тому вперед ».

Студент Школы-студии МХАТ Марк Эйдельштейн снимается в кино недавно — с 2021 года, но уже успел появиться в нескольких громких проектах. В их числе — полнометражный дебют дочери Андрея Кончаловского Наталии Кончаловской « Первый снег », драматический сериал о талантливом скрипаче, ввязавшемся в криминальный бизнес, « Смычок », нашумевший сериал с Анастасией Ивлеевой « Монастырь » и нежная мелодрама о первой любви « Страна Саша ».

Смычок

Где увидеть в ближайшее время: историческая драма « Любовь Советского Союза », комедийный сериал « Секс. До и после ».

Творчеством Ангелина Стречина занималась с детства: танцевала в балетной студии, училась в музыкальной школе, рисовала. Еще во время учебы в Щепкинском театральном училище актриса получила первую главную роль — в сериале «Балерина», где пригодилась ее танцевальная подготовка. Далее последовали роли в фильме ужасов « Пиковая дама: Зазеркалье », сериалах « Молодежка » и «Мир! Дружба! Жвачка!», драмеди « Волшебник », но широкую известность Стречиной принесла роль вожатой в сериале Святослава Подгаевского «Пищеблок» (в котором также снимался ранее упомянутый Петр Натаров). Сейчас Стречина — одна из самых востребованных молодых актрис в российском кино. В числе ее недавних работ — комедийные сериалы « Сестры » и « Модный синдикат » и спортивная драма « Мистер Нокаут ».

Любовь Советского Союза

Где увидеть в ближайшее время: «14+: Продолжение», криминальный сериал « Талисман », детектив «Лада Голд».

Как и Ангелина Стречина, Полина Гухман занималась балетом и едва ли планировала связать свою жизнь с актерской профессией. По счастливой случайности в 2015 году она сыграла небольшую роль в криминальном сериале « Погоня за прошлым », а спустя год уже получила главную роль в драме « Иван ». Широкую известность ей принесли главные роли в сериале « Сама дура » и драме про 90-е « Маша ». Сейчас Гухман можно увидеть в детективном сериале « Мерзлая земля », третьем сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!» и мелодраме «14+: Продолжение».

Полина Гухман

Где увидеть в ближайшее время: драматический сериал « Почему ты такая злая? ».

Как и Анастасия Красовская, Мария Мацель переехала в Москву из Минска. Сыграв эпизодические роли в нескольких сериалах и телевизионных фильмах, актриса поступила во ВГИК. Популярность пришла к Мацель после сериала « Перевал Дятлова », где она сыграла роль студентки Зинаиды Колмогоровой, после чего актриса сыграла главную женскую роль в криминальном сериале « ЮЗЗЗ » и уже упомянутой мелодраме с Марком Эйдельштейном «Страна Саша».

Страна Саша

Где увидеть в ближайшее время: детективный сериал «Внутри убийцы», комедия «Короче, план такой».

Вероника Мохирева с детства занималась музыкой и интересовалась кино и театром. Поступив в ГИТИС, девушка начала сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах, а в 2019 году стала участницей шоу перевоплощений «Один в один!». Известность ей принесла роль ведьмы Арины в мистическом сериале «Топи», после чего Мохирева появилась в сериалах « Зеленый мэр », «Стая», « Пансион » и « Семья ». Параллельно с актерской карьерой Мохирева продолжает и музыкальную деятельность: в течение нескольких лет девушка была участницей музыкального коллектива Spokane’s Girls, а сейчас она развивает сольный проект ERONIKA.

Пансион

Где увидеть в ближайшее время: комедия «За Палыча», детективный сериал « Мы здесь, чтобы вам помочь ».

Выходец из многодетной семьи, Кузьма Котрелев с детства занимался музыкой и подрабатывал в детском театре. Еще во время учебы в Московском театральном колледже Олега Табакова актер присоединился к труппе МХТ имени А. П. Чехова. Первую главную роль Котрелев сыграл в 2015 году — в сериале «Красные браслеты» (где также снялся Глеб Калюжный). Еще большую известность ему принесла главная роль в сериале «ЮЗЗЗ». Также актер занимается музыкой: у него есть своя неофолк-группа «Еще никак».

ЮЗЗЗ

Где увидеть в ближайшее время: комедийная драма « Голова-жестянка ».

В детстве Варвара Володина занималась в музыкальной и театральной школе, а сейчас девушка учится в Театральной школе Олега Табакова. Пока в фильмографии актрисы не так много проектов, но среди них уже появились громкие названия: сериалы « Конец света » и «Черная весна». Сейчас Володину можно увидеть в роли дочери главной героини в драме Клима Шипенко « Вызов ».

Голова-жестянка

Где увидеть в ближайшее время: мелодрама «14+: Продолжение», исторический сериал « Челюскин. Первые », криминальная комедия « Макс и Гусь ».

В актерскую профессию Глеб Калюжный попал по счастливой случайности. В 2013 году ему написали продюсеры мелодрамы « 14+ » с приглашением прийти на кастинг, который Калюжный успешно прошел. Впрочем, его случай не был исключением: создатели фильма, желая добиться максимальной правдоподобности, пригласили на все подростковые роли непрофессиональных актеров. Но именно Калюжный сумел грамотно распорядиться выпавшим ему шансом. Начиная с 2015 года, когда и состоялась премьера фильма, актер продолжает активно сниматься. В копилке его работ — адаптация одноименного испанского сериала «Красные браслеты», драмеди «Трудные подростки», мистический сериал « Территория » и недавний хит стриминговой платформы START « Вампиры средней полосы ». Также Калюжный активно занимается музыкой: на его счету уже 6 альбомов, последний из которых — JUN1OR — вышел в 2021 году.