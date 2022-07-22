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Новости: звезды
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
Не все голливудские звезды оказались красивыми от природы.
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22 июля 2022 14:13
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Они готовы на все ради того, чтобы быть с их кумирами, а те, в свою очередь, не прочь построить будущее с «простыми смертными».
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19 июля 2022 07:00
Ошеломили признанием: 11 популярных актеров, которые не получили роль своей мечты
Робин Уильямс мог появиться в «Гарри Поттере», а Дэниел Рэдклифф – в «Человеке-пауке».
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17 июля 2022 19:00
Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Не ко всем звездам 90-х время оказалось милостиво.
4 комментария
13 июля 2022 07:30
Эти 7 актёров были богатыми, но скатились в нищету: гляньте, что с ними стало
Пока одни актеры вкладываются в дорогие акции и успешно продвигают собственный бизнес, другие проматывают все деньги на развлечения и предметы роскоши.
3 комментария
10 июля 2022 17:31
7 ролей Рэйчел Вайс, за которые она была номинирована на престижные награды
На счету у британской актрисы уже более 140 работ, а самые яркие из них уже отмечены кинонаградами.
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7 июля 2022 14:30
Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума
Эти красавцы разбивали сердца поклонницам сериалов в 90-2000-ых, теперь они стали старше, и некоторые из них продолжают радовать нас хорошими ролями.
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7 июля 2022 12:00
11 знаменитостей, которые живут скромно, несмотря на огромные доходы
Роскошные особняки, собственный автопарк, одежда люксовых брендов самых последних коллекций и шумные вечеринки, о которых знает вся тусовка, – казалось бы, вот верные спутники богатства и славы. Однако некоторые знаменитости, несмотря на свой звездный статус и солидные доходы, не спешат спустить все гонорары на развлечения и статусные вещи, предпочитая более уединенный и скромный образ жизни.
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5 июля 2022 17:00
Кто такой Эдди Мансон: как актер из «Игры престолов» стал звездой «Очень странных дел»
Четвертый сезон хита Netflix перед тем, как уйти на небольшой перерыв, подарил зрителям немало сюрпризов. Одним из них стал абсолютно новый персонаж — Эдди Мансон в исполнении английского актера Джозефа Куинна, о карьере которого Киноафиша подготовила краткую справку.
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30 мая 2022 19:15
Из Турции в Голливуд: 8 звезд турецких сериалов, которые засветились в американском кино
Как попасть в «Игру престолов» из «Великолепного века»?
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30 мая 2022 16:51
В центре внимания: 6 самых обсуждаемых пар Голливуда сейчас
MGK и Меган Фокс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и другие парочки, о которых говорит весь мир.
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25 мая 2022 09:50
Развод по-голливудски: 10 звездных пар, чей брак закончился скандалом
Даже самые потрясающие истории любви порой заканчиваются в суде.
1 комментарий
18 мая 2022 16:59
Неожиданная слава: 8 знаменитостей, которые совсем не планировали сниматься в кино
Педагоги, модели и танцоры, которых удача в кино поджидала за углом.
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16 мая 2022 16:52
Узнай, какой ты Николас Кейдж по знаку Зодиака
Специально для всех, кто верит в магию звезд и родственные души, собрали 12 самых популярных персонажей Николаса Кейджа в соответствии со знаками Зодиака.
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16 мая 2022 15:03
Роль по наследству: 8 раз, когда младшую версию персонажа играл ребенок актера
Дети, которым было подготовлено место в кино.
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6 мая 2022 11:18
Голливуд отдыхает: 6 актеров из Австралии, от которых все без ума
Джейкоб Элорди, Коди Ферн, Крис Хемсворт и другие популярные актеры, прибывшие с Зеленого континента.
2 комментария
22 апреля 2022 19:05
С «Гарри Поттером» и Polaroid в деревне: актеры «Эпидемии» рассказывают, каким видят свой апокалипсис
В преддверии воистину долгожданного второго сезона «Эпидемии» Киноафиша встретилась с актерами сериала и расспросила их о том, где для них самое безопасное место, без какой глупой вещицы они бы не смогли обойтись даже после апокалипсиса и какой фильм или сериал они бы сохранили для человечества.
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19 апреля 2022 18:43
8 ролей, которые серьезно подорвали психику актеров
Чтобы избавиться от призраков своих персонажей, некоторым актерам приходится обращаться к психотерапевтам, а кому-то и вовсе нужно начинать жизнь с чистого листа.
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19 апреля 2022 17:58
6 стильных актрис Голливуда, которые раньше плохо одевались
Сегодня они блистают на ковровых дорожках в модных образах, но когда-то их обвиняли в безвкусице.
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11 апреля 2022 20:18
Таймлайн отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: от первой влюбленности до второй помолвки!
20-летняя история отношений, за которой следил весь мир.
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11 апреля 2022 19:12
Топ-10 самых популярных турецких актеров и актрис
Знаменитости мировой величины из Турции, перед которыми сдают позиции даже голливудские звезды.
2 комментария
8 апреля 2022 18:27
Актеры, которые сыграют культовых личностей в предстоящих байопиках
Знаменитости в образах кумиров поколений.
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7 апреля 2022 12:56
Новая звезда «Бриджертонов»: о творческом пути актрисы, сыгравшей Кейт Шарму
Персонажа Кейт Шарму воплотила Симон Эшли, британская актриса индийского происхождения, известная преимущественно по роли Оливии в сериале «Половое воспитание».
Написать
1 апреля 2022 15:08
Бриллиант сезона: Как актер Джонатан Бэйли стал Энтони Бриджертоном?
О первой роли в 5 лет, сексуальной ориентации и планах на будущее.
Написать
31 марта 2022 12:33
7 провальных нарядов знаменитостей на ковровой дорожке «Оскара-2022»
Неудачное декольте Эми Шумер, неподходящий тотал-блэк и другие промахи.
Написать
28 марта 2022 19:11
Хронология отношений Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит: от тайного романа до скандала на «Оскаре-2022»
Как в прошлом обстояли дела с отношениями Уилла Смита и его супруги и что привело к скандалу с Крисом Роком?
Написать
28 марта 2022 16:49
7 актрис, которые преуспели в карьере после сорока
Редакция Киноафиши собрала семь вдохновляющих примеров женщин, которые построили свою карьеру после сорока лет.
Написать
24 марта 2022 21:22
Почему София Буш ушла из сериала «Полиция Чикаго»: рассказываем обе версии
С момента, как популярная актриса София Буш покинула франшизу, прошло уже пять лет. А интерес к ее персонажу и внезапному уходу не утихает до сих пор. Вспоминаем хронологию событий и гадаем, вернется ли на малые экраны героиня Софии — Эрин Линдси.
Написать
18 марта 2022 17:38
Аня Тейлор-Джой: интересные факты биографии завораживающей актрисы
Этой весной состоится финал шестого сезона «Острых козырьков» — сверхпопулярного сериала о преступном семействе Шелби, где актриса Аня Тейлор-Джой исполнила роль Джины Грей, жены Майкла Грея. По этому случаю Киноафиша собрала интересные факты из жизни ещё юной, но весьма многообещающей актрисы — звезды «Хода королевы» и «Сплита».
Написать
18 марта 2022 15:26
8 голливудских пар, которые расстались после длительного брака
Мы привыкли к тому, что истории из разряда «жили долго и счастливо и умерли в один день» – редкость для Голливуда. И даже самые крепкие браки иногда не проходят проверку на прочность. Киноафиша расскажет вам о 8 голливудских парах, которые расстались после долгого союза.
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14 марта 2022 19:21
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