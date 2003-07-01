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Фильмография
Варвара Володина
Киноафиша
Персоны
Варвара Володина
Варвара Володина
Дата рождения
1 июля 2003
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Варвара Володина
Родилась 1 июля 2003 года. Барнаул, Россия.
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Популярные фильмы
Самое безопасное место
(2022)
0
Вызов
(2023)
0
Голова-жестянка
(2022)
0
Фильмография Варвара Володина
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2023
2022
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Вызов
драма
2023, Россия
Самое безопасное место
драма
2022, Россия
Голова-жестянка
драма, комедия
2022, Россия
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