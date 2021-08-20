«Зеленый мэр» — комедийный сериал, повествующий о бывшем студенте по имени Кирилл, который решает вернуться в родной город после отчисления из своего учебного заведения. За несколько лет отсутствия главного героя это место дошло до совершенно упадочного состояния, особенно в плане экологии. Совершенно безвольный градоначальник закрывает глаза на ужасы, происходящие вокруг. В надежде спасти свой город Кирилл и его друзья решают организовать «зеленое» активистское движение — они вступают в открытую борьбу с чиновниками и недоверием обычных людей.