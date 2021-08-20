Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Зеленый мэр
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Зеленый мэр
Зеленый мэр (2021 - …) Зеленый мэр 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

«Зеленый мэр» — комедийный сериал, повествующий о бывшем студенте по имени Кирилл, который решает вернуться в родной город после отчисления из своего учебного заведения. За несколько лет отсутствия главного героя это место дошло до совершенно упадочного состояния, особенно в плане экологии. Совершенно безвольный градоначальник закрывает глаза на ужасы, происходящие вокруг. В надежде спасти свой город Кирилл и его друзья решают организовать «зеленое» активистское движение — они вступают в открытую борьбу с чиновниками и недоверием обычных людей.

Зеленый мэр - трейлер
Зеленый мэр
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
Илья Маланин
Илья Маланин
Евгений Шварцман
Евгений Шварцман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зеленый мэр - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши