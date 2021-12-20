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Киноафиша Персоны Анастасия Красовская

Анастасия Красовская

Анастасия Красовская
Анастасия Красовская
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Дата рождения
2 января 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Анастасия Красовская

Родилась 2 января 1999 года. Минск, Беларусь.

Фильмография Анастасия Красовская
Белый список
Белый список
криминал, драма, детектив 2022, Россия
0.0
Бультерьер
Бультерьер
драма 2022, Россия
7.0
Герда
Герда
мелодрама 2021, Россия
6.0
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Начались съемки сериала о юных дуэлянтах «Черная весна» во главе с Глебом Калюжным Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START.
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20 декабря 2021 15:55
Драма Александра Зельдовича «Медея» поборется за главный приз кинофестиваля в Локарно Также в конкурсную программу вошла картина Натальи Кудряшовой «Герда».
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2 июля 2021 17:18
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