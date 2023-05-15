Сериал «Юность» – это комедия о популярном блогере, которому приходится стать вожатым в детском лагере. Alex Go выпускает ролики на YouTube и имеет несколько миллионов подписчиков, у него есть даже свой продюсер. Но его судьба переворачивается в одночасье, когда парень обижает одного из своих самых юных поклонников – мальчика Митю Липкина. Чтобы восстановить свою репутацию и спасти канал, Алекс должен стать вожатым в пионерлагере, где отдыхает Митя. А директор лагеря имеет на знаменитость свои коварные планы.