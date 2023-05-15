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Киноафиша Сериалы Юность

Юность (2023 - …)

Юность 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность сериала 24 минуты
О чем сериал

Сериал «Юность» – это комедия о популярном блогере, которому приходится стать вожатым в детском лагере. Alex Go выпускает ролики на YouTube и имеет несколько миллионов подписчиков, у него есть даже свой продюсер. Но его судьба переворачивается в одночасье, когда парень обижает одного из своих самых юных поклонников – мальчика Митю Липкина. Чтобы восстановить свою репутацию и спасти канал, Алекс должен стать вожатым в пионерлагере, где отдыхает Митя. А директор лагеря имеет на знаменитость свои коварные планы.

Юность - тизер
Юность
тизер
В ролях
В ролях
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Ирина Соколова
Денис Васильев
Денис Васильев
Светлана Листова
Светлана Листова
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Юность»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Юность - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Популярный блогер становится вожатым в лагере в трейлере комедийного сериала «Юность»
Популярный блогер становится вожатым в лагере в трейлере комедийного сериала «Юность»
Кадры из сериала
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