«Пищеблок» — новый российский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Действие разворачивается в восьмидесятых годах в небольшом детском лагере, расположенном неподалеку от реки Волги. Пока в советской столице празднуют начало важнейшего спортивного события, жители лагеря радуются лету, купаются в речке и рассказывают друг другу страшные рассказы, не подозревая, что в скором времени они сами станут героями одной из таких историй. По всей видимости, в лагере завелись настоящие вампиры. Они нападают на вожатых и детей ночью, превращая их в живых мертвецов. И только мальчик по имени Валера сможет спасти своих друзей и соратников от неминуемой гибели.
Режиссером проекта стал Святослав Подгаевский, один из создателей студии QS Films. Ей было снято множество отечественных ужастиков, в числе которых «Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых» и другие. Свою карьеру Подгаевский начинал в качестве клипмейкера. Он является автором музыкальных видео для таких рок-групп, как «Тараканы», «Слот», Stigmata и многих других.
Сериал снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Автор также принимал участие в написании сценария, однако в работу режиссера не влезал. По словам самого писателя, экранизация — это самостоятельное произведение, отдельное от книги, и он воспринимает себя больше зрителем, чем соавтором.
Образ одного из героев ленты был создан при содействии американской студии визуальных эффектов Aaron Sims Creative, которая участвовала в создании известных картин «Оно», «Я – легенда» и ряда видеоигр.
Рабочее название проекта — «Пионерлагерь 80-е». Именно так сериал именовали в период первых съемочных дней, которые проходили в Твери с июля по середину октября 2020 года. В съемочном процессе принимали участие представители местной киностудии «ТверьКиноСервис», а также сотрудники городской администрации. В частности, благодаря им, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, съемки удалось закончить в назначенные сроки.
После выхода в свет романа «Пищеблок» Алексей Иванов получил девять предложений от различных киностудий. Писатель выбрал компанию «Среда», знаменитую тем, что ее продукцией интересуются не только в России, но и за рубежом. Несколько проектов студии приобретены стримингом Netflix.
Уже после выхода трейлера критики и интернет-пользователи упрекнули создателей сериала в плохой работе над образами актеров. По их мнению, школьники похожи на современных детей, на которых просто повесили красные галстуки. Выбор саундтрека тоже вызвал возмущение. У некоторых зрителей создалось ощущение, что это еще одна попытка очернить советские времена.