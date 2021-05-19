Интересные факты

Режиссером проекта стал Святослав Подгаевский, один из создателей студии QS Films. Ей было снято множество отечественных ужастиков, в числе которых «Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых» и другие. Свою карьеру Подгаевский начинал в качестве клипмейкера. Он является автором музыкальных видео для таких рок-групп, как «Тараканы», «Слот», Stigmata и многих других.

Сериал снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Автор также принимал участие в написании сценария, однако в работу режиссера не влезал. По словам самого писателя, экранизация — это самостоятельное произведение, отдельное от книги, и он воспринимает себя больше зрителем, чем соавтором.

Образ одного из героев ленты был создан при содействии американской студии визуальных эффектов Aaron Sims Creative, которая участвовала в создании известных картин «Оно», «Я – легенда» и ряда видеоигр.

Рабочее название проекта — «Пионерлагерь 80-е». Именно так сериал именовали в период первых съемочных дней, которые проходили в Твери с июля по середину октября 2020 года. В съемочном процессе принимали участие представители местной киностудии «ТверьКиноСервис», а также сотрудники городской администрации. В частности, благодаря им, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, съемки удалось закончить в назначенные сроки.

После выхода в свет романа «Пищеблок» Алексей Иванов получил девять предложений от различных киностудий. Писатель выбрал компанию «Среда», знаменитую тем, что ее продукцией интересуются не только в России, но и за рубежом. Несколько проектов студии приобретены стримингом Netflix.

Уже после выхода трейлера критики и интернет-пользователи упрекнули создателей сериала в плохой работе над образами актеров. По их мнению, школьники похожи на современных детей, на которых просто повесили красные галстуки. Выбор саундтрека тоже вызвал возмущение. У некоторых зрителей создалось ощущение, что это еще одна попытка очернить советские времена.