20-летняя Оля не отличается простым характером. Знакомые часто называют ее злюкой. Оля ходит на сеансы к психологу и старается «дать своей злости место», «выпустить свой гнев». Оля делится со специалистом своими чувствами, говорит о людях, которые ее раздражают, и желает им умереть в страшных муках. Преподавательница в университете, близкая подруга, бойфренд, отец, мать… На каждого из них Оля очень зла. И неожиданно они умирают один за одним при загадочных, необъяснимых обстоятельствах. Оля шокирована случившимся.