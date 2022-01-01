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Киноафиша Сериалы Почему ты такая злая?

Почему ты такая злая? (2023 - …)

Почему ты такая злая?
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

20-летняя Оля не отличается простым характером. Знакомые часто называют ее злюкой. Оля ходит на сеансы к психологу и старается «дать своей злости место», «выпустить свой гнев». Оля делится со специалистом своими чувствами, говорит о людях, которые ее раздражают, и желает им умереть в страшных муках. Преподавательница в университете, близкая подруга, бойфренд, отец, мать…  На каждого из них Оля очень зла. И неожиданно они умирают один за одним при загадочных, необъяснимых обстоятельствах. Оля шокирована случившимся.

В ролях
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Алексей Розин
Алексей Розин
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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