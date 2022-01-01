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Погоня за прошлым
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Погоня за прошлым, 2015

2015 / Россия
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10 голосов
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О фильме

Оказавшись жертвой преступления, молодой медик Варвара Журавлева решает круто изменить свою жизнь и поступает на службу в полицию. На новом месте работы она быстро добивается внушительных успехов благодаря аналитическому складу ума и сильному характеру. Занимаясь расследованием убийства молодой девушки, Журавлева убеждается в том, что это преступление является только частью целой криминальной цепочки, в которую вовлечены самые разные, в том числе и властные структуры. Все возможные свидетели преступления отправляются на тот свет раньше, чем Журавлева успевает получить от них показания. Кому-то очень не нравится рвение капитана Журавлевой, начинаются угрозы ей и ее близким. В ходе расследования Журавлева пересекается с человеком, когда-то ставшим причиной ее страданий и унижений. Мужественно встретив старую угрозу лицом к лицу, Журавлева выясняет имя этого человека и начинает неотступно идти по его следу.

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 11 часов 28 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Алан Дзоциев
В ролях
Константин Стрельников
Константин Стрельников
Антон Юрьев
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Погоня за прошлым 1 постер
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