Содержание:

Иван И. Твердовский — Фильмы

- Иван И. Твердовский — «Класс коррекции»

- Иван И. Твердовский — «Зоология»

- Иван И. Твердовский — «Подбросы»

Иван И. Твердовский — Личная жизнь

Режиссер и сценарист Иван Иванович Твердовский родился 29 декабря 1988 года в Москве в семье известного документалиста Ивана Твердовского. Его отец известен по таким картинам, как «Коктебельские камушки», «Забытые полеты», «Восточный фронт» и другим. Родившись в кинематографической семье, Иван избрал для себя тот же самый путь, поступив во ВГИК. Он обучался в экспериментальной мастерской режиссуры под руководством Алексея Учителя и выпустился в 2011 году.

Иван И. Твердовский — Фильмы

Как и любой ученик ВГИКа, Иван И. Твердовский начал снимать свои первые короткометражные работы еще во время учебы. Среди его короткометражных работ — «Святая канавка», «В активном поиске», «Жду автобуса», «Пианизм», «Болевые точки», «Снег», «Собачий кайф». Некоторые из них он снял уже после окончания учебы. Также Иван известен своими полнометражными лентами: «Класс коррекции», «Зоология» и «Подбросы». Кроме того, в течение нескольких лет он собирал материалы для документального фильма о российской полиции. Это первый опыт Ивана в документальном кино.

Иван И. Твердовский — «Класс коррекции»

Первый полнометражный фильм режиссер Ивана И. Твердовского выходит в прокат в 2014 году. Картина под названием «Класс коррекции» была снята по мотивам повести Екатерины Мурашовой. Дебютная лента Ивана прогремела на «Кинотавре» в Сочи и привлекла внимание к его фигуре. Картину высоко оценили кинокритики, и она отправилась покорять другие российские и зарубежные кинофестивали. Это история девочки-колясочницы Лены Чеховой, которая впервые попадает в общественную школу. В коррекционном классе она встречает не только свою первую любовь, но и впервые сталкивается с жестокостью этого мира. В картине сыграли Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Мария Поезжаева и многие другие. Музыку для фильма записали актеры «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Иван И. Твердовский — «Зоология»

Следующая картина режиссера выходит на экраны в 2016 году. «Зоология» Ивана И. Твердовского была показана на кинофестивале в Торонто, а также представлена на огромном количестве других зарубежных и отечественных фестивалей. Сценарий фильма Иван писал специально под актрису Наталью Павленкову, которая исполнила главную роль. Это история сотрудницы зоопарка Наташи, которая живет с мамой, ежедневно погрязает в рутинной работе и совершенно не умеет строить отношения — ни с мужчинами, ни с коллегами. Но однажды у женщины вырастает хвост, и ее жизнь кардинально меняется. Фильм также был высоко оценен кинокритиками и вышел в американский прокат.

Иван И. Твердовский — «Подбросы»

В 2018 году в прокат выходит третий фильм Ивана И. Твердовского — «Подбросы». Картина родилась из материала, который Иван собирал для документального фильма о полиции. В центре сюжета — мальчик Денис, которого в детстве мать оставила в приюте. Он страдает от редкого заболевания, из-за которого не чувствует боли. Однажды он вместе с матерью сбегает из приюта, и она устраивает его на крайне необычную и опасную работу. Главные роли в фильме сыграли Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов и другие.

Иван И. Твердовский — Личная жизнь

О личной жизни Ивана И. Твердовского ничего не известно.