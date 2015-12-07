Сериал «Мамочки» показывает три сценария развития событий жизней женщин, когда цифра 30 становится реальностью. Самой опытной в компании подружек считается Юлия, которая занята воспитанием детей и инфантильного мужа. За советами к ней обращается молодая мама Аня, ведь в ее жизни всё круто поменялось с появлением сына: исчезли ночные выходы в роскошных нарядах и появились домашние вечера с подгузниками. Зато у их подруги – амбициозной и свободной Вики – осталось еще много платьев для привлечения идеального принца.