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Постер к сериалу Мамочки
Постер к сериалу Мамочки
Постер к сериалу Мамочки
Постер к сериалу Мамочки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Мамочки
Мамочки (2015 - 2017) Мамочки 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 25 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Мамочки» показывает три сценария развития событий жизней женщин, когда цифра 30 становится реальностью. Самой опытной в компании подружек считается Юлия, которая занята воспитанием детей и инфантильного мужа. За советами к ней обращается молодая мама Аня, ведь в ее жизни всё круто поменялось с появлением сына: исчезли ночные выходы в роскошных нарядах и появились домашние вечера с подгузниками. Зато у их подруги – амбициозной и свободной Вики – осталось еще много платьев для привлечения идеального принца.

Мамочки - трейлер
Мамочки
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Виторган
Максим Виторган Юрий Анатольевич, начальник Вани в автосалоне
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин Рома, муж Юли
Владимир Симонов
Владимир Симонов Илья Борисович, отец Юли
Елена Николаева
Елена Николаева Аня
Павел Трубинер
Павел Трубинер Сергей Сергеевич Давыдов, писатель
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мамочки - Сезон 1 Сезон 1
2015, 20 эпизодов
 
Мамочки - Сезон 2 Сезон 2
2016, 20 эпизодов
 
Мамочки - Сезон 3 Сезон 3
2017, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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