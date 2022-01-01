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Киноафиша Сериалы Любовь Советского Союза
Любовь Советского Союза (2022 - …) Любовь Советского Союза 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

Это история о короткой, но насыщенной событиями жизни легенды театра и кинематографа 30-х годов. В центре событий оказывается женщина, которая была тайной мечтой большинства мужчин в Советском Союзе. Ей поклонялись, ее обожали, ею восхищались. Блистательная карьера актрисы разворачивалась во времена, которые пришлись на смену эпох. Это восхитительный и одновременно пугающий период для многих людей. Герои совершают подвиги, сталкиваются с предательством, влюбляются и творят историю великой страны своими руками.

В ролях
В ролях
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Елена Муравьева
Елена Муравьева
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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