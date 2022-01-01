Это история о короткой, но насыщенной событиями жизни легенды театра и кинематографа 30-х годов. В центре событий оказывается женщина, которая была тайной мечтой большинства мужчин в Советском Союзе. Ей поклонялись, ее обожали, ею восхищались. Блистательная карьера актрисы разворачивалась во времена, которые пришлись на смену эпох. Это восхитительный и одновременно пугающий период для многих людей. Герои совершают подвиги, сталкиваются с предательством, влюбляются и творят историю великой страны своими руками.