Сериал «Молодежка» – это российское спортивное драмеди о юношеской футбольной команде из небольшого городка. «Медведи» проигрывают матч за матчем, из-за чего прежний тренер решает поставить крест на своей карьере и уходит в отставку. Но вместе с этой потерей у ребят появляется и новый шанс. Тренировать их соглашается строгий и решительный Сергей Макеев, который когда-то работал в НХЛ. Вот только он не учитывает, что теперь имеет дело не с профессиональными спортсменами, а с обычными трудными подростками.