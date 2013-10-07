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Киноафиша Сериалы Молодежка

Молодежка (2013 - 2019)

Молодежка 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 195 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Молодежка» – это российское спортивное драмеди о юношеской футбольной команде из небольшого городка. «Медведи» проигрывают матч за матчем, из-за чего прежний тренер решает поставить крест на своей карьере и уходит в отставку. Но вместе с этой потерей у ребят появляется и новый шанс. Тренировать их соглашается строгий и решительный Сергей Макеев, который когда-то работал в НХЛ. Вот только он не учитывает, что теперь имеет дело не с профессиональными спортсменами, а с обычными трудными подростками.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук Олег Иванович Калинин
Денис Никифоров
Денис Никифоров Сергей Петрович Макеев
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов Степан Аркадьевич Жарский
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев Вадим Юрьевич Казанцев
Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка Ольга
Сергей Габриэлян
Сергей Габриэлян Василий Геннадьевич Фролов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Молодежка - Сезон 1 Сезон 1
2013, 40 эпизодов
 
Молодежка - Сезон 2 Сезон 2
2014, 40 эпизодов
 
Молодежка - Сезон 3 Сезон 3
2015, 40 эпизодов
 
Молодежка - Сезон 4 Сезон 4
2016, 52 эпизода
 
Молодежка - Сезон 5 Сезон 5
2017, 44 эпизода
 
Молодежка - Сезон 6 Сезон 6
2018, 44 эпизода
 
Кадры из сериала
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