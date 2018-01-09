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Квнщики
Квнщики, 2018
2018 / Россия
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Год выпуска
2018
Премьера в мире
9 января 2018
Режиссер
Илья Аксенов
В ролях
Дарья Руденок
Роман Маякин
Андрей Бурковский
Юлия Ахмедова
Денис Власенко
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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Отзывы о фильме
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Андрей
11 февраля 2018, 15:09
люблю КВН, но не понял идеи фильма ;((
вроде и картинка приятная, и актёры молодцы... понял лишь то, что как же плохо ребятам живётся! что из-за…
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