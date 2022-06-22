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Клим Шипенко
Клим Шипенко
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Клим Шипенко
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Дата рождения
16 июня 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Клим Шипенко
Родился 16 июня 1983 года, Москва, Россия
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Фильмография Клим Шипенко
Вызов
драма
2022, Россия
0.0
Декабрь
драма, биография
2022, Россия
0.0
БУМЕРанг
комедия
2021, Россия
5.0
Холоп
комедия
2019, Россия
8.0
Текст
драма
2019, Россия
7.0
План "Ж"
комедия, мелодрама
2018, Россия
0.0
Трейдер
драма, триллер
2018, Россия
0.0
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.0
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22 июня 2022 12:05
Съемки фильма «Вызов» возобновятся весной в традиционном формате на Земле
Сейчас идет дополнительный кастинг.
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24 ноября 2021 16:53
Режиссер Клим Шипенко ожидает, что космический фильм «Вызов» будет прибыльным
Он уверен, что у ленты есть все шансы обрести успех на международном уровне.
Написать
20 октября 2021 11:31
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6 марта 2022 12:41
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29 января 2022 13:45
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28 января 2022 09:35
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