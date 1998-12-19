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Вероника Мохирева

Вероника Мохирева
Вероника Мохирева
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Дата рождения
19 декабря 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Рост
165 см
Биография Вероники Мохиревой

Вероника Александровна Мохирева появилась на свет 19 декабря 1998 года в уральском городе Екатеринбурге. С детских лет девочка демонстрировала природный артистизм и прекрасные вокальные данные, поэтому родители записали ее в музыкальную школу. А с 2005 года она поступила в местную 2-ю гимназию, специализирующуюся на углубленном изучении иностранных языков.

В течение десяти лет Вероника была исполнительницей в джаз-хоре детской федеральной филармонии в своем родном городе. Подростком она неоднократно становилась лауреатом городских, региональных и национальных конкурсов и фестивалей.

Дебютом девушки на театральных подмостках стало участие в музыкальной постановке «Алые паруса» в академическом театре музыкальной комедии Екатеринбурга.

Получив аттестат о среднем образовании, будущая звезда экрана отправилась покорять российскую столицу и попробовала поступить в Российский институт театрального искусства. В это же время девушка прошла кастинг в музыкальный телепроект «Голос», но в шоу так и не снялась, поскольку ее приняли в театральный вуз. Ее наставником стал лауреат престижной премии «Золотая маска» В.Н. Панков. В 2020 году Вероника окончила ГИТИС.

Дебют Мохиревой на подмостках театра состоялся еще в студенческие годы. В 2018 году она вышла на сцену драмтеатра им. А.С. Пушкина, а спустя год Вероника появилась в эпизоде второго сезона многосерийного проекта «Бывшие».

Девушка является активным пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, где поклонники могут наблюдать за жизнью своей любимой актрисы. Вероника публикует множество фотографий со съемочного процесса.

Актриса предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни, информации об этом нет в сети.

Интересные факты о Веронике Мохиревой
  • В школьные годы Мохирева получила Гран-при в конкурсе «Песня не знает границ» в составе джаз-хора Свердловской федеральной детской филармонии.
  • Рост Вероники составляет 165 сантиметра, а вес – около 53 килограммов. Параметры ее фигуры – 89-67-91.
  • Вероника являлась участницей шоу пародий «Один в один» на Первом канале.
  • Помимо актерской деятельности, девушка увлекается музыкой, сама пишет песни. В феврале 2021 года состоялась премьера ее дебютного сингла под названием Bonjour, MTHFCKR.
  • Одним из любимых спектаклей Мохиревой является «Я+Я=МЫ», режиссером которого выступил мастер Вероники Владимир Панков.
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