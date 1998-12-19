Вероника Александровна Мохирева появилась на свет 19 декабря 1998 года в уральском городе Екатеринбурге. С детских лет девочка демонстрировала природный артистизм и прекрасные вокальные данные, поэтому родители записали ее в музыкальную школу. А с 2005 года она поступила в местную 2-ю гимназию, специализирующуюся на углубленном изучении иностранных языков.

В течение десяти лет Вероника была исполнительницей в джаз-хоре детской федеральной филармонии в своем родном городе. Подростком она неоднократно становилась лауреатом городских, региональных и национальных конкурсов и фестивалей.

Дебютом девушки на театральных подмостках стало участие в музыкальной постановке «Алые паруса» в академическом театре музыкальной комедии Екатеринбурга.

Получив аттестат о среднем образовании, будущая звезда экрана отправилась покорять российскую столицу и попробовала поступить в Российский институт театрального искусства. В это же время девушка прошла кастинг в музыкальный телепроект «Голос», но в шоу так и не снялась, поскольку ее приняли в театральный вуз. Ее наставником стал лауреат престижной премии «Золотая маска» В.Н. Панков. В 2020 году Вероника окончила ГИТИС.

Дебют Мохиревой на подмостках театра состоялся еще в студенческие годы. В 2018 году она вышла на сцену драмтеатра им. А.С. Пушкина, а спустя год Вероника появилась в эпизоде второго сезона многосерийного проекта «Бывшие».

Девушка является активным пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, где поклонники могут наблюдать за жизнью своей любимой актрисы. Вероника публикует множество фотографий со съемочного процесса.

Актриса предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни, информации об этом нет в сети.